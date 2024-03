Al menos seis detenidos por una protesta contra los apagones en Holguín

La Habana/Al menos seis personas fueron detenidas en el poblado de San Andrés, en Holguín, tras manifestarse el pasado 8 de marzo. Se les atribuyen los delitos de desacato y desórdenes públicos, según informaron fuentes cercanas a los acusados a Martí Noticias.

Según el medio, cuatro de los detenidos pasaron varios días "incomunicados" en el cuartel de la Seguridad del Estado en el consejo popular de Pedernales, en la cabecera provincial, y esperan en otra prisión, desde el pasado jueves, los resultados de la investigación policial sobre la protesta.

Entre los detenidos hay dos mujeres –ambas presas en la cárcel provincial– que han sido identificadas como Elsa Elisa Solís Barrera y Lea Velázquez Ochoa. Del resto, dos están presos en el penal CubaSí –Yunior Barrera y Yulier Ramírez– y otros dos, Reinier Reimón Peña y Warnel Ricardo, siguen en la cárcel de la Seguridad del Estado.

La madre de Elsa Solís y hermana de Yunior Barrera, Blanca María Barrera, dijo a Martí Noticias que las autoridades "no han explicado nada" sobre la situación de los detenidos. La mujer, enferma de la presión, lamentó no solo la detención de su hija, sino el hecho de que su hermano, de 48 años, esté lejos de sus hijos, "dos niños menores con discapacidad intelectual".

El activista holguinero Dámaso Fernández ofreció detalles sobre otro de los presos, Lea Velázquez, que tuvo que pagar una multa de 5.000 pesos y cuyo teléfono celular fue confiscado. El lunes 11 de marzo, no obstante, la detuvieron. "Se llevaron el móvil y le dijeron que le iban a avisar. Cuando fue a buscar el teléfono la dejaron detenida", explicó Fernández.

El activista aseguró que, el día de la protesta, un grupo de residentes en San Andrés salió a las calles "pidiendo libertad con calderos, con ollas y se aglomeraron en el parque". Otros familiares hablaron con Martí Noticias pero, según el medio, pidieron que sus declaraciones no fueran publicadas por temor a las represalias de la Seguridad del Estado.

Los largos apagones y el desabastecimiento que sufre la Isla lanzó a los cubanos a protestar de manera masiva en Santiago de Cuba el pasado 17 de marzo. Desde entonces, según el recuento de la ONG Prisoners Defenders (PD) –que advierte que la lista "se incrementa a un ritmo considerable"–, un total de 32 cubanos han sido detenidos, soltados con multa y procesados. En Santiago de Cuba, el número de detenidos es siete, tres fueron liberados y otros cuatro han recibido "posibles altas", señala PD.

En Holguín, unas 13 personas fueron detenidas el 17M, y en Cienfuegos y Artemisa, respectivamente, detuvieron a dos ciudadanos. En La Habana hubo cuatro detenidos y al menos uno se contabilizó en las provincias de Granma, Guantánamo, Villa Clara y Matanzas, asegura PD. Sin embargo, advierte la ONG, dado que varios detenidos en las protestas fueron liberados con multa y no desean exponerse a medidas más graves, el número de detenidos podría estimarse en 100 en todo el país.

Antes de esa fecha, manifestaciones de menor envergadura fueron confirmadas por la prensa independiente en varias provincias del país. Uno de ellos fue la protesta en solitario de Eric Luis Acea Quevedo, de 24 años, que provocó daños en un auto oficial en Cienfuegos y que tendrá que pagar más de 300.000 pesos al Estado, según dijeron también a Martí Noticias fuentes cercanas al joven. "Primero lo querían acusar por atentado pero hasta ahora lo que se dice es que deberá pagar un montón de dinero al Gobierno y esperar el juicio en prisión", aseguró una persona de Cienfuegos que pidió no ser identificada.

Acea tendrá que pagar 136.066 pesos por daños al parabrisas delantero, 54.000 por el parabrisas trasero, 44.610 por los cristales de las puertas, y 73.100 por la mano de obra, la chapistería y la pintura con que renovarán el vehículo –más de 300.000 pesos en total–. El joven había arremetido contra el auto con un machete el pasado 12 de marzo y frente a la sede del Partido Comunista en la capital cienfueguera fue detenido al instante por la Policía.

El descontento popular por los largos apagones está en el origen de varios gestos de protesta contra la propiedad estatal. Los apedreamientos –además de cacerolazos y un aumento de la vigilancia policial– es cada vez más frecuente en las zonas que llevan la peor parte de la crisis energética, según ha reportado 14ymedio en notas anteriores.

Holguín es una de las provincias donde se producen largos apagones, que pueden durar hasta 15 horas en un solo día. Un residente del consejo popular de Alcides Pino contó a este periódico que, desde que comenzaron los cortes eléctricos, "prácticamente son diarias las 'incidencias' para expresar el descontento. No se han tirado para la calle pero no faltan los cacerolazos cuando no hay corriente. El descontento es generalizado".

En cuanto a las tiendas apedreadas, el vecino asegura que las autoridades no se han quedado de brazos cruzados. "Están poniendo policías y boinas rojas por las noches a custodiar las tiendas en divisas para evitar que la gente rompa los cristales. No es la primera vez que eso ocurre en Holguín", señala.

Las alarmas se han disparado en La Habana, donde el Gobierno insiste en culpar a EE UU por las manifestaciones de descontento y ha desatado un aluvión de propaganda que involucra, en primer lugar, al propio Miguel Díaz-Canel.

El mandatario estrenó esta semana Desde la Presidencia, una suerte de "Aló Presidente" a la cubana en el que machacó la explicación oficial a las manifestaciones del 17M: "Mientras exista bloqueo, mientras haya bloqueo recrudecido y mientras exista la inclusión de Cuba en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo nosotros tenemos todo el derecho soberano de culpar al Gobierno de Estados Unidos".