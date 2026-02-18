"Sherritt puso todas sus esperanzas en Cuba y lo ha perdido todo"

El empresario William Pitt teme las consecuencias para la producción de gas natural que la empresa canadiense maneja y suministra a la población de La Habana

Madrid/“¡Estaba escrito en las nubes!”. Para el empresario William Pitt, la suspensión por falta de combustible de las operaciones de Sherritt en las minas de Moa, en Holguín, anunciada este martes, era más que previsible.

“Poco a poco se fueron acercando al fracaso, y ni siquiera el cambio administrativo pudo detener su caída”, dice a 14ymedio el estadounidense, a cuya familia expropió el régimen múltiples propiedades mineras en 1960, entre ellas la que opera el gigante canadiense en Holguín. Con ello se refería al nombramiento de Peter Hancock como director interino de la compañía, el pasado 8 de diciembre, en lugar de Leon Binedell, quien se había desempeñado como director ejecutivo (CEO) los cuatro años anteriores.

Según analiza Pitt, la decisión de Sherritt –que aseguró que la medida no está teniendo “un impacto inmediato” en la refinería que opera en Fort Saskatchewan, en la provincia canadiense de Alberta, pues continúa produciendo níquel y cobalto “terminados para la venta”– implica que “no llegará más sulfuro de níquel y cobalto procedente de Cuba para refinar en bloques casi puros de briquetas de níquel ni de cobalto” y que “solo podrán procesar los sulfuros que tengan ya almacenados”. La compañía calcula que tiene materia prima suficiente hasta aproximadamente mediados de abril.

"Es muy costoso y muy difícil volver a arrancar la producción en Moa", por lo tanto, resume Pitt, "este paro de la planta va a ser largo"

Lo más significativo, explica el empresario, es que el proceso de producción del sulfuro de níquel y cobalto que utiliza Sherritt es un “proceso continuo”, es decir, “no se produce por lotes sino en serie”. Y prosigue: “Solamente al final, cuando se introduce el polvo en sus sacos para enviarlos a Canadá, se pueden considerar por lotes”. ¿Qué significa esto? “Que es muy costoso y muy difícil volver a arrancar la producción en Moa”. Por lo tanto, resume Pitt, “este paro de la planta va a ser largo”.

Para tratar de sobrevivir, aventura el especialista, el gigante minero tendrá que vender todo el níquel y todo el cobalto que tenga almacenado en Canadá. Con una dificultad añadida y grave: el Gobierno cubano estaba pagando con cobalto a Sherritt para reembolsar la deuda que tenía de 250 millones de dólares, y mientras esté parada la producción, ya no lo podrá hacer.

No es un impago más de La Habana, pues puede tener efecto sobre las plantas que la canadiense opera con Energas en Mayabeque y Matanzas. “Cuba no tendrá manera de pagar por el 50% que Sherritt produce en Boca de Jaruco, Puerto Escondido y Varadero”, asevera Pitt. Las consecuencias pueden ser nefastas para los habaneros, que se benefician directamente del gas de cocina que producen estas dos plantas y les llega por tubería. Si “todo funcionaba bien”, recuerda el empresario “es porque la Sherritt gestionaba la producción”.

Pitt considera que el gas natural corre peligro si se retira la Sherritt.

“Las inversiones en petróleo y minas de cobre y de oro que llevan años esperando a concretarse no tienen chance alguno de ser implementadas”

Por otra parte, están, observa Pitt, los “miles de cubanos que trabajan en la minería” y el propio pueblo de Moa, “que depende casi exclusivamente del trabajo de Sherritt”, y que ahora ven terminados sus empleos y, con ellos, los subsidios alimenticios que recibían. El Gobierno controla totalmente otra mina y ls planta Comandante Che Guevara y "tal vez trate de mantenerla operando a la fuerza aunque pierda dinero".

El empresario aconseja, con una nota de optimismo, que las universidades de la Isla “no dejen de formar a futuros profesionales en la industria, pues tarde o temprano, Cuba tendrá un papel mundial en la minería”.

Más duro es con Sherritt, a la que augura muy pocas posibilidades de sobrevivir a las pérdidas, “cuando la única operación que le resulta económicamente provechosa es la producción de fertilizantes en Canadá”, para lo cual utilizaba la materia prima extraída de Moa. “En las bolsas de inversión todo el valor económico de Sherritt se desploma, al igual que Cuba”. No lo lamenta: “Pusieron todas sus esperanzas en Cuba y lo han perdido todo en Cuba”.

Otra cosa es, por último, cierta para él: la experiencia de Sherritt supone el fin de todas las expectativas puestas en la Isla por parte de las empresas australianas Melbana y Antilles Gold: “Las inversiones en petróleo y minas de cobre y de oro que llevan años esperando a concretarse no tienen chance alguno de ser implementadas”.