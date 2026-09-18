La Seguridad del Estado impide a periodistas y activistas asistir a un evento cultural de la Embajada de EE UU

Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera, difundió en sus redes una fotografía de una patrulla frente a su vivienda.

“La libertad de movimiento, de expresión y de prensa son derechos fundamentales”, declaró la sede diplomática estadounidense ante el operativo

La Habana/La Seguridad del Estado desplegó este viernes varios operativos en La Habana para impedir que periodistas, activistas y opositores invitados a Noches americanas, un encuentro cultural organizado por la Embajada de Estados Unidos, salieran de sus viviendas y asistieran al evento. Patrullas estacionadas frente a las casas, agentes de civil y amenazas de detención se repitieron durante la jornada.

El despliegue represivo había comenzado días antes. Desde el miércoles, el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba está detenido en Villa María Luisa, sede de operaciones e interrogatorios del G2 en Camagüey. El jueves, en Pinar del Río, el represor identificado como “mayor John” se presentó en casa de Dagoberto Valdés para prohibir a los miembros del Centro de Estudios Convivencia acudir al encuentro: “Se lo venimos a decir con anticipación para que no pasen una mala noche”.

Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, reportó poco después de las ocho de la mañana: “Tengo un operativo en los bajos de mi edificio, un operativo policial para impedirme salir a la calle tanto a mí como a mi esposo, el periodista Reinaldo Escobar”.

Desde la azotea mostró una de las patrullas y cuestionó el despliegue ante las carencias del país: “¿Cómo es posible que se gasten recursos en vigilar a dos personas pacíficas, dos periodistas?”, mientras a pocos metros del vehículo policial se acumulaba una enorme montaña de basura.

“Estoy sitiada en mi vivienda por la policía política. Ninguna explicación, solo el clásico: 'no pueden salir hoy'. El objetivo es impedir la asistencia a un evento cultural de la embajada”

La Embajada estadounidense se hizo eco del video de Sánchez y declaró en sus redes. “Nos preocupa que el régimen impida a los cubanos circular libremente y expresar sus ideas. La libertad de movimiento, de expresión, y de prensa, son derechos fundamentales”.

Por su parte, la periodista independiente Camila Acosta denunció alrededor de las 9:00 de la mañana: “Estoy sitiada en mi vivienda por la policía política. Ninguna explicación, solo el clásico: 'no pueden salir hoy'. El objetivo es impedir la asistencia a un evento cultural de la embajada”.

El caso del comunicador independiente y activista Adelth Bonne Gamboa la policía política le advirtió desde este jueves de que no podía salir de su casa y tendría vigilancia. Un oficial identificado como “Rodrigo” se presentó en su vivienda y dejó claro, según relató, “que no podía acudir al evento de la embajada”. También le advirtió que podía ser detenido si lo intentaba.

Este viernes, Rodrigo regresó y una patrulla identificada con el número 474 permaneció cerca de la vivienda de Bonne. El vehículo con la misma identificación aparece también en imágenes difundidas por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) sobre los periodistas independientes Yunia Figueredo y Frank Correa. Según la organización, los agentes acudieron a la vivienda para comunicarles al matrimonio que no podían salir y serían detenidos si abandonaban la casa.

El periodista independiente Boris González Arenas denunció igualmente que una agente a la que identifica como “Raisa” le impedía abandonar su casa

Laura Labrada Pollán, presidenta de Cuba Independiente y Democrática en La Habana, también había recibido el aviso el jueves, según explicó en una publicación de la organización. Un oficial identificado como “Samuel” acudió alrededor de las 8:30 de la mañana de hoy en su domicilio y le comunicó que no podía salir y que hacerlo podría traerle “consecuencias graves”.

En la sede de Diverso Cuba, proyecto cultural independiente vinculado al Comité Ciudadanos por la Integración Racial, otro agente de la Seguridad del Estado se presentó hacia las 9:30 de la mañana para comunicar a los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro Veloz que no podían asistir a la quinta edición de Noches americanas.

El periodista independiente Boris González Arenas denunció igualmente que una agente a la que identifica como “Raisa” le impedía abandonar su casa. Mientras que el activista Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político del 11J Walnier Luis Aguilar Rivera, difundió en sus redes una fotografía de una patrulla con el número 634 frente a su vivienda y denunció “hostigamiento, represión y ensañamiento” contra él y su familia.