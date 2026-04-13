El sindicato único convoca a celebrar el 1 de Mayo "asumiendo con racionalidad las restricciones impuestas”

En los últimos años, el desfile del 1 de mayo ha tenido una escasa capacidad de convocatoria, pese a las presiones.

Con palabras altisonantes y referencia a 'Che' Guevara, la CTC llama a “defender el país desde el surco, las fábricas, las aulas, desde cada trinchera de combate”

Madrid/El sindicato único de la Isla, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), se adaptará una vez más a las circunstancias y el 1 de mayo celebrará nuevamente su acto de reafirmación revolucionaria, esta vez “con desfiles y actos en cada colectivo laboral, poblados, municipios y provincias, asumiendo con racionalidad las restricciones impuestas”.

La convocatoria lleva años de vaivenes en los que la pandemia, la falta de combustible y la escasa capacidad de convocatoria han hecho desaparecer los tradicionales desfiles hasta la Plaza de la Revolución, lo que se mantiene invariable es la distancia con los movimientos obreros internacionales, que dedican el día a realizar reivindicaciones a los Gobiernos, y no a aplaudir al propio, con la excepción de China, Corea del Norte o Vietnam.

El comunicado se dio a conocer al término de la más reciente “jornada de trabajo voluntario”, celebrada este domingo con el foco puesto en la producción de alimentos. Los dirigentes sindicales, presentes en el acto, resaltaron que estas actividades, convocadas por la CTC los fines de semana de este año, “se han convertido en una demostración de unidad junto a otras organizaciones, retomando la idea creadora enarbolada por el Che Guevara en los años 60 como un arma poderosa para producir y sostener la vitalidad que necesita el país para crecer y salir adelante frente al bloqueo genocida”.

Los dirigentes sindicales, presentes en el acto, resaltaron que estas actividades, convocadas por la CTC los fines de semana de este año, “se han convertido en una demostración de unidad junto a otras organizaciones, retomando la idea creadora enarbolada por el Che Guevara en los años 60

La pasada semana, precisamente, Miguel Díaz-Canel participó en uno de estos actos, en Artemisa. El mandatario fue fotografiado removiendo la tierra en un surco con un azadón, junto a medio centenar de personas, entre ellas 18 jóvenes a los que entregó el carné de la Unión de Jóvenes Comunistas. La CTC ha pedido que esos trabajos voluntarios se centren, además de en la “soberanía alimentaria”, en la instalación de paneles solares y en la zafra azucarera, aunque la molienda está parada en todos los centrales del país por la falta de combustible.

Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, y Yanet Hernández Pérez, gobernadora de la provincia, acompañados de otros integrantes de la UJC y el PCC, flanquearon a Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la comisión organizadora del XXII Congreso de la CTC, que se encargó de plantear la finalidad del acto por el 1 de mayo de 2026. Con el lema “la Patria se defiende”, el objetivo no diferirá de los tradicionales, aunque con el barniz propio de cada año, que en esta ocasión es el bloqueo energético.

El comunicado subraya la importancia de “trabajar unidos y crecernos como país (...) ante las amenazas crecientes del Gobierno estadounidense, reforzadas con la orden ejecutiva del pasado 29 de enero, que sumó un cerco energético al ya recrudecido bloqueo económico, comercial y financiero, que por más de 65 años nos imponen solo por querer construir una nación digna, soberana e independiente.

Tampoco difiere, la convocatoria –como tradicionalmente la cita– en el uso de los considerados padres de la patria. “Celebrar el Primero de Mayo (...) es volver a ‘romper el corojo’ como lo hizo Maceo en Baraguá cuando no aceptó una paz sin independencia; es evocar las ideas de José Martí en su discurso Los Pinos Nuevos, trascendental declaración de unidad de varias generaciones de cubanos en torno al proyecto independentista; es defender, en el año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, su concepto expresado el 1 de mayo de 2000”.

La organización llama a los trabajadores a “defender el país desde el surco, las fábricas, las aulas, los centros científicos, termoeléctricas, hospitales, la cultura, el deporte; desde cada trinchera de combate” e invita a “los amigos de Cuba en el mundo” a que acompañen la celebración. El pasado año, según los organizadores, cerca de un millar de activistas de 260 organizaciones afines al régimen en 39 países acudieron a la Isla, incluyendo a 211 estadounidenses, la delegación por país más numerosa. Ahora, con una gran cantidad de vuelos internacionales suspendidos habrá que ver qué ocurre con estas delegaciones de extranjeros, que normalmente asisten al acto de La Habana y suelen realizar un tour de actividades.

Ahora, con una gran cantidad de vuelos internacionales suspendidos habrá que ver qué ocurre con estas delegaciones de extranjeros, que normalmente asisten al acto de La Habana y suelen realizar un tour de actividades

La CTC, en cualquier caso, agradece en su comunicado la solidaridad de quienes quieran apoyarlos “en medio de una amenaza militar real” y repite la idea que Díaz-Canel sacó a relucir la pasada semana durante su entrevista en el canal estadounidense NBC: “Morir por la patria es vivir”.

El documento continúa instando a los trabajadores a cumplir con “las prioridades definidas por el Partido”, ya sea el cambio de matriz energética, los alimentos, la educación o la salud, “no por dogmas o fanatismo, sino por convicción, ideas y obra”.

El pasado año, el régimen afirmó haber reunido a un millón de personas en el desfile del 1 de mayo, que volvió a celebrarse en la Plaza de la Revolución. El entusiasmo, sin embargo, brilló por su ausencia una vez más, como en la última década. Según datos oficiales, en 2018 asistieron 800.000 personas, pero un año después, durante la llamada ‘coyuntura’ energética los huecos fueron una evidencia absoluta de la falta de motivación –pese a las presiones–. Tras la suspensión de las celebraciones por la pandemia y la cancelación de última hora en 2023, la situación era tal que en 2024 la marcha se convocó en la Tribuna Antiimperialista, con 13.000 metros cuadrados y la asistencia de, supuestamente, unas 200.000 personas.