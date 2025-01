El robo de ganado alcanza niveles vertiginosos en la provincia de Las Tunas

Madrid/De poco han servido inspecciones y multas como receta gubernamental al robo de ganado, uno de los delitos que más afectan a la provincia de Las Tunas. Los delitos contra la ganadería aumentaron un 10% con respecto a 2023, según el diario Periódico 26, que no indica la cifra total de ninguno de los dos años. Además, para dar una idea del peso que tiene este tipo de infracción basta este dato: “la cifra es diez veces superior a la elevación apreciada en la totalidad de los delitos” en el año precedente.

Según contaron las autoridades al medio oficialista, el hurto es el delito más común de los de este tipo, seguido del sacrificio y el robo con violencia, lo que significa que los ladrones están especializándose en burlar la escasa protección con que cuentan los ganaderos.

Periódico 26 lo define como aprovechamiento “del descuido o la ingenuidad de los dueños”, aunque los productores han advertido en numerosas ocasiones de la imposibilidad que tienen de comprar elementos tan simples como alambre de espino con el que cercar a los animales. En algunas zonas, los propios guajiros se han tenido que organizar para hacer guardias ellos mismos y cuidar de los animales.

Las Tunas, Jobabo y Majibacoa lideran un año más las malas estadísticas, hasta el punto de que estos tres municipios concentran la mitad de los hurtos. Las peores zonas son Dumoy, Villanueva y Barranca, en el primero; Las Margaritas y Calixto, en Majibacoa; Mejía, en Jobabo; y El Triángulo, en Colombia. En algunos de estos lugares se produjeron estos delitos cada dos o tres días.

En 2022 hubo 5.305 casos que ya suponían un 70% más que los 3.098 reportados en 2021

La provincia lleva años dejando estadísticas en vertiginoso crecimiento en lo que a los delitos contra el ganado se refiere, pero no hay cifras de los dos últimos. En 2022 hubo 5.305 casos que ya suponían un 70% más que los 3.098 reportados en 2021. Además, también entonces el dato era preocupante, puesto que ya suponía el doble que en 2020, cuando fueron 2.394.

Periódico 26 aprovecha el informe para hacer balance de los resultados del censo ganadero realizado en la provincia. Según esos datos, hubo 1.300 “acciones de control” sobre los propietarios de ganado que revelaron que 1.662 cabezas “existían solo en los papeles, mientras que otras 243 podían verse y tocarse, pero no había respaldo documental de su existencia”. El diario subraya que ese descuadre deja claro que hay muchos hurtos no denunciados, a la vez que muchos animales no declarados, como la ley obliga.

Las autoridades impusieron 79 multas y 41 apercibimientos por violar las normas. También se presentaron 126 denuncias por incumplimiento del deber de denunciar, además de sanciones por simulación de delitos, falsificación de documentos o “incumplimiento del deber de preservar los bienes”.

La Delegación de la Agricultura en Majibacoa consideró que es necesario tomar otras medidas, ya que los resultados dejan claro que cada año aumenta el delito. La medida anunciada, sin embargo, no promete demasiado, ya que consiste en realizar inspecciones selectivas a los ganaderos “con más problemas”.

La delegación de Jobabo apuesta por otra idea que tampoco suena alentadora: cambios en la dirigencia de cooperativas o unidades base que consideran incompetentes para “afrontar” la situación. Pero a la vez reconocieron que también “es deficiente el funcionamiento de la comisión agraria local, así como la labor de los especialistas y funcionarios”, conclusiones que dejan claro que la incapacidad es transversal. No en vano, la delegación de Las Tunas tiene otro responsable y también es estatal: los registradores de Control Pecuario.

El primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Walter Simón Noris, recurrió a un discurso más lacrimógeno, que no aportó ninguna solución. “Nada es suficiente; y no nos lo perdonan los infantes que hubieran disfrutado de la leche de las vacas hurtadas ni las familias que hubieran podido recibir a precios subsidiados la carne de esas reses que, tras ser sacrificadas ilegalmente, va a parar al mercado negro”, regañó.

A continuación, el político pidió más esfuerzos y, pese a haber constatado que los funcionarios fueron calificados de incapaces en todas las intervenciones, “presencia del Partido como representante de los intereses del pueblo”.