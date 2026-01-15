¿El ahora o nunca para el futbolista cubano César Munder en Chile?

Matanzas/A sus 26 años, el futbolista cubano César Munder asumirá un nuevo reto en la máxima categoría del fútbol chileno, donde fue anunciado su fichaje por el club Palestino de cara a la temporada 2026.

¿De quién estamos hablando? Munder nació en La Habana en el año 2000 y se trasladó a Chile en 2012 gracias al Permiso de Residencia en el Exterior de su padre. En 2019, cuando ya era una de las principales promesas formadas en el emblemático club Universidad Católica, recibió la nacionalidad chilena. El habilidoso extremo llegó incluso a ser convocado por la Selección Chilena Sub 23.

Su vínculo con Universidad Católica se extendió hasta 2022, con una cesión intermedia a Deportes La Serena durante la temporada de 2021. Posteriormente, jugó cuatro años en Cobresal, club en el que finalizó su contrato en 2025 y donde logró la mayor continuidad de su carrera profesional.

Fue precisamente en Cobresal donde César Munder dispuso de más minutos para su desarrollo. Disputó 106 partidos oficiales entre Liga de Chile, Copa de Chile, Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Su mejor rendimiento llegó en el pasado campeonato liguero, cuando anotó siete goles en 27 encuentros, una cifra récord para su carrera. Además, dejó actuaciones memorables ante rivales de peso, como el doblete en la victoria 3-0 frente a Colo-Colo en la penúltima fecha del torneo.

Bajo ese panorama, la temporada 2026 se presenta con dos retos fundamentales para el futbolista. El primero es llamar la atención de clubes fuera de Chile. Con Palestino, Munder tendrá la oportunidad de disputar una nueva edición de la Copa Sudamericana y mostrarse ante otras escuadras del continente. La interrogante es si logrará concretar un fichaje en una liga de mayor jerarquía tras este nuevo desafío. En ese sentido, vale resaltar que el cubano es representado por Vibra Fútbol, la principal agencia del mercado chileno, liderada por el abogado Fernando Felicevich, quien también trabaja con figuras como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, entre otros nombres destacados.

El tiempo pasa y otro debate en torno a César Munder tiene que ver con la selección nacional que debería representar. Muchos consideran que permanecer durante tanto tiempo en la misma liga podría estancar su nivel y alejarlo de una eventual convocatoria por Chile, por lo que ven a Cuba como una opción más accesible. De hecho, en 2022 el entonces jefe de selecciones cubanas, Dariem Díaz, admitió en televisión que existieron conversaciones con el jugador para llevarlo a los Leones del Caribe, aunque estas no prosperaron. ¿Podrá Munder sobresalir lo suficiente como para recibir una convocatoria de La Roja? Ese es, precisamente, su segundo gran reto para este año.