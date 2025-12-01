La SIP condena la intimidación del régimen cubano contra 'El Toque'

"Estas prácticas se suman a un patrón sistemático de persecución contra periodistas independientes en Cuba, que incluye vigilancia, confiscación de equipos, restricciones migratorias y acoso a familiares"

La Habana/Miami/La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este lunes la escalada de agresiones, hostigamiento y represalias del Gobierno de Cuba contra periodistas de la plataforma independiente El Toque, al que las autoridades acusan de "terrorismo", "tráfico de divisas", "fraude fiscal" y "mercenarismo" por publicar diariamente la tasa informal de cambio.

En un comunicado, la organización, con sede en Miami, recordó que los trabajadores del medio han sufrido "actos de intimidación, amenazas y presiones directas", así como "campañas de difamación desde medios oficiales y cuentas vinculadas a instituciones estatales".

"Estas prácticas se suman a un patrón sistemático de persecución contra periodistas independientes en Cuba, que incluye vigilancia, confiscación de equipos, restricciones migratorias y acoso a familiares", sentencia la SIP.

El Toque sufre desde hace semanas la más fuerte campaña de ataques de todas las que ha emprendido el régimen desde que en 2021 el medio independiente, con sede en Miami, comenzó a publicar el precio del dólar en la calle fuera del oficial (de 1 por 24 pesos para empresas y 1 por 120 para particulares).

El jueves pasado, el medio procastrista Cubainformación –siguiendo los pasos de la web oficialista Razones de Cuba– publicó las imágenes de las 18 personas que el régimen investiga por su vinculación con El Toque. La nota era una sucesión de carteles con la cara, el nombre, el cargo que ocupan en el medio independiente y su país de residencia, e incluía los nombres de José Jasán Nieves Cárdenas, Beatriz Valdés Mariño, Alejandro Ulloa García, Melissa Cordero Nova, Jessica Castro Burunate, Glenda Caridad Boza Ibarra, Sadiel Mederos Bermúdez, Enrique Torrez Zamora, Laura Roque Valero, Ana Lidia García Hernández, Eloy Viera Cañive, Abraham Calás Torres, Julio A. Fernández Estrada, Yerisleydys Menéndez García, Jessica Domínguez Delgado, Henry Alfredo Pérez Mora, Roberto Pablo Jiménez González y Janet Aguilar González.

El presidente de la SIP reiteró en el comunicado la "solidaridad de la organización con el equipo de El Toque y con todos los profesionales de la prensa independiente cubana"

Todos ellos figuraban identificados con su cara y puesto de trabajo. En cuanto a sus residencias, 13 de ellos residen en España, dos en EE UU, dos en México y uno en Canadá. Este último asunto no es baladí: el oficialismo extiende sus ataques contra ellos desde un medio con sede en España y que recibe financiación del gobierno vasco.

El día anterior este miércoles en Cubadebate aprovechó para señalar a las cuentas de varios medios –incluyendo a 14ymedio– y periodistas o comunicadores por estar ubicadas fuera de la Isla, como si fuera un secreto desvelado, cuando se trata de información pública. La mayoría de las personas acusadas han sido, además, empujadas al exilio por persecución ideológica y las empresas no pueden tener sede en la Isla porque están prohibidos los medios que no defiendan el modelo comunista y no pertenecen al partido único.

El editor jefe de El Toque, José Jasán Nieves, también advirtió que el régimen prepara una causa penal contra trabajadores del medio, y que la televisión estatal reveló información personal y la dirección de su vivienda, con fines de hostigamiento.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, reiteró en el comunicado la "solidaridad de la organización con el equipo de El Toque y con todos los profesionales de la prensa independiente cubana que enfrentan represalias por su labor".

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.