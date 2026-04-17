Siguen activos cuatro incendios en Pinar del Río que han afectado más de 1.000 hectáreas en una semana

Las autoridades admiten dificultades en la extinción mientras vecinos alertan en redes del avance de las llamas

La Habana/Una semana lleva el fuego devorando bosque en Pinar del Río. Lo que era un solo incendio, que comenzó el pasado 10 de abril en Minas de Matahambre, llegó a multiplicarse por seis, de los que cuatro están activos y se han llevado por delante hasta el momento más de 1.000 hectáreas en total.

Según Radio Guamá, el incendio en la zona de La Lanza, en el municipio de Minas de Matahambre, es el de mayor envergadura, y aún no puede extinguirse. Las llamas continúan fuera de control, aunque “más de 200 hombres realizan labores de contención”, según el comunicado oficial. En esta zona, las llamas han destruido más de 690 hectáreas de bosque de pino.

En el municipio de San Juan y Martínez –una de las principales zonas tabacaleras del país, donde confluyen áreas forestales y fincas que cultivan la hoja para la exportación– otro incendio ha afectado 253 hectáreas en la zona de La Güira, si bien las autoridades aseguran que ya se encuentra “bajo control”.

Imagen satelital de las áreas de incendio activo en Pinar del Río. / Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos (FIRMS) de la NASA

El jefe de gestión y manejo del fuego de las Fuerzas del Cuerpo de Guardabosques (CGB), Rubén Guerra Corrales, declaró ayer jueves para la Agencia Cubana de Noticias (ACN), que el área afectada en esta zona ha sido de pino y “bosque blanco”, árboles semicaducifolios que pierden sus hojas durante la época de sequía y que precisamente son muy vulnerables a los incendios.

En el mismo municipio, en el kilómetro 17 de la carretera de Luis Lazo, continúa activo otro núcleo de llamas que abarca 28 hectáreas, en cuya extinción trabajan los guardabosques, junto a trabajadores de empresas forestales y del sector tabacalero. También en la zona de La Solita, del mismo municipio, las llamas llegaron a afectar hasta 25 hectáreas, pero las autoridades señalan que este foco ya ha sido controlado.

En la zona de El Polvorín, del municipio de La Palma, otro incendio llegó a afectar 60 hectáreas, pero ya el fuego ha sido extinguido.

Según Guerra Corrales, las llamas no constituyen por ahora un peligro para los asentamientos poblacionales cercanos. Sin embargo, vecinos de varias zonas han expresado preocupación en redes sociales y comparten imágenes de los incendios desde sus viviendas.

las labores de control se han visto dificultadas por la sequía que afecta a la provincia, los vientos con rachas de hasta 30 kilómetros por hora y la abundancia de material combustible

“Por favor no lo puedo creer lo que estoy viendo, estoy levantada cocinando pues por suerte tenemos corriente, y me paro en mi balcón y se ve desde temprano una candela en dirección al poblado de Cuba Nueva”, escribió en Facebook una vecina de San Juan y Martínez. Y añadió: “Está bastante extendida, por favor hagan algo.”

El jefe del CGB informó que la contracandela –técnica de extinción que consiste en quemar el combustible cercano antes que sea alcanzado por el incendio– que fue aplicado en La Lanza esta semana no logró ser efectiva, por lo que se continuarán intentando este y otros ejercicios de contención en próximos días. Señaló también que las labores de control se han visto dificultadas por la sequía que afecta a la provincia, los vientos con rachas de hasta 30 kilómetros por hora y la abundancia de material combustible en las regiones afectadas.

“Dios tome el control y envíe la lluvia. Estamos orando para que tenga misericordia”, escribió otro usuario en Facebook, junto a una imagen del incendio a la distancia.

En lo que va de año se han reportado y extinguido otros 39 siniestros en la provincia; solo uno ha sido provocado por causas naturales, y el resto, por la negligencia humana, declara Guerra Corrales. Hasta ahora se desconocen las causas de los incendios de esta semana.