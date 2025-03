Sin lesión grave, la bebé de 11 meses que fue arrojada de un cuarto piso en Sancti Spíritus

La Habana/La prensa oficial contó este martes su versión de los hechos que llevaron al ingreso, en el pediátrico de Sancti Spíritus, de una bebé de 11 meses lanzada desde un cuarto piso por un familiar. La menor, del municipio de Jatibonico, llegó con lesiones leves considerando la altura de la cual cayó, y su salida del hospital es inminente.

En una entrevista realizada por Radio Sancti Spíritus y reproducida por Cubadebate, el médico intensivista que atendió a la niña, Fran Felipe Martín, dijo sentirse “impresionado” tras producirse el “rescate” de la niña el pasado viernes, porque no presentaba daños significativos, sino “solo un rasguño al nivel del cuello”. “Se activó toda la comisión de cuidado crítico… pero nos informaron de que no había ninguna lesión grave. No obstante se ingresó”, añadió.

Del responsable de la caída de la niña no se dice nada. Según las redes sociales y grupos de solidaridad en Jatibonico que denunciaron el hecho, se trató de su tío, un adolescente de 15 años, que arrojó a Nathaly –con ese nombre la identifican varios perfiles– por la ventana de su edificio durante un ataque, y que se encuentra también ingresado en el mismo centro hospitalario, en la sala de salud mental.

Con la actual carencia de medicamentos que vive Cuba no son raros este tipo de episodios

Con la actual carencia de medicamentos que vive Cuba y la crisis total del país, no son raros este tipo de episodios provocados por la descompensación neurológica.

Después de varios exámenes –incluyendo de rayos X y ultrasonidos– “no se encontró nada”, ni siquiera fracturas ni daños en el cráneo. Según Martín, la niña se alimenta y se comporta con normalidad. “No tenía nada pero nunca habíamos visto algo así: que un niño de 11 meses cayera de un cuarto piso y no tuviera lesiones nos parecía imposible”.

“Siempre se dice que un niño no es un adulto pequeño y, a pesar de que estos pueden soportar ciertos traumas, el hecho de que este bebé no haya sufrido lesiones graves tras una caída tan impactante es algo que realmente no habíamos visto nunca en nuestra experiencia”, dijo.

Pese a que los titulares utilizan la palabra “lanzada” para describir lo que pasó con la bebé, el periodista de Radio Sancti Spíritus pone en duda en todo momento que fuera “realmente” arrojada. “Hemos tenido muchos accidentes”, aseguró por su parte el médico, siempre de un segundo o tercer piso, y con más edad, pero tampoco confirmó la intencionalidad del hecho. “Nunca hemos visto eso”.

“La noticia se viralizó en redes sociales”, dijo Radio Sancti Spíritus. “Conmocionó a la opinión pública”. La emisora –y, ocasionalmente, el periódico local Escambray– presta atención a la labor de los médicos en la provincia y publica reportajes de historias igual de “milagrosas” por el talento de los sanitarios cubanos.

Títulos como De la angustia a la esperanza o La historia de Jorgito, un niño que sobrevivió a una neumonía grave –siempre con la advertencia de “imágenes sensibles de la intervención quirúrgica”– son ejemplos de esta suerte de subgénero que lleva meses desarrollándose en los medios oficiales.