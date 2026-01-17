‘Run 4 vibes’: correr juntos en La Habana si la Policía lo permite

La Habana/El sol de enero jugaba con la brisa salada del Malecón. Un grupo de hombres y mujeres ajustaba sus zapatillas y sus pulóveres con la frase "Run 4 vibes" antes de empezar a correr. El sábado pasado, más de 300 personas, la mayoría clientes de gimnasios privados, se reunieron en la Fuente de la Juventud, en El Vedado, para un recorrido que, aunque informal, se sentía como una celebración colectiva del movimiento y la salud. ￼

La idea era sencilla, casi elemental: salir a correr juntos, dejar atrás por un rato las obligaciones domésticas y los problemas cotidianos para intercambiar experiencias de entrenamiento y devolver, por unas horas, el cuerpo al dominio del gesto físico básico, el de poner un pie delante del otro. Inicialmente, los organizadores solicitaron permiso para transitar por el Malecón pero las autoridades negaron esa posibilidad y la comitiva debió moverse por otras calles paralelas.

Algunos de los participantes de aquella jornada llevaron sus mascotas, había jóvenes y adultos mayores, personas que se conocían de las salas de pesas y otras que llegaban por primera vez atraídas por la estética de la iniciativa y por el hashtag que se movió en redes sociales en los días previos.

La comunidad fitness cubana, una que ha ganado espacio en la Isla gracias también a la influencia de las redes sociales, encontró en Run 4 vibes un reflejo de las corrientes globales de deporte recreativo que vienen de lugares como Florida, donde muchas comunidades de residentes mantienen clubes de running y carreras locales como parte de su vida social y de bienestar. ￼

En comunidades como Miami y Key Biscayne, hay clubes que corren varias veces al mes, integrando rutas costeras, parques urbanos y circuitos de participación libre que combinan ejercicio, música y un ambiente comunitario. La idea del club de corredores que se reúne el sábado o domingo no es nueva, pero sí ha sido adoptada con entusiasmo por grupos que buscan tanto un momento de esparcimiento como un compromiso con la salud colectiva. ￼

Aquella primera experiencia en La Habana terminó en el Parque Deportivo José Martí, popularmente conocido como el Martí, un lugar que, pese a su estado ruinoso, fue un buen cierre, frente al mar, tras la carrera. Allí, después de completar el recorrido al ritmo de risas, respiraciones fuertes y gestos de apoyo mutuo, los participantes hicieron ejercicios físicos: abdominales, cuclillas y pequeñas carreras improvisadas.

Sin embargo, la alegría de aquellos que encontraron en Run 4 vibes una forma distinta de ocupar el espacio público se desvaneció con la noticia de que la convocatoria de este sábado había sido cancelada. Entrenadores y organizadores, citados por la Policía, recibieron una advertencia clara: este tipo de iniciativa solo puede realizarse en coordinación con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). Para muchos, fue un jarro de agua fría.

"No entiendo cómo algo tan sano puede ser bloqueado", cuenta a 14ymedio uno de los corredores que ya estaba listo para repetir la experiencia. Otra persona, aún animada por la ruta anterior, argumentó que la cancelación podría estar relacionada con la coincidencia del fin de semana con eventos oficiales en memoria de los 32 cubanos muertos en Venezuela durante la captura de Nicolás Maduro.

Sea como fuere, la frustración es mayúscula y en los grupos de chat que engloban a numerosos participantes muchos ven la advertencia de la Policía como un exceso de celo administrativo, mientras que otros señalan al temor de las autoridades a cualquier actividad en espacios públicos que reúna a cierto número de personas y que pueda volverse difícil de controlar.

La cancelación no ha impedido que, en redes, muchos participantes compartan fotografías del pasado sábado con orgullo: imágenes de grupos cruzando la avenida frente al Malecón, de zapatillas alineadas y de perros acompañando a los corredores. Porque Run 4 vibes no es solo correr y sudar; es una vibración compartida, una posibilidad de vivir la ciudad desde el placer del movimiento y la compañía. Y aunque esta semana no haya carrera, muchos ya están contando los días para que vuelva, si es que vuelve.