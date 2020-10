La policía amenaza con la cárcel al periodista Abraham Jiménez Enoa

El periodista Abraham Jiménez Enoa, corresponsal en La Habana del diario The Washington Post, fue citado la mañana de este jueves por la teniente coronel Kenia Morales para una "entrevista", en la que fue amenazado con la cárcel si continúa su colaboración con el medio estadounidense.

Jiménez Enoa, graduado de periodismo y fundador de la revista El Estornudo, recibió una citación el pasado miércoles de manos del jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria de su zona para asistir este 1 de octubre a la estación de la calle 21 entre C y D en El Vedado, La Habana. "Cuba es un país donde narrar la realidad, te hace un delincuente", escribió entonces en las redes.

Tras salir del interrogatorio, Jiménez Enoa contó en detalles lo ocurrido. "Cuando llegué a la supuesta estación policial donde sería la cita: me desnudaron para registrarme, me esposaron y me obligaron a ir con la cabeza abajo en un carro con tres agentes vestidos de civil hacia Villa Marista, el departamento de la Seguridad del Estado".

Durante el interrogatorio le dijeron que si volvía a publicar en The Washington Post sería procesado "por usurpación de funciones". Los oficiales le advirtieron de que el medio para el que trabaja no está acreditado en Cuba y que comenzarán "una guerra" contra su familia y sus allegados. Jiménez Enoa fue acusado además de tener detrás de sus acciones al Gobierno de Estados Unidos.

Los oficiales le advirtieron de que el medio para el que trabaja no está acreditado en Cuba y que comenzarán "una guerra" contra su familia y sus allegados

"Después de muchas otras amenazas, al regreso, no me esposaron, pero igualmente me trasladaron con la cabeza abajo. Este post es, sobre todo, para aquellas personas que creen que en Cuba no impera un régimen dictatorial", denunció el reportero.

Las presiones contra el periodista han ido subiendo de tono en el último año. El pasado 30 de junio, Jiménez Enoa denunció que sufría un "arresto domiciliario" a causa de una convocatoria a una manifestación contra la violencia policial tras la muerte del joven Hansel Ernesto Hernández a manos de la Policía Nacional Revolucionaria.

"Varios agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y una patrulla con cuatro oficiales están apostados en los bajos de mi casa para impedirme ir a cubrir la marcha de protesta por la muerte de Hansel Hernández", se quejó entonces el periodista, sobre el que pesa también una prohibición de viaje al extranjero.

________________________