Para el reparto de alimentos gratis priorizan los barrios donde hubo más protestas el 11J

El segundo módulo de alimentos gratis, aunque menos surtido que el anterior, llegó este fin de semana a Punta Brava, en el municipio habanero de La Lisa.

"Ve tirando con el modulito, hasta que llegue lo otro. Aprovecha que esto no se da todos los días", decía el dependiente de la bodega a Juan, un vecino de la barriada que preguntaba por los mandados del mes mientras recogía su combo este sábado.

"Casi tres horas de espera para recoger los productos que nos dieron esta vez", protestaba Juan, después de saber que aún deberá esperar a finales de esta semana para conseguir los productos por la libreta de abastecimiento. Hasta ese momento deberá conformarse con la bolsa de la donación, que esta vez contenía cuatro paquetes de arroz, uno de azúcar y seis de pastas.

Los presidentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) se encargaron el sábado pasado de ir casa por casa para explicar a los residentes que debían presentarse en las bodegas con la libreta y el carné de identidad a recoger el paquete.

El pasado agosto, el Gobierno intentó calmar los ánimos después de las protestas populares del 11 de julio con la entrega a la población de un primer módulo de alimentos donados por lo que llamó "países amigos". Los primeros beneficiarios fueron, precisamente, los barrios de la capital donde las manifestaciones fueron más intensas, como Punta Brava, donde más fuerte se escuchó el reclamo de libertad y de donde son muchos vecinos que siguen detenidos, a pesar de los reclamos nacionales e internacionales por su liberación.

"A mí no me compran con arroz y azúcar, cada vez que me quiten la luz voy a protestar, y si continúan apretando, le metemos el 11 de julio 2.0"

"A mí no me compran con arroz y azúcar, cada vez que me quiten la luz voy a protestar, y si continúan apretando, le metemos el 11 de julio 2.0", decía un joven en la cola de los módulos. Por si fuera poco, las recientes fallas en el sistema eléctrico nacional han castigado con fuerza a este reparto.

Aunque en la capital ya se está entregando el segundo módulo, en algunas provincias el proceso aún marcha lento y se han denunciado robos en los paquetes.

En Sancti Spíritus, las quejas de varios consumidores por la entrega de módulos sin arroz o sin pastas han forzado la intervención de las autoridades y la prensa oficial.

Yanrobert Suárez Sánchez, director de la Empresa Mayorista Provincial de Alimentos (EMPA), aseguró a Escambray que la cadena de distribución está "blindada" y sin aparentes fallos, ni desvíos de mercancía, pero atribuyó los problemas a la fragilidad de los paquetes que, sostuvo, se abren durante el proceso de transporte. Además, añadió, es complicado saber a qué bolsa pertenece un artículo que se sale, lo que puede provocar que algunos combos lleguen incompletos.

El economista cubano afincado en España, Elías Amor, ha calificado estos módulos de "calmante del dolor más intenso que sufre la nación". En un post dedicado a la distribución de estos lotes, que relaciona además con la vetusta canasta normada que durante 60 años ha cercenado la libre elección de alimentos a la población, el experto advirtió de que esta ayuda humanitaria es "pan para hoy y hambre para mañana".

