Con un repunte en marzo, la inflación oficial supera el 13% en un año y cerca del 50% en el mercado informal

Los alimentos cuestan ahora un 16,65% más que en marzo de 2025, y eso sin tener en cuenta el mercado informal.

Madrid/El agravamiento de la situación económica en Cuba ya ha llegado a los datos oficiales, que reflejan un repunte en la inflación de marzo. Después de meses muy contenido, el índice de precios al consumidor (IPC) ha llegado al 2,19%, mientras que el costo de la vida es un 13,42% mayor que hace un año. Además, este último mes los sectores que más se encarecieron son los que más repercuten en la vida de los ciudadanos: transporte, restaurantes y hoteles –que en la práctica suponen comida preparada– y alimentación.

La escasez de gasolina ha dejado subidas vertiginosas en los precios del transporte en solo un mes. Lo peor se lo lleva el transporte interurbano, con un 31,5% más que en febrero, seguido del taxi interurbano (17,5%). Los traslados dentro de la misma ciudad no se quedan atrás, con subidas del 17% en vehículos diversos y 12% los taxis. Así, palidece el nada despreciable 6% que subió el traslado en moto. Las espectaculares subidas han llevado a que este sector sea un 4,4% más caro que en febrero y un 18% si se compara con marzo de 2025.

Los sectores relacionados con la comida también se encarecieron este mes, con valores del 2,66% y 3,66%, aunque lo peor está en la comparativa con el marzo pasado. Los restaurantes y hoteles cuestan un 23,75 % más, principalmente por el alza en las meriendas, almuerzos y cerveza entre otros; mientras que los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 16,65%. Los servicios a la vivienda es otro sector que crece a velocidad de vértigo, con un 16,79% más.

En el apartado de comida, los lácteos son los productos cuyo precio subió notablemente este último mes, por encima del 8% tanto la leche líquida como el queso o, incluso, el yogur, que alcanza el 10%

En el apartado de comida, los lácteos son los productos cuyo precio subió notablemente este último mes, por encima del 8% tanto la leche líquida como el queso o, incluso, el yogur, que alcanza el 10%.

Por otra parte, destaca el alza de los precios de un sector tan sensible como la Educación, que es un 17% más cara que hace un año, una subida muy difícil de asumir en un país en el que la escuela pública ha sido bandera de la Revolución. El encarecimiento de todos los materiales escolares que se precisan para ella está poniendo en jaque esa situación.

El único sector que deja un alivio, a pesar del sostenido aumento de impuestos, es el de las bebidas alcohólicas y el tabaco, precisamente en los productos que son nocivos para la salud y, además, amenazan al sistema sanitario. En el último año, fumar y beber es casi un 13% más barato para los cubanos.

El producto interno bruto (PIB) de Cuba se contrajo alrededor de un 5% el año pasado, con lo que la economía nacional acumula una caída de más de 15% desde 2020, según el Centro de Estudios de la Economía Cubana (Ceec).

De acuerdo con los datos más recientes del economista estadounidense Steve Hanke, que aporta con frecuencia la estimación de las economías –incluyendo el mercado informal– de distintos países, Cuba cierra su top cinco de países con mayor inflación, alcanzando el 48,9% interanual. Además, la moneda nacional cubana se ha depreciado en el último año un 31% con respecto al dólar. Solo Venezuela, Corea del Norte, Irán y Libia están en peor situación.