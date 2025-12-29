Ya son diez horas sin luz y sin ascensor en los altos edificios de Nuevo Vedado, en La Habana

En el municipio de Plaza de la Revolución de La Habana, donde hay altos edificios, el apagón comenzó desde la madrugada.

La salida de la central Antonio Guiteras complica aún más la situación y el déficit podría superar el 56% previsto por la UNE

La Habana/“Parece que Cuba se apagó completa de nuevo, ¿alguien sabe algo?”. Mensajes como este se multiplican en redes sociales este lunes, cuando la salida del sistema de dos centrales termoeléctricas amenazan con elevar el déficit muy por encima del máximo previsto por la Unión Eléctrica (UNE). Ya de por sí era preocupante: para una demanda de 3.250 megavatios (MW) en el horario pico de la tarde noche solo se estiman disponibles 1.488 MW. Si se tiene en cuenta que la afectación final se pronosticaba en 1.792, significa que un 56% de la demanda nacional no estaría cubierta.

En el parte de la UNE, sin embargo, no figura la salida del servicio de la CTE Antonio Guiteras, de Matanzas, “por fallos en las redes”, según un breve comunicado publicado en la prensa oficial.

El subdirector técnico de la central, Román Pérez Castañeda, explicó que la Guiteras estaba entregando de manera “estable” 200 MW hasta que, ayer, “fallaron las líneas de transmisión y se precisó salir del sistema”.

Aunque las autoridades aseguran que la termoeléctrica estará sincronizada antes de la medianoche de hoy, ponen como condicional que se resuelva “la avería en la línea de transmisión de 220 kilovoltios en la que se trabaja desde el primer momento”. Tal y como advertía la prensa oficial hace unos días, la Guiteras, “el mayor bloque unitario del país”, ya operaba “con limitaciones debido a una avería”. Su próximo mantenimiento capital, inicialmente previsto para este mes de diciembre, ha sido pospuesto hasta septiembre de 2026.

Ahora, les ponen la corriente cada seis horas, algo que considera “un lujo”

“Yo ya asumo que la Guiteras esté parada tres días, como siempre que pasa algo así”, dice un vecino de Sancti Spíritus que ha visto desbaratado el plan de la UNE para el municipio en las últimas semanas. Ahora, les ponen la corriente cada seis horas, algo que considera “un lujo” teniendo en cuenta que en el territorio han llegado a tener tan solo dos horas de luz al día.

En La Habana, al menos en el municipio de Plaza de la Revolución, donde hay altos edificios y se encuentra la Redacción de 14ymedio, hubo apagón desde las 6 am hasta las 2:15 pm. El respiro solo duró cinco minutos: a las 2:20 volvieron a quitar la luz.

“Queremos informar que al encontrarse varias unidades en avería y por la baja disponibilidad en la generación, se encuentra inestable la frecuencia, lo que produce disparos por DAF [disparos eléctricos automáticos] en algunos circuitos de varios municipios de la capital”, explicaba con una redundancia la empresa eléctrica local.

Tampoco figura en el comunicado diario de la UNE el disparo de línea que hizo salir del sistema energético nacional (SEN) durante una hora este lunes a la central Antonio Maceo de Santiago de Cuba, conocida como la Renté.

Esto último provocó que la provincia de Guantánamo y buena parte de oriente amanecieran apagadas por completo. Cuando el periódico Venceremos anunció el momento en que la termoeléctrica se encontraba ya conectada, la publicación se llenó de comentarios suspicaces.

“Nos conectamos y qué resolvieron, porque seguimos en apagón”

“¿Y cuándo ocurrió ese insólito hecho?”, se preguntaba con sorna Alexander Rodríguez Tomasen, en la misma línea de humor amargo de otros comentaristas, como Nadia Ros Herrada: “¿Pero dónde lo conectaron?”. La mayoría de las opiniones, no obstante, eran directas y enojadas. “Da lo mismo estar desconectados que conectados, seguimos en las mismas”, escribía Tamara Espalter, en lo que abundaban otros guantanameros. “Nos conectamos y qué resolvieron, porque seguimos en apagón”; “Es un chiste o una broma de mal gusto, respétense por favor, porque al circuito 1824 parece que lo dejaron fuera del SEN, si nunca tenemos electricidad, aquí estamos en la época de la prehistoria”; “No cojan lucha con eso, da lo mismo estar conectado o desconectado, nosotros nunca nos damos cuenta de eso porque nunca tenemos corriente”, eran algunas de las protestas en redes.

Los comentarios airados explicaban esta línea en otro comunicado de Venceremos: “En este minuto el déficit de electricidad existente en la provincia obedece a la falta de generación”.

Hace dos días, la televisión nacional informaba de que el año terminará con un leve ascenso en la producción de crudo y gas en la Isla, reconociendo que ello no cubre “las demandas para la generación eléctrica y nuestra economía”. “Fueron 13 años de declive”, se indicaba en el reporte, con un vocabulario que no ocultaba la verdad a pesar de lo enrevesado. “Desde 2012 cifras e indicadores descendían. La producción de crudo y gas mostraban sostenidas tendencias al retroceso”.

Según aseguró a Osvaldo López Corzo, jefe de Exploración de Unión Cuba Petróleo, este 2025 concluye con un total de 2,2 millones de toneladas de crudo y gas, 80.000 toneladas, indicó el funcionario, “por encima del plan y por encima de lo que se produjo en 2024”.