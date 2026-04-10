Los rumores de marzo fantasearon sobre el petróleo ruso y la caída de Díaz-Canel

La Habana/Marzo volvió a demostrar que en Cuba los rumores no son simples habladurías sino una forma de sobrevivir informativamente en un país donde el silencio oficial ocupa demasiado espacio. Ante la falta de datos, la opacidad institucional y la costumbre de anunciarlo todo cuando ya ha ocurrido, la gente llena los vacíos con conjeturas. Las bolas circulan de boca en boca, saltan de un chat de WhatsApp a un grupo de Telegram y se convierten en la banda sonora de la vida cotidiana. Este mes, entre apagones, colas y sobresaltos geopolíticos, la rumorología alcanzó una intensidad pocas veces vista.

El protagonista indiscutible de marzo fue el buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin. Desde que zarpó de Primorsk, a inicios de este mes, cada milla que avanzaba hacia el Caribe alimentaba nuevas especulaciones. En los barrios habaneros se comentaba su posición como si se tratara de un huracán en temporada ciclónica. Algunos aseguraban que Washington impediría su arribo, en cumplimiento de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a finales de enero, que penaliza con aranceles a los países que suministren combustible al régimen cubano. Otros, más dramáticos, hablaban de un posible enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia en aguas cercanas a la Isla. Finalmente, el tanquero atracó Matanzas sin problema.

Otros, más dramáticos, hablaban de un posible enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia en aguas cercanas a la Isla

Otro rumor que ganó fuerza en marzo fue el supuesto declive político de Miguel Díaz-Canel. Desde que el propio gobernante confirmó públicamente las negociaciones entre Washington y La Habana, un secreto a voces que ya habían difundido medios internacionales y la prensa independiente, muchos comenzaron a verlo como un dirigente en retirada. La pregunta no es si caerá, sino cuándo y cómo. ¿Se marchará del país en un avión discreto? ¿Será apartado por el clan de los Castro para dar paso a una figura más simpática a Washington?

Las recientes declaraciones de Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, afirmando que Díaz-Canel “no está haciendo buen trabajo”, fueron interpretadas como una señal de que el mandatario se ha convertido en un fusible listo para ser quemado. En los corrillos políticos y en las colas del pan, su destino parece sellado mucho antes de cualquier anuncio oficial.

La militarización también ocupó un lugar destacado en la rumorología del mes. Conductores que viajaban de madrugada por carreteras del interior reportaron convoyes de camiones cargados con soldados y equipos. En La Habana, los ejercicios militares y las explosiones asociadas a maniobras defensivas despertaron inquietud entre los vecinos. Helicópteros sobrevolando zonas urbanas, disparos de práctica y movimientos inusuales en instalaciones militares reforzaron la sensación de que algo se prepara tras bambalinas. En un país acostumbrado a los secretos, cualquier ruido fuerte se convierte en mensaje cifrado.

En medio de tantas especulaciones, una de las bolas más frustrantes para los cubanos fue la que aseguró que se había liberado el acceso al sistema de internet Starlink en la Isla. Durante varios días, las redes sociales se llenaron de mensajes que prometían conexión rápida y estable con solo activar el teléfono móvil. La ilusión duró poco. Para usar el servicio se sigue necesitando el kit de recepción, un equipo costoso y perseguido por la Aduana General de la República, además de pagar una suscripción mensual inalcanzable para la mayoría de los bolsillos en esta Isla. La promesa de una internet libre terminó siendo, una vez más, un espejismo tecnológico.

La promesa de una internet libre terminó siendo, una vez más, un espejismo tecnológico

Las declaraciones de Donald Trump, en las que expresó que esperaba “tomar” pronto Cuba, también desataron una avalancha de conjeturas. Algunos imaginaron negociaciones discretas que conducirían a una transición política ordenada. Otros hablaron de escenarios más violentos, desde una intervención militar hasta un colapso interno del régimen.

El estallido social en Morón, Ciego de Ávila, fue otro foco de especulación. Tras la quema de los objetos de la sede municipal del Partido Comunista y el posterior corte de internet en la localidad, comenzaron a circular versiones sobre detenciones masivas y una fuerte presencia militar en la zona. Se habló de jóvenes perseguidos en sus casas y de un miedo que se extendía por toda la comunidad. La falta de información oficial y las restricciones a la conectividad alimentaron la desconfianza, recordando a muchos lo ocurrido durante las protestas del 11 de julio de 2021.

Precisamente, los problemas con la conexión a internet se han convertido en un rumor permanente. Cada apagón digital genera sospechas de censura deliberada. Muchos cubanos creen que las interrupciones no se deben solo a fallas técnicas o a la crisis energética, sino a la intención de impedir que la ciudadanía se organice y comparta información en tiempo real. En un país donde las redes sociales se han transformado en plaza pública, desconectar la señal equivale a cerrar la calle.