Revocados dos informes sobre el síndrome de La Habana "por no cumplir con las normas analíticas"

Los primeros casos del síndrome de La Habana se registraron en la Embajada de EE UU en Cuba.

Madrid/La Directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, ha revocado dos evaluaciones del Consejo Nacional de Inteligencia elaboradas durante la Administración de Biden que concluían que era “poco probable” que el llamado “síndrome de La Habana” fuese resultado de un ataque dirigido por adversarios extranjeros.

Según el memorando firmado el pasado 11 de junio por la directora adjunta de la DNI, Sara Lynn Picket, y dirigido a toda la comunidad de inteligencia, los informes redactados en tiempos de Biden han sido desestimados “debido a que dichas evaluaciones no cumplían con las normas analíticas establecidas”.

Entre las principales deficiencias de los informes, la oficina enumera la “exclusión selectiva de información de inteligencia y pruebas que no respaldan las conclusiones analíticas” y la “omisión de información necesaria para comprender la calidad y fiabilidad de las fuentes”. Además, sostiene que se limitó “la recopilación de inteligencia para mantener una línea analítica basada en la ausencia de pruebas”.

Entre las principales deficiencias de los informes, la oficina enumera la “exclusión selectiva de información de inteligencia y pruebas que no respaldan las conclusiones analíticas”

El llamado síndrome de La Habana –también definido como “incidentes de salud anómalos” (AHI, por sus siglas en inglés) por la inteligencia estadounidense– reúne un cuadro de síntomas neurológicos –migrañas, náuseas, vértigo, entre otros– reportados desde 2016 por diplomáticos y funcionarios de EE UU. Muchos pacientes han descrito que los síntomas comenzaron tras percibir un sonido agudo y localizado, lo que llevó a que algunas investigaciones indagaran la hipótesis de posibles ataques acústicos.

Los primeros casos se registraron en la Embajada de EE UU en Cuba –de ahí su nombre-, aunque posteriormente se reportaron episodios similares en varios países, como China y Rusia, sin que hasta ahora exista consenso sobre sus causas.

La aparición de estos incidentes en La Habana fue uno de los motivos por los que la normalización con Cuba, iniciada por Barack Obama cuando era presidente de EE UU, no siguiera adelante. En 2017, en su primer mandato presidencial, Donald Trump decidió suspender los servicios consulares en La Habana y reducir al mínimo el personal diplomático en la Isla.

Bill Burns, director de la CIA con Joe Biden, había asumido que la inteligencia acabaría señalando a Rusia como culpable de los supuestos ataques dirigidos y abrió una extensa investigación. Sin embargo, la falta de pruebas concluyentes fue modificando su postura.

Las víctimas argumentaban que las autoridades estadounidenses estaban ignorando evidencias relevantes que vinculaban a Rusia con los incidentes

Uno de los dos informes hoy revocados, publicado en 2023, afirmaba que la comunidad de inteligencia no pudo vincular ningún caso con un adversario extranjero, considerando improbable que la enfermedad fuera el resultado de una campaña dirigida por un enemigo de EE UU. En el otro informe, de enero de 2025, la comunidad de inteligencia llegó a considerar “muy improbable” que los síntomas fueran causados por un enemigo externo, aunque un funcionario de la Oficina del DNI recalcó que los analistas no podían “descartar” esa posibilidad en un pequeño número de casos.

Las dos evaluaciones hoy descartadas generaron divisiones dentro de la comunidad de inteligencia. Mientras altos funcionarios del sector apuntaban a posibles causas médicas o ambientales, las víctimas argumentaban que las autoridades estadounidenses estaban ignorando evidencias relevantes que vinculaban a Rusia con los incidentes.

Según reportajes publicados en medios estadounidenses el pasado enero, en los últimos meses de la presidencia de Joe Biden, el Gobierno estadounidense compró en secreto, por más de 10 millones de dólares, un equipo con componentes rusos que emitía ondas de radio en pulsos, bajo la hipótesis de que podían originar los síntomas del síndrome de La Habana.

Otra investigación llevada a cabo por The Insider, 60 Minutes y Der Spiegel, publicada en abril de 2024, afirmaba que la dolencia podía tener su origen en armas de “energía dirigida” a cargo del Departamento Central de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia (GRU).

“Estas evaluaciones de la comunidad de inteligencia, defectuosas, fraudulentas y manipuladas, han causado un daño significativo"

La revocación impulsada por Gabbard ha sido celebrada por ex funcionarios que sufrieron las dolencias –como Marc Polymeropoulos, un ex alto oficial de la CIA que sufrió síntomas del síndrome de La Habana mientras estaba en Rusia–, pero no se ha determinado si se volverá a abrir una investigación de alto alcance, puesto que Gabbard abandonará su puesto la próxima semana y no estará en condiciones de supervisar el caso.

El pasado enero, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes había pedido a la Oficina del DNI que retirara estas evaluaciones, argumentando que habían surgido nuevas evidencias que reforzaban la hipótesis de que al menos algunos de los casos podrían haber sido causados por un arma de energía dirigida desarrollada por un adversario extranjero.

El republicano Rick Crawford, presidente de este comité, fue tajante en un comentario posterior a la revocación: “Estas evaluaciones de la comunidad de inteligencia, defectuosas, fraudulentas y manipuladas, han causado un daño significativo a algunos de los hombres más valientes de nuestra nación”.

Para Tulsi Gabbard, fue una de sus últimas acciones antes de abandonar el cargo, tras presentar su dimisión al presidente Donald Trump para retirarse a atender la enfermedad de su esposo, diagnosticado con un raro cáncer de huesos.