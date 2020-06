Detenciones y amenazas para impedir una manifestación delante del cine Yara

Varios activistas han denunciado detenciones y amenazas este martes con el fin de impedirles asistir a la manifestación convocada a las 11:00 ante el cine Yara de La Habana para pedir justicia por el homicidio de Hansel Ernesto Hernández a manos de la policía el pasado jueves.

La zona en torno al cine, en el cruce entre la Avenida 23 y L, en el centro de la capital, amaneció tomada por agentes del Ministerio del Interior, según varios testigos. Uno de ellos asegura que en las calles aledañas al cine hay varios ómnibus con militares dentro, uno de ellos de solo mujeres, vestidas de verde.

La artista plástica Tania Bruguera ha sido detenida a primera hora de la mañana por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su vivienda, según han denunciado desde su entorno a través de su página de Facebook.

La artista plástica Tania Bruguera ha sido detenida a primera hora de la mañana por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su vivienda

"Tania Bruguera ha sido llevada (aún no sabemos si por militares o policías vestidos de civiles –secuestro–) saliendo de su casa en este preciso momento (6:17 hora de Cuba) para impedir su presencia en la manifestación pacífica que tendrá lugar hoy en diversos puntos del país contra la #ViolenciaPolicial", denuncia la publicación.

Otros activistas, artistas y periodistas independientes también han denunciado en sus redes con la etiqueta #30JunioCuba que están sitiados en sus viviendas o que han recibido advertencias de agentes de la Seguridad del Estado para que no salgan hoy a la calle.

El escritor Ariel Maceo Téllez cuenta que dos agentes de la Seguridad del Estado lo despertaron para decirle que está bajo "arresto domiciliario" durante ocho horas sin precisar los motivos. De igual manera, la periodista independiente María Matienzo aseguró en sus redes sociales que un "tal mayor Alejandro" tocó a su puerta para prohibirle salir durante todo el día.

El activista Juan Antonio Madrazo Luna, coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, dijo en su página de Facebook que anoche cuando salió a botar la basura fue "secuestrado" por agentes de la Seguridad del Estado y un oficial de policía y llevado para la unidad.

"Ahora a las 5:30 el mayor Alejandro me interrogó para decirme que tenía limitación de movimiento, que no iba a salir de mi casa hoy, que no van a permitir protestar, que no hay rebeldía de ningún tipo, y que quien proteste hoy se va [detenido] hasta por propagación de epidemia", detalló.

Contó que fue "escoltado" hasta su vivienda y que le advirtieron que puede ser procesado penalmente "pues así lo dispone la Ley en tiempo de Emergencia y de Guerra"

Contó que fue "escoltado" hasta su vivienda y que le advirtieron que puede ser procesado penalmente "pues así lo dispone la Ley en tiempo de Emergencia y de Guerra".

El periodista de la revista El Estornudo, Abraham Jiménez Enoa, igualmente denunció que está en "arresto domiciliario".

"Varios agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y una patrulla con cuatro oficiales están apostados en los bajos de mi casa para impedirme ir a cubrir la marcha de protesta por la muerte de Hansel Hernández", se quejó el reportero.

El cineasta Carlos Lechuga escribió esta mañana: "Amanezco fumando un exquisito tabaco para que el humo me aleje al gordo seguroso que me han puesto afuera de la casa".

Los organizadores de la protesta piden que se haga justicia en el caso de Hansel Ernesto Hernández, pero también con el activista Ariel Ruiz Urquiola, que hablará este jueves en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, y de Silverio Portal Contreras, miembro de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática y preso desde 2018, por razones humanitarias debido a su estado de salud.

Los organizadores de la protesta piden que se haga justicia también con el activista Ariel Ruiz Urquiola y con Silverio Portal Contreras

Además de la concentración en La Habana, los promotores han llamado a salir en todas las provincias.

La muerte de Hernández trascendió el jueves pasado cuando su tía denunció los hechos a través de las redes sociales. El joven, de 27 años, tuvo un altercado con la Policía cuyos motivos no trascendieron y acabó falleciendo por un disparo de un agente.

Según la versión oficial, publicada en Tribuna de La Habana tres días después, Hernández fue cogido in fraganti robando piezas y accesorios de un ómnibus. Una patrulla trató de interceptarlo y él respondió lanzando piedras, tras lo que el policía disparó.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, aunque la versión oficial fuera ajustada a los hechos, no hay proporcionalidad en el acto policial.

________________________