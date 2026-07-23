Rubio sobre Cuba: "Seguimos hablando con ellos sobre el tipo de cambios que pueden hacer"

Madrid/En un nuevo episodio del tira y afloja entre EE UU y Cuba, a Marco Rubio le tocó este miércoles alejar las sombras de una resolución inminente del asunto. "Seguimos hablando con ellos sobre el tipo de cambios que pueden hacer", declaró ante la prensa en el Centro Internacional de Convenciones de Manila, Filipinas, donde se encuentra para participar en la Cumbre de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean).

Preguntado sobre si la Administración de Donald Trump seguía teniendo el objetivo de lograr un cambio de régimen a través del colapso económico o la intervención militar, el secretario de Estado de EE UU dijo que la pretensión es lograr “prosperidad, seguridad, certeza y una vida mejor en el futuro” para los cubanos. En cuanto a cómo conseguirlo, afirmó: “Estamos dispuestos a ser muy realistas y pacientes sobre cómo. Se necesita un proceso serio que conduzca a ello”.

Rubio se sintió visiblemente molesto cuando la prensa le preguntó por las muchas afirmaciones que se han ido produciendo entre congresistas, senadores y todo tipo de funcionarios estadounidenses que, a lo largo del año, han hablado de plazos cortos para el cambio de régimen. “¿Quiénes son ‘muchos de ellos’? ¿Quién decía eso?”, espetó el secretario de Estado al periodista, que dijo referirse a “personas dentro de la administración que trabajan en este tema”.

“No, los asuntos globales no son una miniserie en la que se pasa por tres episodios y se termina. Los asuntos globales son difíciles”

El alto funcionario insistió: “¿Como quién? Porque yo trabajo en este tema más que nadie y nunca dije eso”, continuó. Y ante la respuesta del reportero, que sostuvo que la expectativa de inminencia venía dada, sobre todo, por la propia debilidad de Cuba, Rubio replicó. “No, los asuntos globales no son una miniserie en la que se pasa por tres episodios y se termina. Los asuntos globales son difíciles”.

A pesar de las reticencias de Rubio, las menciones de un cambio inminente en Cuba van del propio Trump –que hace menos de una semana habló de plazos de dos meses– a congresistas de Florida que han hablado de verano o “antes de que acabe el año”. Ayer, en cambio, frenó la urgencia tras varios minutos dedicados a recordar que se trata de un régimen con más de seis décadas asentado en el país. Rubio insistió en que se trata de un “Estado fallido”, pero reivindicó que “nunca” ha dado un cronograma. “Ojalá fuera mañana porque se lo merecen; el pueblo de Cuba se merece un futuro mejor”, dijo.

El secretario de Estado insistió en que el modelo económico de Cuba no funciona y recordó que ya no recibe petróleo gratis de Venezuela, sin mencionar que tampoco podrían comprarlo si pudieran. Desde finales de enero, su Administración impide que cualquier país envíe –cobrando o no– combustible a la Isla. Sí habló, en cambio, de la primera parte de ayuda humanitaria de EE UU que llegó a la Isla este martes, “que será distribuida por entidades no gubernamentales en el terreno”.

Otro de los temas que se coló, de manera inevitable, fue el reciente informe de su departamento que señala a Cuba como principal promotor del comunismo internacional. “Este es un Gobierno que ha pasado, un régimen –se corrigió– que ha pasado la mayor parte de 30, 40 o 50 años desestabilizando la región con los movimientos que ha apoyado. Y han perdido, no sé, entre el 10% y el 15% por ciento de su población desde 2021”, dijo.

“Sí, pero nuestro problema es con la interferencia comunista dentro de nuestro país"

Un periodista preguntó a Rubio por qué ha puesto el foco este informe en Cuba y no en China. “Son el partido comunista más grande del mundo, con 100 millones de miembros”, inquirió el reportero. “Sí, pero nuestro problema es con la interferencia comunista dentro de nuestro país. Ese informe trataba sobre lo que hacen estos diferentes elementos para interferir en nuestro país y socavar nuestra política exterior”, respondió el secretario de Estado.

Rubio expresó también su preocupación por la migración masiva que pueda llegar desde Cuba si se desestabiliza, una de las grandes razones para la cautela y su defensa de que las conversaciones continúen. “Queremos que tengan un futuro mejor y estamos dispuestos a hacer lo necesario para ayudarlos a lograrlo. Pero tienen que decidir que quieren hacerlo. Quienes están al mando allí ahora mismo no quieren hacerlo”, agregó, pero insistió en que su Administración está preparada “para hacer lo que esté a nuestro alcance y lograr un cambio positivo en Cuba porque impacta directamente nuestra seguridad nacional”.