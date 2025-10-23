Reportan dos personas desaparecidas por la crecida del río Sagua de Tánamo en Holguín

Las autoridades municipales y los organismos de la Defensa Civil aún no han emitido un parte oficial

La Habana/Dos personas fueron reportadas como desaparecidas este jueves debido a la crecida del río Sagua de Tánamo, en Holguín. El perfil oficialista en Facebook Bloguero Tanameño identificó a Luis Pérez Rodríguez y Antonio Angulo como los dos hombres que fueron arrastrados por la corriente.

Pérez, un ex ­trabajador de la Dirección de Estadística e Información y antiguo empleado de Correos, ha sido señalado como desaparecido y “presumiblemente ahogado” por la cuenta que dio la noticia. Por su parte, Angulo es descrito como un residente en la localidad de El Jobo.

Las autoridades municipales y los organismos de la Defensa Civil aún no han emitido un parte oficial completo sobre la desaparición de Luis Pérez Rodríguez y Antonio Angulo, ni han dado detalles de si hay equipos de búsqueda desplegados en la zona.

El incidente se produce en medio de lluvias que han afectado el oriente cubano, y en particular la cuenca del río Sagua de Tánamo, un cauce que crece con rapidez si las precipitaciones ocurren en las montañas. Cuando el agua baja de las lomas, el nivel del cauce puede aumentar en cuestión de minutos, arrastrando troncos y poniendo en riesgo a quienes viven en sus márgenes, pescan o nadan en su corriente.

En septiembre pasado, las inundaciones asociadas a la tormenta tropical Imelda dejaron dos muertos y otras dos personas desaparecidas en la provincia de Santiago de Cuba, según reportes que aún califican la situación como “búsqueda” sin cierre definitivo. La infraestructura de la carretera y de los servicios sigue afectada en buena parte de la zona más golpeada por las lluvias.

En estos días también está en vigilancia la tormenta tropical Melissa, que podría convertirse en huracán mayor el fin de semana y provocará lluvias en Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Jamaica y también es de interés para Cuba, según indicó este jueves el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.