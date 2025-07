El Estado cubano debe unos 20 millones de dólares a los apicultores por las exportaciones de miel

Sancti Spíritus/"Trepando por las paredes", así describe su situación Normando, un apicultor del municipio de Manicaragua, en Villa Clara, al que el Estado no ha pagado la miel que entregó en 2024 y fue vendida en el mercado internacional. Con los impagos de los años anteriores, los productores sitúan la deuda en unos 20 millones en uno de los pocos renglones exportables que sigue dando jugosos dividendos.

"No solo me deben la miel, entregué cera y también jalea real pero no me han pagado todavía el monto en divisas que me corresponde", lamenta el villaclareño. "A todos los apicultores de esta provincia nos deben ese dinero y nos están dando largas cada vez que vamos a preguntar, llevamos ya más de medio año esperando y nada".

Cuba mantuvo en la última década un sostenido volumen de exportación de miel, considerada una de las producciones agropecuarias de la Isla más valoradas en el mercado internacional por su bajo nivel de contaminantes. Sin embargo, el sector enfrenta una grave crisis de liquidez, combustible e insumos que afecta directamente a los apicultores.

"Tengo que comprar madera para reparar colmenas, combustible para moverme, sin contar con que mi familia tiene que comer"

"Nos dicen que el Estado no tiene divisas para ponernos en las cuentas bancarias y que hay que esperar", denuncia a 14ymedio Normando. "Pero mis abejas no esperan, tengo que comprar madera para reparar algunas colmenas, combustible para moverme y tengo que hacer otras inversiones, sin contar con que mi familia tiene que comer, vestirse y calzarse también".

Según fuentes del sector, el Estado cobra unos 4.000 dólares o más por tonelada de miel exportada y entrega un 20% a los apicultores: entre 35.000 y 40.000 pesos, además de 600 MLC. Esas mismas fuentes estiman que en 2024 las exportaciones de miel superaron las 8.000 toneladas y, dado el alza de precios (5.500 dólares por tonelada en promedio), los ingresos del Estado alcanzaron los 45 millones de dólares.

La miel cubana, categorizada como "orgánica" y con baja presencia de residuos, tiene gran aceptación especialmente en Alemania y otros países del bloque comunitario, donde alcanza precios muy superiores a la miel común.

En la más reciente sesión de la ANPP quedó claro que el sector apícola había retrocedido en el primer semestre de 2025

Sin embargo, en la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular quedó claro que el sector apícola había retrocedido en el primer semestre de 2025. El titular del Ministerio de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, reconoció que las exportaciones de tabaco, langosta y productos pesqueros "no fueron suficientes para compensar el decrecimiento de los volúmenes del níquel y otros productos de la minería, la miel, el carbón, el camarón de cultivo y de mar y los productos biofarmacéuticos".

Los productores señalan a la Empresa Apícola Cubana (Apicuba), el monopolio estatal que controla el sector, como la responsable de los constantes retrasos que sufren con sus pagos. El campesino puede ir entregando su miel a la entidad, pero solo cuando el alimento se envía completo al extranjero y se vende, es que recibe su pago, al menos en teoría, porque en realidad pueden transcurrir varios meses después de esa fecha hasta que puedan cobrar.

Muchos apicultores lamentan también la burocracia que deben vencer antes de recibir su dinero. A los vericuetos del papeleo se le suma la falta de efectivo en las entidades bancarias, un problema que afecta a todo el país y que está teniendo un impacto muy negativo en los campos cubanos donde muchos de los servicios, mano de obra y recursos se siguen pagando directamente con papel moneda.

Ni siquiera pueden acceder a créditos para mantener sus colmenas o reparar equipos

En la provincia de Sancti Spíritus el panorama se repite. Los apicultores denuncian que las autoridades han incumplido los plazos de pago acordados y que ni siquiera pueden acceder a créditos para mantener sus colmenas o reparar equipos. "El año pasado fue el último que caí en esa trampa, ya este año me voy a quitar de la miel, al menos en los papeles, voy a mantener algunas colmenas para vender directamente a clientes privados y nada más", confiesa a este diario un productor espirituano.

"Todo lo tenemos que comprar en divisas o a precios muy caros porque Apicuba no garantiza nada. Cajas, centrífugas, espátulas, cuchillas, cubos, guantes, velos, cuadros, alambres, tapas, fondos, láminas y los controladores biológicos, todo eso hay que pagarlo en moneda fuerte pero como nos retrasan nuestros ingresos pues hay que postergar esas compras y la producción se resiente", explica.

Aún no hay un calendario público y concreto para saldar las deudas con los productores

Pese a las quejas, las autoridades no han ofrecido una respuesta pública clara sobre los impagos, limitándose a reconocer "atrasos en la cadena de pagos" durante reuniones recientes del sector agrícola. El Ministerio de la Agricultura ha prometido revisar los contratos, pero aún no hay un calendario público y concreto para saldar las deudas con los productores.

"La última vez que pregunté me dijeron que para la segunda mitad de este año iban a pagar lo de 2024 pero ya no les creo nada", asegura el productor. "Mi hijo, que también es apicultor pero vive en Najasa, Camagüey, está en las mismas así que esto es un problema nacional".