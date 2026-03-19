Subirán de precio la cerveza y otras bebidas alcohólicas importadas en Cuba

Una lata importada de cerveza de 355 ml podría encarecerse unos 50 pesos si se adquiere en una mipyme.

El Ministerio de Finanzas y Precios establece un impuesto de 0,30 USD por litro para todas las importaciones de alcohol

La Habana/A partir de hoy mismo, las bebidas alcohólicas de importación tendrán un impuesto especial de 0,30 dólares por litro. Así lo dispone la Gaceta Oficial publicada este miércoles firmada el pasado 6 marzo por el Ministerio de Finanzas y Precios.

La lista de artículos gravados con el nuevo tipo incluye cervezas de malta, alcohol etílico de diversas graduaciones, whisky, ron, vodka, ginebra, licores y otras bebidas espirituosas.

La medida ha generado rechazo entre la población, como puede notarse en las reacciones a la publicación en redes sociales, ya que implica el inevitable aumento en el precio de las bebidas alcohólicas al consumidor.

En la práctica, una lata importada de cerveza de 355 ml podría encarecerse unos 50 pesos si se adquiere en una mipyme, teniendo en cuenta el precio actual del dólar en el mercado informal. De acuerdo con estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud Pública en 2022, alrededor del 73% de los cubanos consume alcohol de manera habitual.

El Ministerio de Finanzas y Precios recalca en la resolución que los ingresos obtenidos irán directamente al Presupuesto del Estado “para su redistribución a través de los programas de gastos sociales en salud, educación, seguridad y asistencia social, cultura, entre otros”.

La medida ha generado rechazo entre la población, ya que implica el inevitable aumento en el precio de las bebidas alcohólicas al consumidor

Quedan fuera de la medida las producciones nacionales, donde destacan marcas como Bucanero y Parranda, lo que podría favorecer en teoría a la industria local.

El gravamen se aplicará a las subpartidas arancelarias correspondientes a estos productos y deberán pagarlo tanto las entidades estatales como los actores económicos no estatales que realicen su importación. La resolución se ampara en el Decreto Ley 107 de abril de 2025 y entró en vigor este 19 de marzo de 2026.

Aunque el impuesto recae formalmente sobre los importadores, se trasladará, como es natural, directamente al consumidor. Una botella de un litro podría subir al menos 0,30 USD. En formatos mayores o ventas en bares, el incremento podría acumularse significativamente por razones logísticas.

El aumento se produce en un contexto de acceso limitado a bebidas alcohólicas importadas, dependientes de tiendas estatales y mipymes que venden en dólares, moneda libremente convertible (MLC) o su equivalente en pesos cubanos. Un gravamen de 0,30 USD por litro puede parecer menor, pero se suma a costos logísticos elevados y la volatilidad cambiaria.

Según la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), las bebidas alcohólicas y el tabaco lideraron las subidas de precios en 2025, con un incremento interanual de 69,82%.

El mercado informal de divisas refleja un debilitamiento del peso cubano, con el dólar superando los 530 CUP a finales de marzo de 2026. Esto, junto a la reducción de importaciones por parte de mipymes y la caída del turismo, contribuye a un encarecimiento generalizado de los productos importados.