La Salud Pública cubana dice tener "muchas evidencias" de que Carlos Lazo miente

La Habana/El oficialismo ha reaccionado “con asombro y tristeza” a las declaraciones de Carlos Lazo, organizador de Puentes de Amor, que denunció este viernes que las autoridades cubanas le impiden a los integrantes del grupo acceder a los hospitales pediátricos de la Isla. “Una declaración de este tipo puede traer consigo que aquellas personas que intentan trabajar contra el sistema nos vean como burócratas”, dijo en la televisión nacional Yilia Jiménez, jefa de colaboración internacional del Ministerio de Salud Pública.

Según Jiménez, las palabras de Lazo han hecho quedar a los directivos de Salud como “funcionarios ineptos, que interfieren con el trabajo de quienes contribuyen al pueblo cubano. Nada más lejos”, reclamó. Lazo “ha faltado a la verdad. Cuando no ha podido visitar el hospital, siempre se le ha enviado evidencias de la recepción de esos donativos en las instituciones”.

“Quizás si el profesor Lazo no ha podido visitar una institución es porque su visita ha sido sin previo aviso, buscando un boleto de última hora, y no siempre se pueden visitar las instituciones para no interrumpir procesos asistenciales. No es cierto que se le haya prohibido entrar a las instituciones de salud; lo ha realizado todo este tiempo”, añadió.

Aseguró que Lazo contaba con “muchas evidencias”, proporcionadas por el oficialismo, que desmienten sus acusaciones. “Podría mostrar muchas de ellas”, dijo Jiménez, “pero creo que él es un hombre que tiene esas evidencias y no es necesario que argumentemos más”.

No obstante, Jiménez aportó a la prensa oficial capturas de pantalla y fotografías que muestran la actividad de grupos humanitarios afines al régimen –incluyendo Puentes de Amor– en recintos hospitalarios infantiles. La asociación Pepe, la Asociación Cultural José Martí, Aurora y Nachito Herrera y “otros cubanos de Canadá y España” han ayudado “continua y sistemáticamente” a Cuba sin la más mínima dificultad, añadió, “muchas veces de manera anónima”.

“La visita a nuestras instituciones no es algo prohibido”, zanjó la funcionaria. “Eso lo demuestran las recientes donaciones de Nachito Herrera y Aurora al hospital provincial de Villa Clara, con 24 toneladas de insumos y medicamentos. Las Hormigas Solidarias pueden dar fe de las múltiples visitas a las instituciones de salud”.

Este viernes, en una directa realizada en su cuenta personal de Facebook, Lazo aseguró que hay una “orden” que prohíbe que los miembros de Puentes de Amor entren en los hospitales. “Se ha llegado incluso a ‘orientar’ a amigos e instituciones en Cuba que no nos reciban y se alejen de nosotros”, aseguró.

Ha intentado, afirma, dilucidar el problema con instituciones y funcionarios. “Pero todas son evasivas. Las instituciones y los burócratas con quienes hemos tratado de aclarar el entuerto nos expresan que no pasa nada. Pero los desplantes, descortesías y hasta maltratos verbales que han recibido nuestros activistas muestran lo opuesto”, denunció.

En defensa de Lazo han salido otros incondicionales del régimen, como el ex espía Fernando González. “No hay margen a la duda. La ayuda de Puentes de Amor llega a los centros de salud, centros de educación y proyectos comunitarios”, escribió en Facebook. “Nuestras instituciones junto a miles de beneficiados son testigos directos del abrazo solidario de cubanos en el exterior y asociaciones de amistad. Es necesario a su vez, que se siga viabilizando de manera ordenada”.

Por su parte, el cantante Israel Rojas, miembro del grupo Buena Fe, aludió a la publicación de Cubadebate y dijo que “es profundamente injusto sugerir que (Lazo) miente”.

“En diciembre hice un post tratando de alertar sobre lo que a todas luces era una chapuza de algunas instituciones en el trato con este grupo de emigrados que intenta luchar contra el bloqueo y realiza activismo a favor de normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos”, escribió Rojas en Facebook.

Según él, las instituciones maltratan a quienes representan al régimen en el país vecino y se enfrentan “en las calles de Miami con el odio más anticubano”. “He sido testigo de cómo el trato a ellos pasó de la admiración a la evasión. No tengo por qué mentir”, recalcó.

Su apoyo a Lazo le ha valido “problemas”, reveló Rojas, “más que afirmar que era fidelista”. “He perdido trabajo, me he puesto en el ojo de todos los huracanes. Lo que no pensé jamás sería que me tocarían también los vientos plataneros de adentro”, dijo. “Si los está mandando la CIA (a Puentes de Amor), pues dejen que la CIA se siga equivocando y no jodan tanto”, argumentó, aludiendo a la labor humanitaria del grupo. “Ese hombre es mi hermano”, remató.