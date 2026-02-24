Silencio del régimen: sospecha que Trump no levantará el "cerco energético" a Cuba

Con excepción de 'Cubadebate', la prensa oficialista no ha publicado nada sobre la orden del presidente de EE UU de anular algunos aranceles a países que entreguen petróleo a la Isla

Madrid/La confusión reina en los comentarios de los lectores de Cubadebate ante la escueta noticia publicada el lunes sobre los efectos para la Isla de la orden del presidente de EE UU que pone fin a algunos aranceles que él mismo impuso, de manera ilegal según el Tribunal Supremo. Entre ellos, está el que afectaba a los países que entreguen petróleo a Cuba.

“¿A cambio de qué? Noticia incompleta, y más ahora cuando en todos lados se está hablando de conversaciones entre Cuba y Estados Unidos”, reaccionaba una lectora. Menos enterado aún estaba quien trataba de responder a sus dudas: “¿Cómo que a cambio de qué? A cambio de nada. Nosotros no negociamos con nadie y menos bajo presión. No nos gusta que nos amenacen. Las pretensiones de Trump han chocado contra la dignidad de un pueblo que prefiere opción cero, como si hay que volver a las cavernas. No le dimos nada de lo que pedía y tuvo que dar marcha atrás. Entre la presión de Rusia y China y las demostraciones de la preparación para la defensa, no ha tenido más opciones”, comentaba envalentonado y mal informado, hasta que una mayoría tuvieron que aportar luz al asunto.

“Sí, se levantó esa tarifa basada en la orden ejecutiva, por tanto no se podrá invocar para reclamar nada a nadie. Pero la orden propiamente dicha se mantiene y pudiera ser fundamento para nuevos inventos. Por el momento, un respiro”, explicaba otro usuario un poco más orientado.

“Sí, se levantó esa tarifa basada en la orden ejecutiva, por tanto no se podrá invocar para reclamar nada a nadie. Pero la orden propiamente dicha se mantiene y pudiera ser fundamento para nuevos invento"

La decisión del Tribunal Supremo, que se conoció el pasado viernes, especificaba que Trump no podía ampararse en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa) para imponer los aranceles anunciados en abril de 2025 a casi la totalidad de países del mundo. El Alto Tribunal, de mayoría conservadora, rechazó por seis votos contra tres, la teoría del Gobierno, que afirmaba que el presidente puede imponer unilateralmente aranceles ilimitados y que no está sujeto a las limitaciones procesales de otras leyes arancelarias.

La Casa Blanca, determinó el fallo, debe "aducir una autorización clara del Congreso" para justificar su extraordinaria atribución de la facultad de imponer aranceles. “Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la Ieepa no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye.

A pesar de que una docena de estados y multitud de empresas habían impugnado esos aranceles y un tribunal ya se había pronunciado en el mismo sentido que el Supremo este viernes, Trump recurrió exactamente al mismo cuestionado mecanismo para amenazar a los países que enviaran petróleo a Cuba. Sin embargo, la orden también se apoyaba en otras dos legislaciones, la Ley de Emergencias Nacionales (NEA) y la sección 301 del título 3 del Código de los Estados Unidos.

En la nueva orden ejecutiva que la Administración ha tenido que emitir para adaptarse a la sentencia, se declara que “ya no estará en vigor y, tan pronto como sea posible, ya no se cobrarán los derechos adicionales ad valorem impuestos de conformidad con la Ieepa en una serie de órdenes que cita a continuación, entre las que está la 14380, aplicable a los suministradores de combustible a Cuba.

Sin embargo, el texto reza también: “Todas las demás acciones, incluidas cualquier otra acción tomada para abordar las emergencias nacionales declaradas o descritas” en las mismas órdenes ejecutivas señaladas “que no imponen aranceles ad valorem adicionales bajo la Ieepa o implican los pasos necesarios para implementar la imposición de aranceles ad valorem adicionales por la Ieepa no se verán afectados por esta orden”. Del mismo modo, indica que “las emergencias nacionales declaradas o descritas (en esas órdenes) permanecen vigentes y no se verán afectadas por esta”. En ambas relaciones aparece citada la 14380, relativa a Cuba.

El texto deja claro que se podrá invocar cualquier otra fórmula para seguir cortando los envíos de petróleo, aunque queda en el aire cuándo y cómo se hará e, incluso, si se hará, aunque parece evidente creer que sí.

El texto deja claro que se podrá invocar cualquier otra fórmula para seguir cortando los envíos de petróleo, aunque queda en el aire cuándo y cómo se hará e, incluso, si se hará, aunque parece evidente creer que sí

Apenas conocida la decisión del Supremo, Trump ya anunció que aplicaría aranceles para todos los países de un 10%, esta vez amparado en otra ley. Apenas un día después afirmó que la subiría al 15%, ya que tenía “poderosas alternativas”. Esa penalización ha entrado hoy en vigor, finalmente con el tipo más bajo (10%), amparado en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite la imposición por mandato presidencial durante 1550 días –inicialmente el 23 de julio– prorrogables por el Congreso.

La Casa Blanca ha anunciado que están exentos los productos agrícolas, la carne de res, los tomates, medicamentos, minerales críticos y metales para monedas, ciertos productos energéticos y aeroespaciales, donaciones y equipaje. Tampoco los sectores que ya estaban gravados con anterioridad –fuera de la Ieepa–, de modo que siguen vigentes el 50% al acero, aluminio y sus derivados, además de los incluidos en el tratado T-MEC con Canadá y México, entre otros.

Aún no se ha anunciado específicamente qué se hará para impedir el envío de combustible a la Isla, pero EE UU ha dejado claro que su fuerza naval seguirá impidiendo la llegada de petroleros, como acaba de ocurrir con el Ocean Mariner, que fue interceptado el 10 de febrero cuando intentó desviar hacia Cuba una carga de fueloil oficialmente destinada a República Dominicana.

Este lunes, además, el Departamento de Guerra anunció que interceptó en el océano Índico a un tercer petrolero que supuestamente violaba el bloqueo impuesto a las operaciones de crudo en el Caribe relacionadas con Venezuela y Cuba y trató de escapar del cerco estadounidense.

"Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia"

"Durante la noche, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita de inspección, interdicción marítima y abordaje del Bertha sin incidentes en el área de responsabilidad del Indopacom (Comando Indo-Pacífico)", reveló el Pentágono en un mensaje en X. Según su versión, "la embarcación operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente (estadounidense Donald) Trump sobre buques sancionados en el Caribe e intentó eludirla".

"Las aguas internacionales no son refugio para actores sancionados. Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán y les impartirán justicia. El Departamento de Guerra negará a los actores ilícitos y a sus representantes la libertad de maniobra en el ámbito marítimo", recordó hoy el Pentágono.

En cualquier caso, señalaba otro lector de Cubadebate “la pregunta real es: ¿Hay dinero para comprar petróleo? Pueden quitar la medida, pero si no hay dinero es como si siguiera ahí”.