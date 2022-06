La sobreviviente del accidente de Cubana de Aviación denuncia la falta de material médico

Mailen Díaz Almaguer, única sobreviviente entre 113 pasajeros en el accidente de Cubana de Aviación en 2018 en La Habana, ha denunciado la extrema situación en la que vive por la falta de materiales médicos en la Isla.

En un vídeo difundido a través de Facebook, la joven, que en la actualidad tiene 23 años, explica que su lesión medular la obliga a orinar a través de una sonda intermitente que se debe colocar cada cuatro o cinco horas aproximadamente y para ello necesita, además de la sonda y lubricante para introducirla, guantes para evitar infecciones. Ninguno de estos materiales están disponibles y en este momento solo le quedan guantes para dos días. Además, consume diariamente una tableta de nitrofurantoína, un antibiótico que actualmente escasea.

"He llegado a un punto en que me siento obligada a denunciar las cosas que están pasando", argumenta en el vídeo, en el que interviene largamente su esposo, Mario Jesús Rodríguez, que, visiblemente molesto, acusa al propio presidente de Cuba. "Usted es un hipócrita, Díaz-Canel", espeta el joven, que se pregunta por qué todos los años el máximo dirigente del país envía una felicitación de cumpleaños a su esposa pero no hace nada por ella.

Díaz Almaguer lamenta que en su momento se hiciera todo lo posible por salvarla tras el accidente pero ahora, cuando ya ha pasado el riesgo, nadie se preocupe por ofrecerle calidad de vida. Tras el siniestro, ocurrido el 18 de mayo de 2018, la joven sufre cuadriplejia y se ve obligada a realizar cinco horas de fisioterapia en las que, denuncia, no puede estar relajada y tranquila, porque está angustiada pensando en las llamadas que debe realizar para intentar conseguir guantes, sondas y lubricante, además de las pastillas que necesita para evitar infecciones derivadas de los múltiples cateterismos que debe realizarse al día.

Díaz Almaguer explica que se le han reprochado muchas cosas a través de las redes sociales o de noticias falsas que han aparecido desde que, tras el accidente, se convirtió en un rostro público. Una de ellas es su vivienda, ubicada en Siboney. La pareja lamenta que se haya dicho que el Gobierno le regaló una carrera universitaria o una casa que, según su versión, compró ella; y que se le haya reprochado la zona en que está ubicada, cerca de la playa.

"Dijeron que era por estar en una zona elitista, pero se hizo por una cuestión de cercanía", indica Díaz Almaguer, que quería estar lo más próxima posible al Centro Internacional de Restauración Neurológica (Ciren), en el que ha estado ingresada hasta el pasado 10 de mayo de 2021 tras su paso por el hospital Calixto García, donde fue atendida después del siniestro aéreo.

La joven también revela cosas que se desconocían hasta ahora, como que fue robada en la propia ambulancia que la trasladó desde el lugar del accidente al hospital. Según explica, durante el trayecto, y por estar mal colocada en la camilla, resbaló y los paramédicos vieron sus objetos personales, entre los que había una gargantilla y unos anillos, que le sustrajeron.

Los familiares, continúa el relato, no dijeron nada en aquel momento, ya que estaban preocupados por su salud y no por lo material, pero ella, cuando estuvo recuperada, decidió denunciar aquella injusticia. Uno de los anillos era de compromiso y otro el de su matrimonio, pues estaba casada con uno de los fallecidos en el accidente.

Según su versión, en el juicio, al que ella no acudió por estar aún hospitalizada, los acusados admitieron haberse quedado con sus cosas y llegaron a preguntar públicamente qué valor podían tener esos objetos para ella para que estuviera reclamandolos.

Además, le dijeron que debía dejar por escrito el fin al que pensaba destinar el importe, afirma, en medio de la indignación de su esposo, que recuerda que solo en luz o leche en polvo ya se va la cantidad

El despropósito continuó cuando fue a cobrar la indemnización al banco, valorada en 36.000 pesos. Díaz Almaguer denuncia que, pese a que ya la moneda había perdido poder adquisitivo, cuando fue a recogerla, los trabajadores del banco le espetaron que esas cantidades no solían pagarse de una sola vez, y que lo habría obtenido todo junto "por ser ella". Además, le dijeron que debía dejar por escrito el fin al que pensaba destinar el importe, afirma, en medio de la indignación de su esposo, que recuerda que solo en luz o leche en polvo ya se va la cantidad.

Díaz Almaguer insiste en que no alcanza a entender por qué se puso tanto empeño por salvarla para ahora acabar así, buscando materiales tan insignificantes pero sin los que puede morir por una infección.

Su esposo insiste: "Cómo es posible que una persona que se monta en un avión y que despierta en terapia intensiva, después de todo lo que hicieron por ella los primeros meses, ahora digan que no tienen los medicamentos. Ahora, le diga una viceministra o un viceministro que no tiene guantes, que el país entero no tiene. Eso no es justificación".

