Los vecinos saben que en la calle Santa Teresa, detrás de las fachadas despintadas, funciona un mercado capaz de resolver casi cualquier urgencia doméstica.

Los inspectores vigilan, los vendedores esconden sus mercancías y los vecinos conocen las puertas donde encontrar lo que necesitan

Matanzas/En Santa Teresa, una calle del centro histórico de Matanzas, los negocios tienen más contraseñas que carteles. Para comprar un paquete de espaguetis, un jabón o una libra de frijoles hay que saber a qué puerta tocar, quién está sentado en el quicio y cuál es la casa adecuada. Los inspectores pueden recorrer la zona y no encontrar demasiado. Los vecinos, en cambio, saben que detrás de las fachadas despintadas funciona un mercado capaz de resolver casi cualquier urgencia doméstica.

La calle desciende por un costado de la Biblioteca Pública Gener y del Monte, rumbo al río Yumurí. El asfalto está cuarteado, las aceras tienen remiendos y en la esquina de Velardes se acumula una montaña de basura. Entre viviendas apretadas, cercas de alambre y postes de madera, dos palabras resumen la actividad económica de la barriada: luchar y sobrevivir.

"En este barrio se puede comprar desde un alfiler hasta una manzana", asegura Yosvany, mientras revisa en su teléfono los nombres de quienes se apuntaron para la charada del día. Su abuela lo introdujo en ese mundo cuando todavía estudiaba, antes de abandonar las aulas en noveno grado. Ahora combina los números de la bolita con la venta de cuanto producto consiga.

"Aquí lo que funciona es tener la mercancía guardada. Yo mismo vendo detergente, jabón de baño y todo lo que me caiga, pero no tengo nada a la vista"

Los inspectores del Gobierno, cuenta, se ensañaron con una cafetería situada frente al círculo infantil. Las advertencias y multas terminaron por obligar a sus propietarios a cerrar. La lección quedó aprendida en toda la cuadra: cuanto menos se exhiba, menos problemas aparecen.

"Aquí lo que funciona es tener la mercancía guardada. Yo mismo vendo detergente, jabón de baño y todo lo que me caiga, pero no tengo nada a la vista. Cualquiera que me vea piensa que estoy jugando con el teléfono", explica. Interrumpe la conversación para indicarle a un hombre dónde venden picadillo: la vivienda de la reja negra, junto al poste de madera.

Santa Teresa tiene su propio directorio comercial, aunque nadie lo haya escrito. Un jubilado consigue frijoles a mejor precio que en el agromercado, una ama de casa vende refrescos en polvo y la mujer del carpintero ofrece tintes para el cabello. Cada vecino conoce una dirección y, cuando no tiene lo que buscan, recomienda a otro vendedor.

"Cuando la gente sabe que tú vendes un producto, no hay que caerles detrás. Vienen solas a comprarlo", comenta Yosvany. Esa red de recomendaciones funciona como una cooperativa sin papeles, donde la reciprocidad ayuda a mantener los negocios y la discreción protege de las inspecciones.

"Gran parte de quienes tenemos estos negocios chiquitos, en realidad trabajamos para comer y si el dueño ve que las ventas están flojas nos quita la mercancía"

No todos pueden esconder sus mercancías. Indira ha colocado varios pulóveres y pantalones sobre una cerca de alambre, convertida por unas horas en escaparate. Las prendas cuelgan junto a una vivienda humilde, mientras ella calcula cuánto tendrá que vender para llegar al final del mes.

"Si no salgo de todo esto, no sé qué voy a hacer", confiesa. Antes arreglaba uñas, pero el precio de los esmaltes y otros materiales terminó por arruinar el oficio. Pensó dedicarse a los productos de aseo, hasta descubrir que cinco vecinos de su cuadra ofrecían lo mismo. Finalmente aceptó vender pacas de ropa de segunda mano que le suministra un taxista.

"Gran parte de quienes tenemos estos negocios chiquitos, en realidad trabajamos para comer y si el dueño ve que las ventas están flojas nos quita la mercancía", lamenta. Este mes todavía no ha reunido lo necesario para comprar, también en el mercado informal, los medicamentos de su madre anciana.

Los operativos pueden retirar productos de la vista, pero no consiguen borrar las necesidades que alimentan este mercado. Cuando desaparece un vendedor, otro ocupa su lugar o cambia la mercancía de habitación.

"Lo que no se puede es esperar a que las cosas caigan del cielo. Hay que luchar, porque la situación está muy mala", sentencia Indira, conocida también por recomendar números para la bolita, aunque la suerte casi nunca la acompañe.