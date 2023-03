Diputada, identificada como represora y sin opinión sobre la "transición democrática" en Cuba

Aunque Arelys Falcón Hernández, rectora de Ciencias Médicas de la Universidad de Cienfuegos, que asegura haber visitado Santiago de Compostela, en España, por motivos personales, el diario El Correo Gallego entrevistó a la funcionaria, que habló en nombre del Estado hasta que se le preguntó por una transición democrática en la Isla.

Falcón, quien se encuentra en la lista de represores elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) por haber expulsado de su trabajo como profesor universitario, el 19 de octubre de 2021, al ingeniero David Martínez Espinosa, uno de los promotores de la frustrada marcha del 15N en Cuba aquel año, rehuyó la conversación alegando que anteriores respuestas eran su opinión personal. "No realizo valoraciones como diputada de la Asamblea Nacional porque no es esa la motivación de mi viaje", zanjó.

La veda se había abierto en la penúltima pregunta, cuando el periodista quiso saber si se contemplaba la posibilidad de incorporar a la oposición en la Asamblea Nacional y Falcón rechazó que el Partido Comunista de Cuba, del que forma parte, decida la composición de la Cámara. "En Cuba hay un sólo partido, pero es que la Asamblea Nacional (...) es un órgano diverso en el que hay desde personas del ámbito religioso, amas de casa que no están afiliadas... Todos tienen la oportunidad", expone.

"El Gobierno de Biden no ha movido un dedo en quitar ninguna de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Trump"

A juicio de la funcionaria, el 50% de los escaños son propuestos por la población y las organizaciones de masas –a las que trata como si fueran independientes– designan a sus candidatos. La práctica es muy clara respecto a las declaraciones de Falcón. Aunque la Ley Electoral indica que todos los cubanos en "pleno goce de sus derechos civiles" pueden postularse y los precandidatos se eligen teniendo en cuenta sus méritos y capacidades, nunca una candidatura independiente ha prosperado.

En abril de 2015, en dos circunscripciones de La Habana dos independientes, Hildebrando Chaviano y Yuniel López, llegaron hasta las boletas electorales, pero las comisiones los describieron en sus biografías como "elementos contrarrevolucionarios" y ninguno fue elegido.

La funcionaria sí considera apropiado opinar sobre otras cuestiones planteadas, una de ellas el posible deshielo con EE UU desde que los demócratas están en la Casa Blanca. Falcón considera que no ha habido el menor acercamiento, más bien todo lo contrario. "El Gobierno de Biden no ha movido un dedo en quitar ninguna de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Trump", protesta, agregando que Cuba quiere mejorar la relación, pero sin presiones ni condiciones. "Esa presunta cara aperturista del nuevo Gobierno norteamericano me parece una farsa", opina.

En cuanto al contexto latinoamericano, Falcón considera que las elecciones más recientes han dejado Gobiernos en varios países que, a priori, pueden ser más favorables a la hora de integrar o crear mercados comunes en los que cuenten con Cuba. Sin embargo, la funcionaria mantiene la distancia e indica que la Isla respeta sin injerencias las políticas de otros países.

La funcionaria ha aprovechado su estancia en España para hacer algunas visitas a amigos del sector sanitario universitario y conocerlo

Falcón también hace referencia a la situación económica de Cuba, que es mala desde antes de la guerra de Ucrania, dice, por ser "un país bloqueado", a lo que se vino a sumar la pandemia. La diputada reivindica la amistad con Rusia y dice que el Gobierno trabaja "con mucha esperanza y mucho compromiso en seguir garantizando el bienestar del pueblo". Por ello, recuerda que "Cuba está abierta a toda inversión extranjera" y menciona áreas como la farmacéutica y la turística –recordando que los empresarios españoles han trabajado durante décadas en la Isla con resultados provechosos para ambas partes–, además de otras "que quizá no están en la cartera pero puedan ser atractivas".

La funcionaria ha aprovechado su estancia en España para hacer algunas visitas a amigos del sector sanitario universitario y conocerlo. En la entrevista ensalza, como principal diferencia que ha encontrado con el sistema español, la inmediata incorporación de los estudiantes a la Medicina, que ocurre desde el primer año de estudios.

