Una serie sobre Fidel Castro desata malestar en el audiovisual cubano

Reunión de trabajo del equipo de la serie sobre Fidel Castro, con Rolando Boet al frente de la computadora.

Madrid/La televisión cubana no tiene dinero para dramatizados, los cineastas trabajan “con cuatro kilos” y la producción nacional sobrevive a duras penas entre apagones, recortes y falta de recursos. Pero para Fidel Castro, incluso muerto, sí hay presupuesto… ¡y mucho! Fuentes del sector audiovisual confirmaron a 14ymedio que RTV Comercial prepara una serie sobre la adolescencia del dictador, centrada en sus años en el Colegio de Belén, con un capítulo piloto valorado en 90 millones de pesos.

El proyecto, que no ha sido anunciado públicamente por la televisión estatal, estaría todavía en fase de preproducción. Un trabajador del sector que pidió anonimato asegura que el estreno se maneja casi como “secreto de Estado”, aunque duda de que el calendario de filmación pueda cumplirse, en medio de la enorme crisis que sufre el país.

El estreno se maneja casi como “secreto de Estado”, aunque se duda de que el calendario de filmación pueda cumplirse, en medio de la enorme crisis que sufre el país

La producción estaría en manos de RTV Comercial, la empresa estatal que durante años ha servido de maquinaria técnica y artística para concursos, galas, programas de entretenimiento y actos oficiales. La entidad llega al proyecto con su propio ruido de pasillo. Su anterior director, Joel Ortega Quintero, fue apartado tras procesos de auditoría y sancionado por presuntas irregularidades. Actualmente dirige la empresa Rafael Yaech Solís, quien estuvo al frente de Tele Rebelde.

Rolando Boet (centro) dirige un ensayo en una tribuna abierta, junto al actor Denys Ramos (izquierda) / RTV Comercial

El director general de la nueva serie es, según las fuentes consultadas, uno de los puntos más irritantes del proyecto. Se trata de Rolando Boet, de quien no se conoce trayectoria alguna en la realización audiovisual, ni obra previa que justifique su colocación al frente de una producción con semejante presupuesto. “Él jamás se ha puesto detrás de una cámara”, afirma el trabajador de la televisión. Aunque cada capítulo estará dirigido por distintos profesionales, existe estupor en el gremio por el volumen de dinero asignado “a este personaje”.

El recorrido público de Boet, quien es instructor de arte, está más ligado al teatro de aficionados y a la maquinaria de actos oficiales que al lenguaje audiovisual. Esa cercanía al aparato político-cultural explicaría, para varios consultados, su peso dentro del proyecto. Boet aparece vinculado a montajes de RTV Comercial para tribunas abiertas del Gobierno, lo que lo ubica más como un hombre de confianza para la puesta en escena del poder que como un realizador de televisión. Las mismas fuentes lo señalan además como pareja de Lizette Martínez, viceministra de Cultura, un vínculo que añade otra capa de suspicacia a su designación.

Prueba de vestuario de la serie televisiva sobre Fidel Castro. / Facebook/RTV Comercial

El dato que más indigna dentro del gremio es el presupuesto. “Solo para el capítulo piloto dieron 90 millones de pesos”, asegura una segunda fuente vinculada al audiovisual. La cifra contrasta con el estado ruinoso de la producción dramatizada nacional. “Tienen la producción dramatizada de la TV en el piso. Han recortado de todo”, añade. Según su testimonio, los recortes no golpean solo a la televisión, sino también al cine. Y cita como ejemplo una producción del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) compuesta por cinco cortos “con muy bajos presupuestos”, mientras RTV Comercial estaría movilizando recursos millonarios para levantar la infancia épica del Comandante.

La serie, de acuerdo con esa misma fuente, abarcaría la etapa adolescente de Castro en el Colegio de Belén, en La Habana Vieja. Eso implica una reconstrucción de época costosa, especialmente porque, según dice, “de ese lugar no queda nada” y el director de arte tendrá que “hacer magia”.

