Si quieren el arroz de la libreta, tienen que ir a descargar el barco

La Habana/Las autoridades cubanas han puesto a la población a descargar arroz de los barcos ante la falta de estibadores en los puertos. Así lo reconocen en sendas notas en la prensa oficial publicadas este lunes, una en Granma y otra en Ahora!.

En el puerto de Nuevitas (Camagüey), adonde llegaron 5.000 toneladas del cereal para ser repartidos en Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, pusieron manos a la obra a trabajadores de diversos sectores, a “jóvenes del territorio” e incluso a soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Pues, aunque el buque se encuentra en tiempo, la descarga debe concluir a más tardar este martes.

Tal y como admitió en entrevista con el diario Granma Mario Martínez Mora, director de la Unidad Empresarial Base Puerto de Nuevitas, la "fuerza propia" está "muy limitada": "Actualmente contamos con un tercio de la plantilla de estibadores. Por eso es esencial el apoyo que recibimos, sobre todo en la descarga y en la limpieza de las bodegas".

La actividad fundamental del territorio, en estos momentos, es la transportación del arroz

Mientras tanto, en el embarcadero de Vita, en Holguín, las autoridades están empleando a "todos los factores" para desembarcar, lo antes posible, 2.360 toneladas de arroz que llegaron el viernes. En la faena participan unos pocos estibadores y trabajadores de otros sectores traídos de todas las provincias orientales, e incluso algunas del centro del país, para distribuir el grano en la provincia. “La actividad fundamental del territorio, en estos momentos, es la transportación del arroz”, explicó el director del puerto, Manuel González Cecilio al diario Ahora!.

Para garantizar que se distribuya el arroz lo más rápido que se pueda en Holguín, también se movilizaron vehículos y transportistas, que se unieron a los trabajos, a pesar de que el combustible en la zona es exiguo. “Vita está a 50 kilómetros de Holguín, por tanto, hay que movilizar rápidamente a todos los actores y disponer de mucho combustible para la operación, a pesar de su escasez”, aseguró Rosell González Pérez, coordinador de Transporte del gobierno provincial.

Trabajadores de diversos sectores y soldados descargaban a marchas forzadas el arroz en Vita este fin de semana / Ahora!

Las autoridades de Vita prevén que este martes llegue otro buque, procedente de Santiago de Cuba, y con 2.440 toneladas más de alimentos, presumiblemente arroz, además de 360 toneladas de chícharo. Con este segundo embarque en apenas unos días, las autoridades de Holguín pretenden cubrir por completo la canasta familiar de junio y una parte de la de julio.

“La descarga no se detendrá, sin importar si es sábado o domingo; para los que tenemos esta responsabilidad, no hay nada más parecido a un lunes que un domingo. No descansaremos hasta que las familias holguineras tengan el arroz en sus platos”, dijo González Pérez.

La Habana ha solicitado la asistencia de sus aliados, como China, para resolver la escasez del cereal

La falta de estibadores en las dársenas cubanas puede explicarse luego de que, ante los bajos salarios, muchos trabajadores se han ido del país o simplemente se pasaron al sector privado, en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

La Habana ha solicitado la asistencia de sus aliados, como China, para resolver la escasez del cereal que forma parte de la alimentación básica de los cubanos. En abril, Pekín se comprometió a enviar a Cuba más de 20.000 toneladas de arroz a lo largo del año, principalmente por vía marítima. Este tipo de donativos, aunque habituales, no han bastado para resolver la demanda, aunque hizo unos envíos por vía aérea ante una solicitud urgente de La Habana.

Otro que ha respondido ante las peticiones de auxilio por parte del Gobierno para abastecer a la población del preciado grano es Vietnam, que este año enviará 1.640 tonelada de arroz, pero nunca especificó la fecha, aunque el Partido Comunista de Cuba se adelantó a agradecer el gesto desde abril, cuando se anunció el donativo como parte de 50 nuevos acuerdos para reforzar la cooperación bilateral en numerosos sectores.

En una búsqueda realizada por 14ymedio en plataformas de rastreo satelital, como Vessel Finder o Marine Traffic, no se pudo determinar el origen de los buques de carga que arribaron este fin de semana a Nuevitas y Vita repletos de arroz. Por motivos de seguridad nacional, las autoridades cubanas no publican en su prensa los detalles sobre los movimientos de barcos, tanto para el petróleo como para los productos alimentarios, cuya importación masiva intenta paliar las deficiencias de la producción nacional.