"No estamos en cero" pero la situación está "apretada", advierten los ministros cubanos

Reducción del transporte, mayores problemas con el bombeo del agua, cortes eléctricos y otros recortes en la economía son parte de los problemas que se recrudecerán en los próximos días en Cuba, según el programa Mesa Redonda de este miércoles. A pesar de los llamados a mantener la calma, el resumen de lo dicho por los funcionarios invitados al espacio televisivo añade alarma a la ya tensa situación económica y energética que atraviesa la Isla.

A las angustias de los cubanos por los largos apagones que producen las constantes averías en las diferentes centrales eléctricas del país se suma ahora una situación crítica con el déficit de combustible para generar electricidad. "Teniendo una mayor disponibilidad promedio" en la generación en comparación con "épocas anteriores", hoy la situación es alarmante con "el combustible", alertó el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.

"No estamos refinando en Cienfuegos ni en Santiago, solo estamos refinando en La Habana", precisó el ministro. "No estamos en cero combustible", puntualizó el funcionario para intentar calmar los alarmantes estados de opinión en la Isla, aunque sin dejar de reconocer que el país se encuentra en una situación muy apretada", por lo que pronosticó un déficit de más de 400 megavatios diarios para la generación eléctrica en los próximos días.

"No estamos refinando en Cienfuegos ni en Santiago, solo estamos refinando en La Habana"

"¿Cómo se resolvía todo esto antes? Se resolvía con nuestras refinerías", aclaró el ministro, quien achacó a los problemas con los suministradores la falta de combustible para procesar en las plantas cubanas. "Estamos teniendo que salir prácticamente al día a comprar" petróleo para abastecer el sistema energético nacional.

"Nosotros estamos estimando que en el mes de octubre esto va a mejorar", aseguró el funcionario, al adelantar que "hay negociaciones, hay avances concretos y creo que vamos a recibir unas cantidades de combustible", dijo sin mencionar cifras, y luego, insistió: "No vamos a tener el nivel de combustible ni que necesitamos ni que teníamos en los meses anteriores, muchos menos el que necesitamos, pero sí vamos a elevar la generación distribuida y el suministro hacia la economía en los próximos días".

Además, el ministro culpó a los suministradores internacionales que envían un producto de menor calidad, lo que obliga a procesarlo y "demora la distribución", sobre todo con el diésel. "Sí se puede disminuir el consumo", enfatizó Vicente de la O Levy, quien aseguró que el sistema energético cubano se dirige con la precisión de "un reloj suizo".

De la O Levy lo reconoció: "estamos en una situación tensa" aunque advirtió que para superar los momentos más difíciles la importación de combustible es vital porque "hay que traer el barco, hay que descargarlo y hay que pagarlo".

El titular de Energía y Minas aseguró que se busca usar más los combustibles domésticos aunque el crudo cubano tiene muy alto contenido de azufre y alta viscosidad lo que redunda en problemas para las termoeléctricas que lo utilizan. También anticipó la presunta independencia de los combustibles de importación por el uso de energías renovables, aunque no precisó detalles.

"Cuba no se va a apagar, eso no existe, no va a existir, pero si nosotros nos organizamos, podemos, sin bajar el nivel de vida de nuestras casas, vivir confortablemente" ahorrando en los hogares, añadió De la O Levy.

Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, llamó a posponer ciertas actividades para otro momento y recordó las medidas tomadas durante la pandemia de covid-19. "No hemos indicado ni vamos a indicar una desmovilización. Ese no es el escenario que tenemos ni que vamos a tener", aclaró. "Hay que buscar alternativas", insistió y recordó "situaciones previas que ha pasado el país".

Gil Fernández, al igual que De la O Levy, insistió en que la economía del país no va a estar en "cero" aunque insistió en que "algunas actividades sí vamos a aplazarlas porque es posible hacerlo para poder priorizar otras, y que la afectación sea menor en otras actividades de más impacto en la población".

"La economía está en una situación compleja, donde hay un déficit de ofertas, hay inflación", detalló Gil Fernández. La agricultura y el transporte se llevan la peor parte. "Distribuir la canasta básica en cada bodega del país tiene un alto coste" de combustible. "Estamos protegiendo lo más posible la agricultura", aseguró y llamó a reducir las reuniones de funcionarios.

"La economía está en una situación compleja, donde hay un déficit de ofertas, hay inflación"

En centros de trabajo en la capital también se anunciaron con anticipación varios recortes, como en el transporte de los trabajadores del Aeropuerto Internacional José Martí, donde se suspendieron los recorridos entre semana para acercar a los empleados a sus hogares, quedando solo vigentes los de los fines de semanas, además de reducir "al mínimo indispensables el trabajo presencial, pasando al teletrabajo y el trabajo a distancia", según un grupo de medidas difundidas por los directivos de la terminal aérea a las que tuvo acceso este diario.

Las medidas anunciadas este miércoles tuvieron un adelanto a inicios de semana cuando la prensa oficial anunció la paralización total o parcial de producciones en Cienfuegos y Villa Clara. En esas provincias se determinó detener toda actividad que no sea básica entre las 11 am y la 1 pm, y de 6 pm a 10 pm. La climatización sólo funcionará de 8 a 11 am y tampoco en esa franja horaria se podrá bombear agua, salvo en el caso de abastecimiento a la población, que será "reordenado".

Los cubanos sufren desde hace más de un año apagones prolongados de manera sistemática. Ni las continuas protestas y cacerolazos, ni la destitución del ministro de Energía y Minas y el director de la Unión Eléctrica han solucionado la crisis energética de la Isla, una crisis que registra todas las semanas centrales termoeléctricas fuera de servicio por las frecuentes averías.

