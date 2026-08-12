Rubio compara la transición en Cuba con la de Europa del Este, que "tomó entre tres y cinco años"

"A nuestro país le interesa contar con una Cuba segura, estable y alineada con Estados Unidos. Es el mismo sentir que tengo respecto a Venezuela", dice el secretario de Estado en una entrevista en el ‘podcast’ de Katie Miller

Madrid/“Estoy seguro de que Cuba, antes de que esta Administración termine, estará en un camino irreversible hacia un futuro muy diferente”. Así de rotundo se mostró el secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, en una entrevista concedida junto a su esposa, Jeanette, al podcast de Katie Miller y publicada este martes.

Preguntado acerca de si la Isla es la siguiente en la lista tras la captura y extracción de Nicolás Maduro en Caracas, Rubio se mostró confiado, pero advirtió: “No puedes tener algo 70 años en el mismo lugar, con raíces crecidas, y pensar que de la noche a la mañana vas a poder arrancarlo todo y plantar algo completamente nuevo. Tiene que ocurrir una transición y un proceso”. Al respecto, puso como ejemplo ilustrativo lo ocurrido en Europa del Este tras la caída del Muro de Berlín.

“Vimos que llevó entre tres y cinco años que los países de Europa del Este llegaran a ser lo que conocemos hoy”, recordó. “Polonia es probablemente el mejor ejemplo”. Y recalcó que “Cuba estará en ese camino, bien avanzada en ese camino”, dada la prioridad que se le ha dado a la Isla en la actual Administración. “Nunca se puede garantizar nada”, matizó, “pero es ciertamente una prioridad, porque va en nuestro interés nacional”.

"Me preocupo por Cuba, obviamente tengo una conexión personal, pero no trabajo para Cuba, trabajo para Estados Unidos"

Sobre esto, remarcó: “Me preocupo por Cuba, obviamente tengo una conexión personal, pero no trabajo para Cuba, trabajo para Estados Unidos, y creo que es de interés nacional para nuestro país tener una Cuba segura y estable y alineada con EE UU. Lo mismo pienso sobre Venezuela”.

Sobre la incursión contra Maduro, Katie Miller preguntó a Jeanette Rubio si lo notó nervioso en casa esos días, y si puede adivinar que ocurre algo gordo en el mundo por su cambio de comportamiento. Ella dijo que “sabía que algo pasaba porque estaba todo el tiempo saliendo y entrando, no hicimos nada durante las vacaciones, pero no sabía exactamente qué”. Jeanette afirma que fuera de estar “más ocupado, al teléfono y pensando”, su marido se mantiene siempre “tranquilo y relajado”.

En tono relajado, la comunicadora iba alternando preguntas entre ambos, más centrados en temas distendidos que en los propios del cargo de Rubio. Sobre si sus predecesores le dieron algún consejo antes de tomar posesión, el funcionario dijo que “sí, algunos”, pero que “más que consejos, le transmitieron sus impresiones”. El secretario de Estado afirmó que, en cualquier caso, “mucho de lo que hacemos depende de los tiempos en los que vives”. Y prosiguió: “Si eras secretario de Estado en mitad de la Guerra Fría, o después del 11S, era un mundo muy distinto del que estamos enfrentando ahora mismo”. En última instancia, dijo, se trata de un cargo que “trabaja para el presidente”, y depende de quién ocupe la Casa Blanca, en su caso Donald Trump.

El programa incluyó un fragmento en que este, durante las primarias republicanas en las que se enfrentaron, en 2016, se refería a él como “Little Marco”, tras preguntarle Miller si había pensado para él en algún nombre de rapero como “Lil Marco”, dado su gusto por esa música. El secretario de Estado esquivó la broma: “No, no sería un buen rapero pero podría ser un buen productor”.

Rubio también contó, divertido, el momento en que Trump le propuso el cargo: “Simplemente me llamó y me lo dijo”, refirió. “Creo que incluso ya lo había posteado, y luego me lo dijo. Y estuve feliz de hacerlo, me sentí honrado. Él no es tanto de ‘¿estás interesado en ser?’ sino ‘hey, vas a ser’, y dije ‘ok, vamos allá’”.

Ambos incluso se prestaron a contestar cuál es el secreto de un matrimonio feliz. “Contesta tú a esa pregunta”, empujó Jeanette. “No hay secreto”, repostó él. Y ella continuó: “Tienes que tener una amistad”. Tras explicar que él olvida más fácilmente los agravios que ella, Marco Rubio concluyó: “La gente ve películas y piensa que un matrimonio es algo donde estás todo el tiempo feliz. Y no. Entras en una sociedad para compartir la vida y la vida es dura”.