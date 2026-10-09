Servicios médicos privados en Cuba: el Gobierno lo ve como un delito, la población como una solución

Madrid/La Dirección General de Salud de Camagüey no ha tardado en reaccionar a las informaciones de la prensa independiente en torno a un establecimiento privado ubicado en la provincia que ofrece servicios médicos de todo tipo, expresamente prohibidos por la legislación cubana. La noticia saltó este miércoles en varios medios que se hicieron eco de una publicación en redes donde la empresa, Dalia Spa, promocionaba desde consultas de medicina interna y cardiología, a ultrasonidos, procedimientos ginecológicos y análisis de laboratorio, todos ellos en dólares.

“Debemos ser categóricos: en nuestro país no está permitido el ejercicio de la medicina privada bajo ningún concepto ni modalidad de cobro. No existe base legal alguna que ampare esta actividad, la cual se encuentra explícitamente prohibida en el Decreto Ley 160 de 2026”, zanja el organismo público, que justifica su comunicado por la indignación que han provocado estos anuncios en algunos sectores de la población, incluyendo profesionales sanitarios.

“Cualquier persona, ya sea profesional de la salud o particular, que intente ejercer o promocionar estas actividades, incurre en una actividad ilícita y, por ende, en un delito. Las autoridades sanitarias y judiciales de la provincia actuarán con todo el rigor que la ley establece contra quienes infrinjan esta normativa”, sostienen las autoridades sanitarias.

“Cualquier persona, ya sea profesional de la salud o particular, que intente ejercer o promocionar estas actividades, incurre en una actividad ilícita y, por ende, en un delito"

A pesar del desastroso estado en que se encuentra el sistema público de salud, el mensaje recuerda que este es “un derecho del pueblo y un deber del Estado”. “No permitiremos –continúa– que intereses individuales o prácticas lucrativas al margen de la ley dañen el sistema de salud que hemos construido y que pertenece a todos los cubanos. Instamos a la población a no dejarse engañar por ofertas fraudulentas y a denunciar ante las autoridades competentes cualquier intento de lucro con la salud humana”, remata el texto.

El comunicado ha disparado el debate en redes sociales. Más de 200 mensajes respondieron al post en sus primeras 12 horas de vida, una absoluta anomalía si se tiene en cuenta que solo el resto de mensajes de este jueves tienen cero comentarios. “Las redes sociales son una manera de conocer la opinión de la población y, si se fijan, más de la mitad de los comentarios hablaban a favor de combinar al sector estatal el privado como solución a la real crisis que en estos momentos tiene la salud pública”, resumía a la perfección una usuaria.

La pregunta de por qué no se permite el ejercicio profesional privado en el sector de la medicina la realizaron infinidad de usuarios, la mayoría de ellos subrayando lo positivo que sería combinarlo con la pública para quienes no puedan costearse los servicios de pago.

“Como médico que trabaja fuera de Cuba, y ha trabajado en los dos sectores, el privado y el público, voy a decir lo siguiente: el sistema privado no es para todos, en ninguna parte del mundo sucede así. Está diseñado para el que lo puede costear, lo cual nunca eximirá la responsabilidad de los gobiernos de garantizar un sistema público con condiciones”, ha escrito una doctora formada en la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey Carlos J. Finlay y que actualmente trabaja en EE UU, según indica su biografía.

Algunos comentarios negativos reprochan que el sistema privado sea un negocio. “Cuba no se compara con Francia ni España, dejen las comparaciones absurdas –reprocha una usuaria contraria a los sistemas mixtos por los que aboga la mayoría de reacciones–. El día que tenga que pagar por los servicios médicos se acabó lo poco que queda. Me refiero al humanismo y al comercio. Nos convertiremos en una mercancía”, añade.

La inmensa mayoría, sin embargo, considera que en las actuales condiciones del sistema público no hay garantías de que la población reciba tratamientos adecuados y prefieren que exista uno privado para quien pueda costearlo. “No veo mal que exista ese negocio a pesar de que yo sea una ciudadana de las tantas que no puede pagar esos servicios. Pero al menos está disponible para el que sí pueda, o para el que de alguna forma pueda resolver y llegar a pagar. Hasta un poco de alivio sentí cuando ví la promoción, pues al menos es una opción. Porque es mucho peor no tener alternativa alguna”, reivindica una comentarista.

El dedo en la llaga lo pone quien pide explicaciones al régimen por permitir que los extranjeros sí puedan tener mejores instalaciones pagando

Aunque el dedo en la llaga lo pone quien pide explicaciones al régimen por permitir que los extranjeros sí puedan tener mejores instalaciones pagando. “Bueno, para que no suceda eso creen condiciones humanas a los médicos y a las instituciones. Además, bastante dinero han recaudado a través de todos los años por concepto de misiones, patentes de medicamentos que se han creado aquí y que muchos desconocen. ¿Por qué en una clínica internacional cubana sí se cobra el servicio y no puede el médico que propiamente quiere dar su servicio?”, cuestiona.

Dalia Spa, el centro de estética que se ha colocado en el ojo del huracán, mantiene silencio, aunque se expone a sanciones al hacer pública su oferta de servicios prohibidos por ley. Los centros que cobran por procedimientos y pruebas médicas están proliferando más allá de este caso concreto. Este diario logró ayer contactar con una clínica de las muchas que ofrecen servicios odontológicos en La Habana y constató que se puede hacer una cita con ella, aunque desde atención al cliente evita dar la dirección hasta el último momento.