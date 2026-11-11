La subasta anual de humidores de Habanos tendrá lugar este viernes en Macao, capital mundial del juego

Madrid/Habanos ha tenido que volar muy lejos, hasta Macao, para preservar el halo de lujo que envuelve uno de los principales actos del tradicional Festival del Habano: la subasta de humidores. Es el evento central del programa anual desde 1999, en el que se acostumbra a observar cómo coleccionistas millonarios ofrecen cifras delirantes por humidores que han llegado a venderse por hasta 4,6 millones de euros –récord histórico, en la edición de 2025– que van, supuestamente, a parar al sistema de Salud Pública.

El Festival del Habano tenía que haberse celebrado a finales de febrero en la capital cubana, pero se aplazó, inicialmente sin fecha, para mantener “los más altos estándares de calidad y experiencia” del evento. En medio de prolongados apagones, con los vuelos internacionales muy mermados y con las peores condiciones socioeconómicas de los últimos años, la empresa confirmó en julio que el evento no se iba a poder celebrar en 2026.

Sin embargo, la gala de subasta se hará finalmente este viernes 13 de noviembre en Macao, dando salida a tres lujosos humidores que se quedaron a la espera en La Habana y uno expresamente creado para el acto en la antigua colonia portuguesa y capital mundial del juego desde su incorporación a China, en 1999. “Con el Festival cancelado este año, Habanos buscó el mejor acuerdo donde pudiera llevar a cabo su tradicional subasta benéfica, y finalmente eligió Asia”, dijo a la página especializada L’Amateur de Cigar Samuel Lin, consejero delegado de Madison Auction, que organiza la gala.

Sin embargo, la gala de subasta se hará finalmente este viernes 13 de noviembre en Macao, dando salida a tres lujosos humidores que se quedaron a la espera en La Habana

“Macao fue elegido porque es un mercado importante para Pacific Cigar Company –distribuidor oficial de Habanos S.A. en Asia– y, por lo tanto, para Habanos”, dijo Dag Holmboe, consejero delegado de esa empresa. Lin agregó que, por lo ajustado de plazos, se decidió organizar el evento en esa región y no en Hong Kong, donde están la sede de la distribuidora y la casa de subastas, pero cuya agenda es más apretada.

El empresario advirtió de que es posible participar de manera presencial y online. “Creo que más de 300 personas se han registrado para poder pujar en línea. Es una venta benéfica, no hay precio de reserva ni tarifa para los compradores”, agregó, añadiendo que espera que los precios sean “lo más altos posible”.

La información describe exhaustivamente los humidores. El primero de ellos es un homenaje al 60 aniversario de la marca Diplomáticos, creada en 1966, y tiene 160 cigarros con distintas vitolas de la marca. El segundo celebra el 90 aniversario de Rafael González, la marca fundada en 1936, y es una pieza en negro y dorado con 190 cigarros. El tercero, en blanco, dorado y verde, está dedicado al 30 aniversario de Cuaba, lanzada en 1996 y lleva 300 habanos.

En cuanto a la pieza diseñada expresamente para la cena de Macao, está centrada en San Luis Rey, que esa noche presenta San Luis Rey Palatinos, con una una vitola para las franquicias La Casa del Habano y Especialistas en Habanos, que se presentará en la cena de gala, a la que asistirán unos 550 invitados. Este humidor tiene 250 cigarros, incluyendo 50 de los nuevos Palatinos.

La apuesta por Asia también confirma hasta qué punto ese mercado se ha convertido en el epicentro del lujo asociado a la marca y lo hace en un año particularmente complicado para Habanos S.A. A la empresa mixta le ha perjudicado seriamente su nexo con Chen Zhi, el magnate chinocamboyano que adquirió el negocio de puros de Imperial Tobacco, socio británico de la estatal cubana con un 50% del capital de Habanos S.A.

El millonario utilizó los puros cubanos como mecanismo para medrar en la alta sociedad británica, en la que ansiaba encajar, y para ello no solo compró parte de la compañía, sino que influyó hasta posicionar el producto en el segmento de ultra lujo en Asia, duplicando los precios habituales de los habanos. La estrategia –unida a la crisis transversal en la Isla– ha supuesto un retroceso en los mercados europeos, que han buscado alternativas en otros países de la región.

Una parte importante del desastre se debe también a los problemas penales de Chen, detenido en China y acusado de graves delitos por EE UU y Reino Unido que le han acarreado sanciones en occidente. Como consecuencia, la mayoría de los países europeos han tenido que romper lazos con las empresas del magnate –incluida Simply Advanced Limited, con la que controlaba casi un tercio de las acciones de Habanos S.A.– o sostener un escrutinio constante sobre las operaciones, con el fin de evitar que el dinero de la venta del tabaco acabe en los bolsillos del chinocamboyano. El embrollo jurídico y sancionador agrava la situación de la empresa mixta cubana.

En la última edición del Festival del Habano, celebrada en febrero de 2025, los siete humidores que salieron a subasta alcanzaron un importe total de 16,41 millones de euros (más de 18 millones de dólares), entre ellos el de Cohiba Behike que tiene el récord histórico, por el momento.