Los servicios estomatológicos no levantan cabeza en Sancti Spíritus

Ernesto, un vecino del reparto Kilo 12 en la ciudad de Sancti Spíritus, ha tenido que esperar al relajamiento de las medidas por la pandemia de covid-19 para ir al dentista. Desde hace casi dos años tiene varias caries que le molestan pero desde la llegada del coronavirus a la Isla comenzaron a atender solo casos de urgencia. Sin poder aguantar los dolores de muela un día más decidió acudir este lunes a la Clínica Estomatológica Provincial. Al llegar al centro de salud encontró a la recepcionista hablando por teléfono con los pies levantados en un mueble; tuvo que esperar unos diez minutos para que la empleada estatal lo atendiera.

"Solo se estaban atendiendo urgencias", dijo tajante la mujer apenas Ernesto preguntó si estaban dando turnos para consultas. "No puedo seguir esperando, ya son casi dos años sin atención, me da mucho dolor cuando tomo agua fría", le explicó el paciente. "El autoclave (equipo que se utiliza para esterilizar el instrumental) está roto", justificó la empleada. "Y no se sabe para cuándo lo arreglen".

Ernesto entonces preguntó si podía atenderse por urgencia y que le hicieran algún procedimiento para dejar de sentir dolor, pero la recepcionista le planteó que tampoco había materiales en la clínica para ese procedimiento. "Puedo pasarte para que te barrenen, pero no tenemos materiales ni para taparte ahí", agregó.

El hombre no perdió las esperanzas de resolver su dolencia y decidió ir a algún policlínico de la ciudad para ser atendido y "al menos le pusieran un empaste provisional o una curita" como se le conoce popularmente, contó a 14ymedio.

"Mi calidad de vida se ha reducido, no puedo comer nada frío, no puedo comer dulces y tampoco nada que tenga que masticar mucho"

Al visitar dos policlínicos encontró a varias personas en la misma situación, quienes también fueron informados de que no había materiales y que las urgencias se estaban atendiendo en la Clínica Provincial hasta las seis de la tarde, justo el centro de salud a donde había ido antes y en donde le aseguraron que no tenían nada para atender sus caries, solo abrir un orificio y dejarlo expuesto hasta que hubiera materiales. "Te dicen que no hay materiales, pero si aflojas un dinerito te atienden. ¿Potencia médica?, potencia de mentiras es lo que somos", se quejó una de las pacientes del grupo.

El panorama se repite a lo largo de toda la Isla. En La Habana, Niurka Tamaris de 34 años tiene "un hueco en una muela" que ha logrado sobrellevar rellenando con chicles, trozos de esparadrapos y otras soluciones de urgencia. "Mi calidad de vida se ha reducido, no puedo comer nada frío, no puedo comer dulces y tampoco nada que tenga que masticar mucho".

El problema de Tamaris comenzó en diciembre de 2019. Una muela, con un viejo empaste de aluminio, se le partió un pedazo. Después de varios intentos de ser atendida en su policlínico del municipio de Plaza de la Revolución volvió a casa desalentada. "Cuando no faltaba la electricidad era que el aparato de esterilizar estaba roto o si no es que no había guantes".

La estomatóloga que la atendió en la última consulta le aseguró que en el verano de 2020 llegarían suministros nuevos y se podría resolver el problema. Pero lo que llegó antes fue el coronavirus y una muela partida no clasificaba como "urgencia" para ser atendida en el Cuerpo de Guardia. "Me dijeron que lo único que podían hacer era extraerla y yo no quería perderla".

Un año y medio después sigue con el problema que amenaza con generar una infección. "Ahora la situación es peor todavía porque te dicen que están atendiendo a los casos pendientes según el orden de gravedad y, una muela a la que le falta un pedazo pero no tiene un flemón, no es nada que vayan a atender de primero".

"Aquí hablan mucho de calidad de la Salud Pública pero hay que mirarle los dientes a las personas, en muy mal estado", opina Tamaris. "A mi hermana que es cuatro años mayor no le queda una muela y mi padre necesita una prótesis desde hace cuatro años y no hay material para hacerla".

"Aquí hablan mucho de calidad de la Salud Pública pero hay que mirarle los dientes a las personas, en muy mal estado"

El Ministerio de Salud Pública afirmó en marzo pasado que "a pesar de la pandemia y el recrudecimiento del embargo de los Estados Unidos, Cuba arribó al Día Mundial de la Salud Bucal con indicadores estomatológicos similares a los de los países más desarrollados".

Sin embargo, los problemas de infraestructura, materiales y cortes eléctricos han pasado a ser una constante en los servicios estomatológicos estatales cubanos, prácticamente los únicos permitidos en el país donde la profesión solo ha podido ejercerse de forma privada para quienes muestren un título de graduados de antes de 1959 u obtenido fuera de las fronteras nacionales.

Los pocos gabinetes particulares que aún quedan en la Isla se ven asfixiados por la incapacidad de importar insumos y de contratar personal que haya obtenido un diploma en "las universidades revolucionarias". De ahí que muchos profesionales realizan trabajos ilegales en los mismos locales oficiales o mantienen un pequeño gabinete estomatológico informal que nutren con los productos comprados en mercado negro desviados de las redes estatales de distribución.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.