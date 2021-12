La represión del 11J fue decisiva para "pausar" la revisión de la política de EE UU hacia Cuba

Las intenciones de Joe Biden de modificar parcialmente la política de Estados Unidos hacia Cuba quedaron congeladas por la represión del 11 de julio, según reveló en una entrevista con NBC News Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.

"Después del 11 de julio, presionamos el botón de pausa", contó el alto funcionario, que considera la fecha de las protestas antigubernamentales un antes y un después. "Incluso los cubanoamericanos que estaban a favor del compromiso dijeron: 'Tenemos que esperar, prestar atención a este momento y ver cómo avanzar desde aquí'".

El asesor de Biden atribuyó este compás de espera al "fuerte compromiso con los derechos humanos y la democracia" del presidente de EE UU. "No es de los que piensa que el cambio vendrá dejando pasar las cosas simplemente".

El asesor de Biden atribuyó este compás de espera al "fuerte compromiso con los derechos humanos y la democracia" del presidente de EE UU. "No es de los que piensa que el cambio vendrá dejando pasar las cosas simplemente"

Ese 11 de julio, cuando el Gobierno de Cuba suspendió las comunicaciones en la Isla para tratar de impedir la circulación de información, Washington se comprometió a estudiar la manera de proveer de internet gratis a los cubanos, un anuncio que técnicamente era casi imposible de cumplir como ya advirtieron expertos en su día y admitió Juan González en la entrevista con NBC News.

"No existe una solución realmente técnica y fácil, ni existe la tecnología para tener conectividad a internet, por lo que deberíamos centrarnos en la elusión de la censura", dijo tras asegurar que la Administración de EE UU ha invertido una gran cantidad de tiempo en estudiar las posibilidades.

Durante la campaña presidencial, Joe Biden y Kamala Harris se comprometieron a revertir algunas medidas adoptadas por Donald Trump con respecto a Cuba, entre ellas el levantamiento de los límites a los viajes y a las remesas.

Aunque la Plaza de la Revolución esperaba una reedición del deshielo, el compromiso no pasó de ahí, pero no solo no se ha materializado, sino que se han añadido algunas sanciones nuevas contra individuos concretos, como la suspensión de visado a nueve funcionarios cubanos tras la represión del 15 de noviembre.

González fue preguntado por el cumplimiento de los compromisos electorales, pero el funcionario fue vago en sus respuestas y volvió a recurrir a la frase que más ha repetido el Gobierno estadounidense en relación a la Isla. "Estamos analizando toda la política", insistió el funcionario, y añadió que, a juicio de Washington "es un régimen que tiene miedo de otorgar mayores derechos e, incluso, de entablar un debate".

En lo que a las remesas respecta, el funcionario dijo que estudian "opciones innovadoras" para garantizar que el dinero enviado a la Isla por los familiares de los cubanos no caiga en manos de los militares.

"¿Cómo podemos utilizar las remesas para apoyar a los ciudadanos sin que [el régimen] se beneficie de esto? Gran parte del enfoque está en sancionar a las personas", expuso

"¿Cómo podemos utilizar las remesas para apoyar a los ciudadanos sin que [el régimen] se beneficie de esto? Gran parte del enfoque está en sancionar a las personas", expuso.

Además, avanzó que esperan retomar la actividad consular normalizada en la Embajada de La Habana, pero sin dar plazos. Los cubanos deben solicitar sus visas en Guyana desde que en 2017 se redujo el personal por la aparición de numerosos diplomáticos afectados por el "síndrome de La Habana".

González también expuso sin dar más detalles que Washington y La Habana han tenido conversaciones "privadas" sobre envíos de vacunas, oxígeno o materiales sanitarios con motivo de la pandemia, desmintiendo así las acusaciones del canciller cubano, Bruno Rodríguez.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.