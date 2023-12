Para silenciarla, agentes cubanos amenazan a Diasniurka Salcedo con quitarle a cinco niños que cuida

La activista Diasniurka Salcedo Verdecia denunció este viernes que ha recibido amenazas, por parte de agentes del régimen, de arrebatarle a cinco niños que tiene bajo su cuidado. La mujer, que el pasado 24 de noviembre reportó la protesta de un grupo de madres frente al Ministerio de Salud Pública, acogió a varios menores, hijos de padres presos, fallecidos o maltratadores, y se encuentra en medio de un proceso para obtener su custodia legal.

En su publicación, Salcedo Verdecia explica que tras lanzar una campaña de descrédito contra ella en las redes sociales, se presentaron en su hogar representantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), los Comités de Defensa de la Revolución y varios trabajadores sociales. El objetivo de la visita, aseguró, fue dejarle saber que era una "mala influencia" para los menores y que corre el riesgo de que se detengan los trámites para otorgarle la custodia de los niños, que Salcedo define en todo momento como sus "hijos".

"No me importa el Código de la Familia, mis hijos son felices y no mienten, conocen la libertad y les sobra amor, eso que ustedes no conocen. (...) No voy a dejar de apoyar a las madres porque no cometemos delito alguno y mucho menos hacer silencio a cambio de mis hijos. Precisamente mi lucha es por su futuro", señaló la activista.

Salcedo ha descrito en varias ocasiones el engorroso proceso legal que enfrenta para lograr la custodia de los cinco menores, que vienen de contextos vulnerables sobre los que, generalmente, "el régimen no se pronuncia".

La activista añadió que los infantes llevan entre tres y cuatro años viviendo con ella y que en la visita, los agentes le adelantaron que la vista oral, , en la que debía comparecer sobre la situación de los niños, está pausada.

Salcedo transmitió a través de sus redes sociales la protestas de varias madres frente al Ministerio de Salud Pública. Como consecuencia de su apoyo a las madres, que reclamaban una atención de mejor calidad para sus hijos, tanto a ella como a su esposo, quien fue detenido ese día, se les impuso una medida cautelar.

Tras la protesta, varias madres denunciaron que las autoridades les ofrecieron a sus hijos atención médica para "callarlas". Sin embargo, en la mayoría de los casos , la solución no estaba a la altura de los padecimientos de los niños, que necesitan tratamientos a largo plazo.

Algunas de las progenitoras, residentes en Pinar del Río y Mayabeque, fueron detenidas antes de poder llegar a la esquina de 23 y N, en el Vedado, para manifestarse, según denunció ese día la propia Salcedo.

