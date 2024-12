Roban, violan y matan a una mujer de 37 años en Santiago de Cuba

La Habana/La plataforma independiente Alas Tensas confirmó este jueves dos nuevos feminicidios en la Isla, ambos en Santiago de Cuba, durante noviembre. Se trata de los casos de Eglis Pacheco López, de 37 años, y una adolescente de 15, identificada solo con el nombre de Deyanira. Con estos casos, el total de asesinatos machistas en lo que va de 2024 asciende a 52, según el registro de 14ymedio.

Pacheco López fue asesinada en su domicilio, en el Distrito José Martí, entre el 26 y 27 de noviembre. Anna Abreu, su prima hermana, dijo a 14ymedio que al menos dos personas entraron a su casa por la noche para, inicialmente, “robar”. Aunque no conoce la cantidad exacta de los agresores, la familiar aseguró que “una sola persona no pudo hacerlo”, debido a que “ella era una mujer súper fuerte”. La víctima, al parecer, intentó oponerse, por lo que “fue golpeada, recibió varias puñaladas y la violaron”.

Según su prima hermana, el cuerpo de Eglis, horas después, fue encontrado semidesnudo por algunos vecinos.

Por el ataque, dijo su familiar, hay dos personas detenidas, aunque “se sigue investigando”. De cualquier modo, no se fía, pues acusó que “en este país la ley no nos ampara. Las autoridades se limpian con lo que sienta el familiar”.

La muerte de Pacheco López conmocionó a los vecinos, quienes expresaron sus condolencias en redes sociales.

Eglis Pacheco deja un hijo de 15 años de edad, quien está ahora con familiares cercanos, agregó Anna Abreu.

Sobre la muerte de Deyanira, Alas Tensas indicó que fue asesinada por su pareja de 20 años durante la madrugada del 1 de noviembre, en la vía pública. Su caso fue reportado desde ese día en redes sociales. En el grupo de Facebook Mundo Express se detalló que la joven fue apuñalada en la zona de Hoyo de Chicharrones.

En uno de los comentarios, una usuaria dijo que asistió a la joven tras la agresión. “Y eso que nos esforzamos para poderla llevar a tiempo, pero era demasiado tarde. Yo no tenía una amistad con ella, pero verla morir así al frente de mí, a una muchacha llena de vida, eso me partió el corazón”. En otro post, Rosalinda Ponce agregó: “Tantas cosas por vivir y tantos momentos que se quedarán. No te merecías esto, mi Tatica. Vienes conmigo desde la primaria. Siempre te recordaremos con una sonrisa”.

Alas Tensas informó también de dos nuevos intentos de feminicidio y agregó que indagan cinco casos más: dos en La Habana, dos en Matanzas y uno en Las Tunas.

De los 52 feminicidios en Cuba en 2024, según el recuento de este diario, ocho se registraron en noviembre, el mes con más crímenes machistas en el año, dejando atrás octubre, cuando se contabilizaron siete. Del total en el año, 41 fueron cometidos por la pareja o ex pareja de las víctimas.