Seis muertos y cinco heridos por el impacto entre una camioneta y un triciclo en Holguín

Madrid/El impacto entre una camioneta y un triciclo se cobró este lunes la vida de seis personas en Moa, en la provincia de Holguín, cinco de ellas en el mismo lugar de los hechos y otra en el hospital Dr. Guillermo Luis Fernández Hernández-Baquero, donde fueron trasladados los heridos.

El siniestro se produjo en torno a las 4 de la tarde en la carretera de Baracoa, en un tramo que lleva a la fábrica Comandante Ernesto Che Guevara. Por el momento se ignora qué condiciones llevaron a la colisión, pero las consecuencias fueron fatales, como se aprecia –además de en las numerosas víctimas– en las imágenes que muestran cómo quedaron los vehículos.

La prensa oficial ha divulgado las identidades de los fallecidos. Se trata de Andys William Mendoza Ferrer, de 41 años, y vecino de Reparto Aeropuerto, Frank País; Enoelio Borges Reyes, de 50 años y natural de Moa, de Cayo Grande de Yamanigüey; Maria Carla Noguera Despaigne, de 19 años, de la Avenida Lenin, Reparto 26 de Julio; Emmanuel Rodríguez Igarza, de 23 años, y Eloina Reyes González, de 69 años, ambos vecinos de Punta Gorda Arriba: y Liolvis Lofforte Alpajón, 33 años, de Cayo Grande de Yamanigüey.

Además, hay seis personas heridas, entre ellas los dos conductores. Son Sandro Medina Oliveros, de 52 años y vecino del Reparto Miraflores, reportado grave pero estable; Yanet Rodríguez Reyes, de 49 años, procedente de Punta Gorda Arriba, con una lesión en la cabeza pero estable; Omar Breff Blanco, de 58 años y residente en Reparto Armando Mestre, que era el chofer del triciclo y se encuentra grave; Liset Suárez Lovaina, de 29 años y vecina de Quemado del Negro, estable con lesiones no graves; y Eroeldis Borges Alpajón, de 23 años, procedente de Cayó Grande de Yamanigüey, en condición grave pero estable.

Al lugar de los hechos acudieron, además de los equipos de emergencias, los de rescate y salvamento de las industrias del níquel para atender a los heridos e identificar y trasladar a los fallecidos.

En estos momentos se investigan las causas del siniestro, que es el segundo accidente masivo en lo que va de año. El primero se produjo el pasado miércoles 7 de enero en Camagüey, cuando dos de los 38 pasajeros de un ómnibus fallecieron tras salirse de la carretera el vehículo, que transportaba a trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

Entre enero y agosto de 2025 se produjeron 502 víctimas mortales en la Isla. Aunque aún se desconoce el total de ese año, solo en ese momento ya la cantidad ascendía al 80% del total de 2024. Por comparación, el pasado año murieron en las carreteras españolas 1.119 personas, poco más del doble que en la Isla en solo ocho meses y con una población seis veces mayor.

El mal estado de las carreteras y los vehículos contribuye a que cualquier despiste, imprudencia o exceso de velocidad–las causas a la que se atribuyen la mayoría de siniestros– tenga un resultado fatal. Además, la escasez de transportes en buenas condiciones fuerza a gran parte de la población a viajar en condiciones precarias y carentes de toda seguridad.