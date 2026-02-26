Revive la industria del tabaco en Sancti Spíritus, ofrece buenos salarios y paga sus deudas

La Habana/El tabaco es lo único que salva la caída en picada de la producción en Sancti Spíritus. La provincia, que hace dos años perdió el segundo puesto que ostentaba en el sector por detrás de Pinar del Río, recuperó el año pasado su título de segunda potencia veguera del país.

Esto fue posible, detalla un largo reportaje publicado este miércoles en Escambray, por un variado número de medidas tomadas, entre las que se cuentan la inversión de Tabacuba en hojas de alta calidad.

En el texto, firmado por la veterana reportera Elsa Ramos, se explica que se han incrementado los estímulos para los productores. Al respecto, Isidro Hernández Toledo, director agrícola de Acopio, dice que hay un incentivo en moneda libremente convertible (MLC) “para el sol en palo, por el cual se aplicó el año pasado el 3% al monto del valor al importe del tabaco, las clases altas, exportables; en esta (campaña) subió a 3,6%”.

El problema es, reconoce el funcionario, que estos recursos se retrasan nada menos que hasta 11 meses después de recogerse el tabaco. Además, hay una deuda de estos estímulos en MLC de cerca de cinco millones de pesos, de los cuales solo han liquidado un millón y medio. En el caso del tabaco tapado –hecho con hojas cultivadas bajo una cubierta de tela que filtra la luz solar, de más alto valor–el contrato es directo con el productor , y en el de sol en palo –que se utiliza para fabricar cigarros–, es con la cooperativa, que es quien trata con el productor.

“Hay cooperativas que han contraído deudas con la empresa que no han podido sufragar y estamos en ese proceso de conciliación", cuenta Hernández Toledo, que explica otra manera de saldar la deuda: vender al productor "recursos con un componente en MLC" a modo de descuento. Así, precisa, "han adquirido paneles solares, insumos, equipos electrodomésticos, tractores”.

A esa medida se suma que los salarios para los vegueros llegan a rondar los 20.000 pesos mensuales, lo que es casi tres veces más que el salario medio de cualquier cubano, que no llega a 7.000, un salario que ha llevado nuevas manos a la industria en la provincia. Siendo Tabacuba una de las joyas de la corona para la exportación, se lo puede permitir.

Las autoridades explican también que han creado más puestos de trabajo. “Hoy están empleadas unas 600 personas, muchas de ellas mujeres y jóvenes que estaban desvinculados, señala, por su parte, Carlos González, director de la UEB Tabaco Tapado. En total, hay hasta 836 personas trabajando en la industria en Sancti Spíritus, entre productores individuales de cooperativas de producción agropecuaria, cooperativas de créditos y servicios, unidades empresariales de base estatales que están en las empresas agropecuarias y una nueva forma productiva: el Ejército Juvenil del Trabajo, en Fomento.

Asimismo, ha contribuido a la mejora de la producción no depender del sistema eléctrico nacional, sometido a apagones continuos. Ahora, dicen los funcionarios entrevistados, "todos esos lugares tienen el sustento de la energía renovable con paneles solares".

En cuanto a la siembra, el reportaje destaca que todos los municipios cumplieron lo previsto, en especial los que califica de "portentos del cultivo": Cabaiguán y Taguasco. En el primero no se cumplía con lo planificado desde 2017.

En total se sembraron el año pasado 1.200 hectáreas (el doble que un año antes), aunque menos de lo que habían proyectado, más de 2.200. Para esta campaña se prevén 1.490 –1.100 de la tecnología sol en palo y 390 de tapado–, que deben reportar unas 1.700 toneladas de producción. “La empresa encontró el camino del desarrollo y la eficiencia de manera sustentable a partir de un programa de desarrollo que tenemos hasta 2033, cuando pretendemos llegar al potencial de cerca de 3.200 hectáreas y más de 4.000 toneladas”, agrega Hernández Rojas.

El año pasado, Tabacuba en la provincia informó que cerró 2025 con 38 millones de pesos de utilidades. No obstante, ese capital se destina ahora a paliar una parte de la deuda que se fue acumulando en tres campañas consecutivas, y que superaba los 100 millones, lapso en el que la provincia vivió la peor producción de su historia (2023, cuando del tabaco sol en palo solo se recolectaron 351 toneladas, el 67% del plan, mientras que el tabaco tapado, para confeccionar puros, apenas recogieron 315 toneladas).

Tabacuba ha apostado por la inversión para revivir a una industria que, de cualquier forma, le rinde grandes ganancias. A finales de febrero del año pasado, durante el Festival del Habano, la empresa Habanos S.A. (empresa mixta formada a partes iguales por Cubatabaco y la española Altadis) celebró haber logrado un récord de ingresos de 827 millones de dólares –106 millones más que un año antes–, es decir, un 14,7% de incremento. La recrudecida crisis actual, sin embargo, amenaza a esta prosperidad. El Festival, que tendría lugar esta misma semana, fue suspendido hace diez días por la falta de combustible.