El control absoluto del sector por parte de Apicuba implica que los productores deben entregar toda su miel al Estado, que se encarga de exportarla.

La Habana/“¿Cómo se puede jugar así con el sudor de la persona que trabaja?”. La queja de Yoandy Verea González, de Perico, en Matanzas, publicada este lunes en redes sociales, es eco de lo que los apicultores cubanos no dejan de denunciar: que la empresa estatal Apicuba mantiene deudas “de miles de dólares” con sus productores por entregas realizadas entre 2024 y mediados de 2025.

“Ya la empresa ha violado el contrato total”, continúa Verea. “Si el Estado recogió esa miel y la exportó, ¿a dónde fue el dinero de los apicultores?”.

En la zona central del país, en Sancti Spíritus, los apicultores explican a 14ymedio que, para reducir las deudas acumuladas, la empresa estatal llegó a un acuerdo con los productores. Apicuba les suministraba combustible y el costo se descontaba de lo adeudado. Así se logró disminuir los impagos antes de la nueva implementación del pago a través de la tarjeta Clásica. Pero con la crisis energética recrudecida desde principios de año, esta alternativa para saldar las deudas resultará difícil de aplicar tanto en esta provincia como en otras regiones del país.

Verea González, que ha hecho su denuncia a nombre personal y no desde la página de Apicultores de Cuba “porque no aceptan una publicación de queja, o de justicia, como yo digo”, remata su texto con una exigencia: “Espero que haya una solución. Ya es hora de proyectarse”.

Yo sé que no soy yo solo, hay más apicultores con este problema. La empresa tiene que responder con transparencia

El control absoluto por parte de Apicuba del sector, uno de los pocos lucrativos en el país, implica que los productores deben entregar toda su miel al Estado, que se encarga de exportarla y posteriormente pagar a los apicultores. El sistema establece que los productores reciban 650 dólares por tonelada, a pesar de que la miel cubana se cotiza entre 2.800 y 3.200 de dólares por tonelada en el mercado internacional. Este acuerdo se incumple desde hace años por la estatal, y los trabajadores siguen desesperados.

Verea afirma haber reclamado sin éxito ante directivos provinciales y nacionales de la empresa estatal, así como ante autoridades agrícolas locales y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap). “La respuesta siempre es la misma: ‘sí, no te preocupes, se les va a pagar’”, lamenta el apicultor, y agrega: “También he hablado con muchos campesinos de otros sectores del campo y es la misma historia”.

Más del 90% de la miel producida en la Isla se exporta. Solo en 2025, España compró 1,2 millones de dólares de miel cubana. Alemania, el principal comprador de miel natural de Cuba, importó 8,58 millones de dólares en 2024. A pesar de estos ingresos del Estado, los apicultores esperan pagos desde 2024, situación que había sido ya reportada por 14ymedio en julio de 2025.

“La empresa de Apicuba ha dejado de funcionar bien, como debía ser, con transparencia”, escribe Verea. “Yo sé que no soy yo solo, hay más apicultores con este problema. La empresa tiene que responder con transparencia: si hubiera sido yo el que tuviera la deuda con ustedes, ¿qué me pasaría?”.

Es triste la verdad ver cómo tu trabajo se deteriora a pesar de haber gastado tiempo y recursos y que esto no le importe a nadie

El apicultor matancero asegura en su publicación producir más de 50 tanques de miel al año junto a su padre, con sus derivados de cera y propóleo. Según su testimonio, los atrasos en los pagos se combinan con la falta de insumos básicos –como cajas para colmenas– a lo cual se suma el agravamiento de la crisis energética: “Para colmo, desde el mes de febrero, sin una gota de combustible para poder atender como se debe”.

Verea reclama la poca consideración que la empresa estatal tiene hacia sus trabajadores: “¿Alguien sabe el trabajo que se pasa cuando se atiende a una colmena? ¿O a qué hora hay que levantarse y terminar a la hora que sea de noche o madrugada?”, pregunta Verea. “Es triste ver cómo tu trabajo se deteriora a pesar de haber gastado tiempo, recursos, insumos, dinero, todo lo demás, y que esto no le importe y no le interese a nadie”.

En total, Cuba exportó más de 8.000 toneladas de miel en 2024, con precios que rondaban los 5.500 dólares por tonelada, lo que habría generado ingresos cercanos a los 45 millones de dólares. Según el contrato, los apicultores deberían recibir solamente alrededor del 20% de ese valor –en una combinación de pesos cubanos y divisas–. El retraso de estos bajos pagos es lo que lamentan los apicultores hoy.

Las consecuencias de este malestar han provocado un decrecimiento de la producción nacional. Los apicultores que buscan alternativas para sostener sus producciones mediante el mercado informal, corren el riesgo de que el Estado les retire el contrato y les obliguen a vender sus colmenas.