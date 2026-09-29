Rubio advierte: "Si no hace los cambios ahora, las consecuencias serán aún peores para el Gobierno cubano"

El secretario de Estado lamenta que demasiados partidarios del régimen "siguen creyendo que pueden aguantar hasta el final de esta Administración sin hacer nada”

Madrid/El constante toma y daca de la Administración estadounidense en su política hacia Cuba tuvo ayer un nuevo episodio con las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio. En una entrevista con Fox News, el republicano amenazó a "algunos individuos" que controlan el régimen para que "abran los ojos a la realidad a la que se enfrentan" o "las consecuencias serán aún peores para ellos".

Rubio afirmó que Washington no piensa permitir que la Isla “se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”. El secretario de Estado insistió en que el régimen no puede seguir perdiendo el tiempo y lo instó a elegir “un camino diferente".

"Por desgracia, las personas que siguen allí coreando consignas revolucionarias, muchas de ellas, siguen creyendo que pueden aguantar hasta el final de esta Administración sin introducir cambios ni hacer nada. Se equivocan y aprenderán ‌la lección por las malas si no corrigen su actitud", insistió el republicano.

El secretario de Estado abundó en la idea de que Cuba es un “Estado fallido” y subrayó que, en realidad, “ya ha caído”. “No tiene una economía funcional y está gobernada por personas que siguen predicando sobre una revolución que lleva muerta 20 años. Nunca ha funcionado, ese es el problema que tienen”, agregó.

El secretario de Estado abundó en la idea de que Cuba es un “Estado fallido” y subrayó que, en realidad, “ya ha caído”

“Tienen un régimen funcional, que ha encarcelado y asesinado personas, pero no es un Gobierno funcional ni un país funcional. Simplemente no lo es. Sumado a eso, es un país impulsado por la corrupción y el robo”, continuó. Rubio sostuvo, además, que el pueblo cubano está al margen de la economía.

“Cualquier cosa que tuviera la oportunidad de generar dinero en Cuba estaba controlada por las Fuerzas Armadas cubanas y el Partido Comunista cubano, para llenar los bolsillos de un puñado de individuos a expensas de todo el país. Desde 2021, al menos cerca del 20% de la población ha abandonado el país. Se fueron porque es un fracaso, un fracaso absoluto”, observó.

El secretario de Estado endureció, de nuevo, el tono frente al que mantuvo la pasada semana en Nueva York, cuando afirmó: “Hay algunos individuos en ese régimen con los que nunca podremos trabajar porque tienen las manos manchadas de sangre. Pero hay personas allí con las que creo que se podría trabajar si están dispuestas a encauzar al país hacia la libertad política y económica y hacia el proceso que nos llevará a ese objetivo final”.

Así, volvió a acariciar la vía militar cuando dejó entender que el tiempo del diálogo se puede acabar. “La preferencia de nuestro presidente es resolver estas cosas diplomáticamente y de manera que pueda llegar a un acuerdo y poner a Cuba –o a cualquier país– en un camino de cambio posible e irreversible que incluya libertades económicas, pero también libertades políticas”, indicó. E insistió en este punto, como se le reclama desde Florida: “No se puede tener libertad económica si primero no se tiene libertad política. Tienen que suceder ambas al mismo tiempo, porque eso requerirá un período de transición”.

Justo después, a solo 30 segundos del fin de la entrevista, fue preguntado por Venezuela, donde la transición parece estarse alargando más de lo que la oposición esperaba en enero. “En Venezuela están sucediendo dos cosas: una, su economía necesita seguir recuperándose porque el pueblo ha sufrido demasiado. Estamos hablando de 25 a 30 años de corrupción. La otra cosa que tiene que suceder y en la que estamos concentrados es una transición democrática: necesitan tener elecciones libres y justas en ese país. Estamos trabajando muy duro con la Asamblea Nacional para establecer las condiciones necesarias y tener elecciones libres y justas lo antes posible”, dijo sin mencionar a María Corina Machado, de quien sí habló la pasada semana en Nueva York, cuando se le preguntó por el regreso de la opositora.

“María Corina es muy valiente y la respetamos. Pero hay unos ocho millones de venezolanos fuera de su país y nuestra política busca que toda la comunidad pueda regresar de manera segura y reconstruir lo que perdió”

“María Corina es muy valiente y la respetamos. Pero hay unos ocho millones de venezolanos fuera de su país y nuestra política busca que toda la comunidad pueda regresar de manera segura y reconstruir lo que perdió”, adujo.

Horas después de que la pasada semana Rubio lanzara un mensaje relativamente conciliador hacia Cuba, CBS News publicó una información que dio la vuelta al mundo sobre supuestos preparativos de la Reserva del Ejército estadounidense para apoyar al Comando Sur ante una eventual operación militar relacionada con Cuba.

La cadena rebajó horas después el alcance de esa información y, citando a un experto, aseguró que la documentación no tenía por qué implicar “una orden de invasión”. Preguntado por la prensa, Donald Trump alejó la opción con rotundidad: “Yo diría que Cuba y nosotros haremos un trato. No creo que necesitemos a los militares”, afirmó el sábado.