El dato que más indigna dentro del gremio es el presupuesto. “Solo para el capítulo piloto dieron 90 millones de pesos”, asegura una segunda fuente

El contraste llega en el peor momento para el audiovisual cubano. La Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, uno de los centros de formación más prestigiosos de la región, ha tenido que salir a pedir ayuda en la plataforma Goteo para comprar paneles solares, baterías y estaciones portátiles de energía. La campaña, difundida por medios afines al Gobierno culpando al “bloqueo energético”, busca apenas entre 14.500 y 16.500 euros para sostener la posproducción, las aulas y el funcionamiento básico de la escuela ante los apagones. Para que los estudiantes puedan editar sus trabajos hay que pasar el sombrero en internet; para levantarle un Belén televisivo a Fidel, según las fuentes, “llueven millones”.

El actor Denys Ramos sería el encargado de interpretar a Castro. La fuente afirma que el actor lleva varios meses preparándose en deportes como natación y baloncesto, disciplinas asociadas a los años escolares de Castro. El detalle ha provocado comentarios sarcásticos dentro del medio, porque Ramos tiene más de 40 años y haría de un adolescente. “Fidel, el famoso barbudo, ahora se verá lampiño y con alopecia”, ironiza la fuente. “No sé si es porque todos los actores jóvenes se han ido, o porque Denys es de los pocos que siempre se presta para estos asuntos”, añade.

Casting de la serie televisiva en RTV Comercial. / Facebook/RTV Comercial

El propio Ramos había dejado una pista a finales de abril sobre la preparación física que ahora mencionan las fuentes. En una entrevista, el actor habló de un proceso de entrenamiento para un proyecto que no identificó entonces, pero que describió como parte de una preparación exigente. “Ahora estoy inmerso en una serie, en un personaje muy especial, para el cual llevamos dos años investigando y no puedo adelantar nada, pero tengo muchas expectativas con este nuevo proyecto”, dijo Ramos, sin revelar el personaje ni la producción.

Para que los estudiantes puedan editar sus trabajos hay que pasar el sombrero en internet; para levantarle un Belén televisivo a Fidel, según las fuentes, “llueven millones”

El capítulo piloto estaría escrito por Iván Barreto Gelles, ex directivo de Cinesoft, una entidad estatal dedicada a software educativo y materiales audiovisuales para la enseñanza. “Ahora han puesto a ese sujeto como decano de la Famca (Facultad de Arte de los Medios Audiovisuales). Y su hijo (Ivan Ernesto Barreto López) es otro pincho del Icap (Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, sancionado por EE UU). De modo que entre cuadros se reparten el pastel”, afirma la segunda fuente.

A diferencia de otros nombres del cine y la televisión cubanos, Barreto no aparece en los registros públicos consultados con una filmografía reconocible como guionista de ficción, por lo que sorprende que se le haya encargado el guion. Para varios consultados, la presencia del actor Omar Alí serviría para darle legitimidad audiovisual a un proyecto rodeado de nombres más vinculados al aparato institucional que a la ficción televisiva. Su participación como director del capítulo piloto fue confirmada a este diario por una tercera fuente cercana al actor y realizador, aunque afirma que “su salario no cuadra con semejante presupuesto”.

Una serie sobre Castro no es una ficción cualquiera dentro del sistema cubano. Es una operación política

Hasta ahora, RTV Comercial no ha anunciado la serie en sus canales oficiales con nombre, reparto o ficha técnica. Sin embargo, la página de Facebook de la empresa ha mostrado sutilmente imágenes de castings y reuniones que, según las fuentes, están relacionadas con el proyecto.

El silencio oficial también dice mucho. Una serie sobre Castro no es una ficción cualquiera dentro del sistema cubano. Es una operación política. Y si el aparato eligió a RTV Comercial, a un hombre de tribunas abiertas como Boet y un presupuesto millonario para el capítulo piloto, el mensaje parece claro: no buscan solo “politizar más la televisión”, sino “llenarse los bolsillos a costa del centenario”, sentencia la primera fuente. Mientras tanto, el audiovisual cubano sigue en el piso. Pero para ponerle luces al adolescente de Belén, ya comenzó la danza de los millones.