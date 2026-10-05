La Seguridad del Estado cita a un joven que apoyó a Anna Bensi y su madre

La Habana/La andanada del Estado cubano contra Anna Sofía Benítez, conocida en redes como Anna Bensi, y su madre, Caridad Silvente, ha continuado días después de la condena contra ambas entre personas de su entorno. Este domingo, Anthony Martínez, un joven cristiano del municipio de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, que ha mostrado apoyo público a la youtuber, fue citado por las autoridades policiales para presentarse este lunes en la unidad conocida popularmente como El Técnico, de Guanajay, sin que se le haya informado el motivo.

En un video en Facebook, Martínez denunció el acoso y mostró la citación: “¿Saben qué es este papel? Una citación que me acaban de entregar ahora a las 2:30 de la tarde. Un oficial vino y sin decirme el motivo de por qué tengo que estar mañana (este lunes) en Guanajay a las 9 de la mañana, me acaba de entregar esta citación”.

El joven contó que el pasado 1 de octubre, día en que Anna Bensi y su madre fueron declaradas culpables y sentenciadas a “dos años de limitación de libertad” el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este, logró salir de su casa sin ser detectado por los agentes que lo vigilaban e intentó acompañar a ambas.

“¿Cómo se llama esto? Se llama represión en cualquier parte del mundo. Por pensar diferente. Que el mundo sepa lo que está sucediendo. Viva Cuba Libre”

Denunció que la represión ese día fue generalizada y que fueron tratados “como criminales, como asesinos. ¿Cómo se llama esto? Se llama represión en cualquier parte del mundo. Por pensar diferente. Que el mundo sepa lo que está sucediendo. Viva Cuba Libre”, cerró su mensaje.

Para botón de muestra, horas antes del juicio fue detenido el pastor Rolando, conocido como El Pregonero de Cristo, quien fue sometido de forma violenta cuando se encontraba junto a Anna Bensi y su madre, de camino al juicio. Los agentes lo tiraron al suelo y lo esposaron para montarlo en una patrulla, sin dar en ningún momento el motivo de la detención.

Además, ese día, la Seguridad del Estado ya había desplegado vigilancia en los alrededores de la redacción de 14ymedio y había cercado la vivienda de la periodista independiente Camila Acosta, que denunció un operativo en la puerta de su casa mediante el cual se les impidió salir tanto a ella como a su esposo.

La propia Anna Bensi publicó este domingo un video en Facebook en el que reaccionó a la condena que recibió el jueves. Al aclarar que no podía hablar sobre el juicio, pues “fue una orden”, agradeció el apoyo y dijo que “denunciar esta injusticia también es apoyar la libertad de Cuba”. También cuestionó la razón de la detención de personas de su entorno por el video que ella publicó del policía que le entregó una citación, que fue la causa del juicio en su contra, y que “no tenían que ver con el caso”.

“¿Cómo esperaban verme? ¿Amargada? ¿Cabizbaja? ¿Desarreglada? ¿Triste? ¿Angustiada? ¿Ripiá? No”

Asimismo, señaló que no le dará “el gusto” al Gobierno de verla con una imagen de derrota: “¿Cómo esperaban verme? ¿Amargada? ¿Cabizbaja? ¿Desarreglada? ¿Triste? ¿Angustiada? ¿Ripiá? No. Ese gusto no se los iba a dar y no se los voy a dar. Cabeza en alto, confiadas en Dios, con la fe más grande y con mis convicciones más firmes que nunca”.

El caso ha despertado una ola de apoyo desde varios sectores. Este sábado, la Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) recordó que la influencer y su madre fueron juzgadas tras recibir durante meses “amenazas y acosos de las autoridades”.

“Filmar el dolor, la incertidumbre, la agonía de un país se ha convertido en un delito. Antier, dos mujeres fueron llevadas a juicio por reproducir en redes sociales imágenes de un agente de la policía que, vestido de civil, les entregaba una citación oficial”, recordó la ACC en un posicionamiento en Facebook.

“No es un suceso casual o aislado porque hay un contexto de represión constante que lo sustenta”, subrayó la Asamblea. “La doble moral se ha convertido en un sello de identidad oficial. Son hábiles para aplicar la ley según sus intereses e interpretaciones, pero torpes o ciegos si se trata de respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a expresar pública y pacíficamente su sentir sobre la realidad”, agregaron los cineastas en su publicación.