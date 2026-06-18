La 'solinera' privada de Holguín ofrecerá algunos servicios gratuitos para aparatos de bajo consumo

Holguín/Pintada de azul y blanco, cercada con una malla metálica y coronada por una bandera cubana, la primera solinera de Holguín abrió sus puertas con precios superiores a los divulgados por la prensa oficial. Una hora de carga para una motorina cuesta 250 pesos y para un triciclo eléctrico, 300, según comprobó este martes 14ymedio en el establecimiento.

La instalación, bautizada como Estación de Carga Solar Girasol, ocupa un antiguo servicentro en el reparto Alcides Pino, en la ciudad de Holguín. La estructura todavía conserva la forma de una gasolinera tradicional, con una amplia marquesina bajo la cual ahora se estacionan motorinas y triciclos eléctricos en lugar de vehículos de combustión.

Una parte del establecimiento está reservada para una tienda y en la fachada aparecen pictogramas que anuncian distintos servicios eléctricos. El recinto luce recién acondicionado, aunque el terreno frente a la entrada permanece sin pavimentar.

Una parte del establecimiento está reservada para una tienda y en la fachada aparecen pictogramas que anuncian distintos servicios eléctricos

La solinera –una palabra inventada en Cuba y que no figura aún en los diccionarios– fue inaugurada después de unos 40 días de trabajos y pertenece a la mipyme privada Frenas Conmigo, fundada por el empresario Álvaro Grass González. La prensa oficial asegura que la inversión generó diez puestos de trabajo y que el establecimiento funciona durante 12 horas al día, entre las siete de la mañana y las siete de la tarde. Antes de su apertura se había anunciado, sin embargo, que prestaría servicio las 24 horas.

El proyecto fue presentado como una alternativa ante la falta de combustible y los prolongados apagones que afectan a la provincia. Además de cargar motorinas, bicitaxis y triciclos, sus promotores anunciaron facilidades para conectar teléfonos, lámparas recargables y otros equipos de bajo consumo. Algunas de esas prestaciones serían gratuitas, aunque no se ha divulgado una relación completa de los servicios ni de sus condiciones.

También existen discrepancias sobre las características técnicas de la instalación. Una información atribuyó al proyecto 30 kilovatios en inversores y 60 en baterías, mientras que el periódico Trabajadores afirmó que cuenta con una potencia instalada de 40 kilovatios. Las publicaciones tampoco expresan siempre correctamente la capacidad de almacenamiento, que debería medirse en kilovatios hora.

El establecimiento holguinero sigue el modelo de una solinera inaugurada en abril en Santa Clara, considerada la primera instalación comunitaria de este tipo en Cuba. Aquella estación, completamente separada del sistema eléctrico nacional, comenzó ofreciendo gratuitamente la recarga de vehículos, teléfonos, lámparas y otros aparatos, además de espacios para cocinar durante los apagones. Puede alimentar simultáneamente más de 50 equipos, según sus promotores.

Este miércoles, Miguel Díaz-Canel anunció, entre su lista de reformas económicas, que estas solineras se generalizarán mediante la promoción de la inversión extranjera, cooperativa, y privada además de la estatal.

A diferencia de la experiencia de Santa Clara, El Girasol funciona desde el inicio como un negocio de pago para los vehículos eléctricos. Una hora de carga de motorina equivale aproximadamente a una jornada completa de salario para numerosos trabajadores estatales. En una ciudad donde los apagones convierten cualquier enchufe disponible en un recurso valioso, hasta la energía del sol comienza a cobrarse más cara de lo anunciado.