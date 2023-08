¿Dónde están los restos de mi madre?, reclama el hijo de una mujer extraviada en un cementerio cubano

El artista visual Iván Carbonell Guerra, Machuty, perdió a sus padres hace exactamente dos años y un mes, en el municipio de Florida, Camagüey. Desde el pasado julio, a su madre la ha perdido doblemente, pues sus restos no aparecen ni donde pensaba que estaba enterrada ni en ningún sitio.

Todo empezó en julio de 2021, justo en mitad de la ola más grave de covid-19 en Cuba, cuando ambos progenitores ingresaron con síntomas respiratorios en el Hospital Municipal Manuel Piti Fajardo.

En la madrugada del 4 de julio falleció la madre, Inés Guerra Lombida, con tan solo 57 años, y la enterraron al día siguiente, sin permitir al hijo ni ver su cuerpo ni acompañarla al cementerio, debido a las restricciones que se establecieron por la pandemia. "Según el dictamen médico, ella falleció del virus", cuenta Machuty a 14ymedio.

El día 6 murió el padre, Félix Carbonell Sánchez. Como explicación, le dijeron que "el oxígeno no le llegaba al cerebro". Ahí comenzó el absurdo.

El funcionario me aseguró que el cadáver fue trasladado desde el hospital hacia la necrópolis sin boleta de enterramiento", asegura Machuty

"Al llegar al hospital me comunican que el cuerpo de mi padre tenía que esperar en la morgue hasta el otro día porque no había carro fúnebre para ser trasladado al cementerio". Finalmente, y tras fuertes quejas, el artista consiguió que llegara un carro fúnebre, pero entonces le esgrimieron que no había personal para cargar el ataúd con el cuerpo, así que le dijeron que tenía que hacerlo él mismo. Carbonell Guerra no entendía que con su madre no lo dejaran ni acompañarla al cementerio y que de su padre tuviera que cargar el ataúd.

"Finalmente apareció una persona del hospital que cargó el ataúd y se le dio solución al problema", refiere el artista, al que sin embargo tampoco dejaron ir al cementerio. "No me dejaron ir al enterramiento de ninguno de mis dos padres, los responsables de mi vida y de mi talento, qué dolor más grande".

Pero un nuevo dolor estaba por llegar, después de dos años llevando flores a las tumbas de sus padres, que no fueron enterrados juntos. Al exhumar los restos para colocarlos en una caja más pequeña y trasladarlos al osario –una obligación a los dos años por haber sido enterrados en un panteón estatal, donde además no figuran los nombres–, comprobó con estupor que donde se supone que tenía que estar su madre estaba lo que quedaba de un hombre.

Tras reunirse con el director del cementerio del municipio de Florida y pedir una revisión del libro que lleva el control de los enterramientos, no había pistas del nombre de su madre, ni de la ubicación de sus restos. "El funcionario me aseguró que el cadáver fue trasladado desde el hospital hacia la necrópolis sin boleta de enterramiento", asegura Machuty. "Pero no sé si los funcionarios del cementerio saben siquiera la identidad del hombre que apareció en vez de mi madre".

El director municipal de la Empresa de Comunales tranquilizó a Carbonell Guerra diciéndole que solucionaría el caso: "Me pidió un término de una semana y que mantuviera la calma".

Esa semana pasó y el pintor regresó a la necrópolis "con la esperanza de recibir una respuesta satisfactoria de que habían aparecido los restos de mi madre, pero el administrador me dijo que aún nada y que tenía que esperar a que se terminara el mes de julio y que se acabaran las exhumaciones".

¿Qué ocurre en caso de que el cuerpo no aparezca? La respuesta del funcionario podría recordarnos, salvando algunas distancias, a la trama de la cinta La muerte de un burócrata (1966), de Tomás Gutiérrez Alea.

Ha pasado ya la primera semana de agosto y Machuty sigue sin saber dónde están los restos de su madre. No deja de hacerse preguntas: "¿No hay un control en el libro de enterramiento? ¿Qué tiempo dura la espera? ¿Dónde están los restos de mi madre?".

