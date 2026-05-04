Rumores de abril en Cuba: drones, renuncias y negociaciones secretas

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, con el embajador, Vitali Borchuk, y otros funcionarios de Bielorrusia, en La Habana.

La Habana/Abril no ha sido un mes de lluvias abundantes ni de buenas noticias, pero sí de rumores que han corrido como pólvora en las esquinas, los portales y, sobre todo, en los grupos de WhatsApp, donde cada audio se escucha con la solemnidad de un parte oficial. En un país donde la información llega a cuentagotas y los silencios pesan más que los discursos, las bolas siguen siendo una forma de interpretar la realidad, de anticiparse al desastre o de imaginar una salida.

Este cuarto mes del año ha estado marcado por historias que mezclan política, guerra, intrigas palaciegas y tecnología militar, una combinación explosiva que revela tanto la ansiedad de los cubanos como su inagotable creatividad para llenar los vacíos informativos.

La más persistente de las habladurías ha sido la supuesta carta de renuncia de Miguel Díaz-Canel, un documento que, según quienes aseguran haberlo visto "por dentro", estaba dirigido a Raúl Castro y contenía una confesión de errores y fracasos. La carta, que nadie ha podido mostrar pero que muchos dicen haber leído en el teléfono de un amigo de un primo, ha circulado en versiones cada vez más elaboradas. En unas, el mandatario pide disculpas por la crisis económica; en otras, reconoce la incapacidad del Gobierno para detener el éxodo masivo y los apagones interminables. Como ocurre con los cuentos de pescadores, cada narrador añade un detalle nuevo hasta que el relato se vuelve más grande que la realidad.

En los últimos días, los cubanos se han vuelto expertos interpretando radares, mapas satelitales y aplicaciones de seguimiento de vuelos y barcos

Otra fuente inagotable de especulación han sido los cielos y las aguas que rodean la Isla. En los últimos días, los cubanos se han vuelto expertos interpretando radares, mapas satelitales y aplicaciones de seguimiento de vuelos y barcos. Cualquier avión que aparezca en la pantalla de un teléfono móvil desata una cadena de mensajes alarmistas: "Ese no es un vuelo comercial", advierte alguien. "Es un dron militar", responde otro. La posibilidad de que buques, submarinos o aeronaves estadounidenses se acerquen a las costas cubanas ha alimentado la fantasía de una invasión inminente. En las colas del pan o del combustible, no faltan quienes aseguran que "esta vez sí va en serio".

En ese clima de nerviosismo colectivo, el nombre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como El Cangrejo, ha vuelto a ocupar titulares informales y conversaciones de sobremesa. Según los rumores más recientes, el nieto de Raúl Castro se habría convertido en el interlocutor principal en la negociación con EE UU, una historia que ha crecido a la sombra de filtraciones y comentarios anónimos. La narrativa incluye intermediarios misteriosos, viajes discretos y promesas de acuerdos que nunca se concretan. Para muchos, la trama tiene el atractivo de una novela de espionaje; para otros, es simplemente una muestra de la necesidad de creer que pronto va a cambiar el rumbo del país.

La paranoia bélica ha encontrado también combustible en la versión de que el Gobierno cubano habría acudido a Bielorrusia en busca de armas y tecnología militar para enfrentar un eventual ataque estadounidense. El rumor se ha repetido con insistencia en redes sociales y conversaciones privadas, acompañado de imágenes de tanques y misiles que circulan sin contexto ni fecha.

Abril también ha traído rumores sobre cambios inminentes en la cúpula del poder. Según algunas versiones, se estaría preparando la sustitución de Díaz-Canel y el inicio de una campaña de descrédito para justificar su salida. En ese escenario, la reciente entrevista de Sandro Castro a un medio internacional habría sido parte de una estrategia cuidadosamente calculada para debilitar la imagen del mandatario. La hipótesis suena a guion de telenovela política, pero ha encontrado terreno fértil en una población acostumbrada a interpretar cada gesto público como una señal de conspiración.

En un país donde la realidad supera con frecuencia a la imaginación, los rumores no son solo historias que se cuentan al oído: son el reflejo de una sociedad que intenta descifrar su propio destino mientras espera, con paciencia y escepticismo, la próxima noticia que confirme o desmienta lo que ya todos sospechan.