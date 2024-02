Los salideros de una conductora nueva, única fuente de agua para la población de Las Tunas

Las familias de Las Tunas "llevan demasiado tiempo con dolor en los brazos de cargar tanta agua". Con esa frase cerraba este miércoles la enésima nota de la prensa oficial sobre la situación del agua en la provincia, que no acaba de resolverse. El pasado 28 de enero, varios salideros en la nueva tubería conductora –que entró en funcionamiento apenas el pasado octubre– provocaron que cesara el abasto desde la estación de Piedra Hueca.

La "efímera estabilidad" del servicio, alcanzado, según Periódico 26, durante los últimos días, ha vuelto a romperse junto con la conductora de agua, que comenzó a instalarse en la provincia en 2021 y que los pobladores esperaban que fuera la solución definitiva a la desesperante situación del agua.

"A la semana de estar en funcionamiento encontramos seis salideros, y todos fueron resueltos en poco tiempo", dijo al diario Piedad Herrera, directora de Acueducto y Alcantarillado, que admitió que desde entonces siguen apareciendo filtraciones cada cierto tiempo sin que la estatal tenga los recursos para repararlas. "Hay que decir que desde el 7 de septiembre no nos ponen combustible, y eso, unido al hecho de que no queríamos parar porque es indispensable detener el servicio para los ajustes, fueron asuntos que dilataron la reparación", añadió la directiva.

Pese a que los trabajos de mantenimiento ya se están realizando, las autoridades prevén que al menos hasta el fin de semana la conductora permanezca inhabilitada. "El trabajo está complicado porque hay mucho fango aquí, pero yo creo que el fin de semana esta situación se pueda resolver. Estamos haciendo todo lo posible para eso, sin descanso", dijo Herrera, quien aclaró que la flamante tubería no se ha roto, sino que son las juntas que deben sellarla las que fallan en contener el agua.

"Nos lo demostraron los vecinos de Molinet, por ejemplo, que rondaban allí en carretones y bicicletas para cargar el agua que utilizarían en casa desde los propios salideros, sin otra opción posible"

Pese a la insistencia de las autoridades en que se hacía todo lo posible para paliar la situación, el medio subrayó el difícil momento que atraviesa la población en la provincia.

"Constatamos, con sumo pesar, lo compleja que llega a ser la situación en la cercanía misma de Piedra Hueca. Nos lo demostraron los vecinos de Molinet, por ejemplo, que rondaban allí en carretones y bicicletas para cargar el agua que utilizarían en casa desde los propios salideros, sin otra opción posible", relató el diario.

La estación de bombeo de Piedra Hueca no es la de mayor importancia en la provincia, asegura Periódico 26, pero el cese de su funcionamiento repercute en el servicio de agua potable, que se ha visto mermado especialmente en la cabecera provincial, siendo los barrios del Aeropuerto, Sosa, Casa Piedra y Buena Vista los más "vulnerables".

La situación de los pozos cercanos a Piedra Hueca tampoco es la ideal. "Solo uno de esos (cinco) pozos tiene un grupo electrógeno asignado", y de las cinco electrobombas con las que debería contar la estación, solo una funciona, a pesar de que el pasado diciembre el propio Periódico 26 aseguraba que se habían "remendado" estos equipos para mantenerlos activos.

El propio medio pone su esperanza en la promesa de las autoridades de reestablecer el flujo para este fin de semana aunque, lamenta, "nadie pudo garantizarnos que la situación no se repetirá más adelante, pero sí nos dijeron que tienen muchas esperanzas en que la solución, esta vez, sea duradera y hasta definitiva".

Seis meses después de declarar que la situación tiene "ribetes críticos", las autoridades tuneras ya no encuentran apelativos para describir el déficit de agua potable. Por su parte, la población, que pasa en algunos casos semanas sin recibir el servicio, ya no duda en lanzar críticas y reclamos a los funcionarios en redes sociales. Mientras, los directivos se contentan con que no esté "lloviendo en estas fechas", algo que haría la reparación incluso más difícil de lo que ya es.

