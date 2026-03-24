Un menor detenido tras las protestas de Morón está en la cárcel en “condiciones infrahumanas”

Las autoridades contemplan trasladar a Jonathan Muir a la prisión de Canaleta, en Ciego de Ávila.

La Habana/El adolescente cubano Jonathan David Muir Burgos, de 16 años, permanece detenido en una unidad del Departamento Técnico de Investigaciones en Ciego de Ávila, tras ser arrestado luego de las protestas ocurridas en Morón, el pasado 13 de marzo.

El pastor evangélico Mario Félix Lleonart, director del Instituto Patmos, denunció este martes el deterioro físico y psicológico del menor bajo custodia estatal, calificándolo de “condiciones infrahumanas”, en declaraciones a Martí Noticias.

El joven Jonathan Muir Burgos fue citado inicialmente, en días posteriores a la protesta, a una estación policial junto a su padre, el pastor Elier Muir Ávila. Ambos fueron trasladados a una unidad conocida como “El Técnico”, pero solo el padre fue liberado.

Lleonart contó en su declaración que las autoridades estarían considerando someter al menor a un juicio público ejemplarizante junto a otros adolescentes detenidos por su presunta participación en la manifestación. Según el pastor evangélico, las autoridades contemplan trasladar al adolescente a la prisión de Canaleta en la misma provincia, una instalación penitenciaria señalada por sus duras condiciones, donde recientemente se produjo un motín tras el suicidio de un muchacho, “casi un niño”, según testimonios llegados a 14ymedio, que se saldó con varios muertos.

Las autoridades estarían considerando someter al menor a un juicio público ejemplarizante junto a otros adolescentes detenidos por su presunta participación en la manifestación

Minervina Burgos López y Elier Muir, padres de Jonathan, han presentado un recurso de habeas corpus y solicitado una fianza, aunque –según su testimonio– las autoridades les han adelantado que ambas solicitudes serán rechazadas. La madre, además, ha sido citada por la Fiscalía, en lo que ha sido interpretado por los allegados como una forma de presión adicional.

La familia Muir Burgos ha denunciado durante años hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, que incluye actos de repudio, amenazas, vigilancia e incluso agresiones físicas. El pastor Elier Muir había reportado ataques contra su vivienda, presiones para abandonar su labor religiosa y la negativa reiterada de las autoridades a legalizar su congregación. En 2024 fue expulsado de su denominación religiosa tras presiones oficiales y se le prohibió continuar operando su iglesia.

El caso ha generado también reacciones en EE UU: el congresista cubanoamericano Carlos Giménez exigió la liberación inmediata del menor: “En el Congreso de EE UU estoy exigiendo la liberación inmediata de Jonathan Muir, un prisionero político de 16 años detenido injustamente por expresar sus ideas. El régimen comete flagrantes violaciones de derechos humanos”.

Se han registrado hasta el día de hoy al menos 55 detenciones, de las cuales 32 personas permanecen bajo custodia o en paradero desconocido.

Según la organización independiente Cubalex, a raíz de las protestas que han surgido en Cuba desde el pasado 6 de marzo, se han registrado hasta el día de hoy al menos 55 detenciones, de las cuales 32 personas permanecen bajo custodia o en paradero desconocido.

Por lo menos 14 detenciones son reportadas desde Morón, a partir de la protesta del pasado viernes 13, entre las que se encuentra el caso de Jonathan David. La organización denuncia además patrones represivos como la opacidad informativa, la indefensión jurídica de los detenidos y la criminalización del derecho a protestar.