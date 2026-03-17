Expertos: las medidas del Gobierno son parches y no van a “resolver o corregir las múltiples crisis"

El restaurante La Carreta, en el corazón de El Vedado, en La Habana, pertenece a un cubanoamericano pese a que la ley hasta ahora lo impedía

Madrid/La pelota está en el tejado de EE UU y si reacciona o no a los cambios anunciados este lunes por el viceprimer ministro de Cuba, Oscar Pérez-Oliva, en varias entrevistas a medios estadounidenses y los medios oficiales de la Isla. Como el propio ministro de Inversión Extranjera y Comercio Exterior ha admitido, los anuncios quedarán en la nada si Washington no mueve ficha, ya que la legislación del embargo lo impide. “El bloqueo de Estados Unidos es, sin duda, un elemento que afecta el desarrollo de estas transformaciones”, sostuvo el funcionario.

“Para los residentes cubanos en EE UU no es suficiente la proclamación de una medida oficial cubana. Sería imprescindible la anuencia del Gobierno [de ese país] y la modificación de restricciones a las inversiones en Cuba, sin contar con licencia específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac)”, ha dicho en su cuenta de X el economista residente en Madrid, Pedro Monreal.

El experto subraya un dato que sí está del lado cubano y que genera una inexplicable laguna. La expansión del sector privado mediante la inversión de emigrantes “se basa en un limbo legal”, recuerda, ya que “no existe una legislación vigente publicada en la Gaceta Oficial que permita a residentes en el exterior ser socios o dueños de mipymes”. La norma fue aprobada por el Parlamento en julio de 2024, pero nunca ha entrado en vigor.

“No existe una legislación vigente publicada en la Gaceta Oficial que permita a residentes en el exterior ser socios o dueños de mipymes”

“Aun si los dos escollos legales se solucionasen y asumiendo que se adoptasen garantías básicas –estabilidad jurídica, facilidades cambiarias y protección contra expropiación– se necesitarían garantías adicionales para las modalidades de inversión extranjera y de mipymes”, agrega Monreal. A su juicio, eso implica la creación de un mecanismo de resolución de disputas independiente y accesible (arbitraje nacional reforzado o híbrido), un fondo de garantía o seguro contra los riesgos políticos y acceso directo al comercio exterior y la banca internacional.

Esto supone, se barrunta, la creación de una o de varias Cámaras de Comercio para los privados, transparencia en el proceso de autorizaciones, ventanilla única digital para socios emigrados y compromisos de no retroactividad con periodo de gracia largo. “Sin un marco legal con garantías básicas y adicionales que genere confianza, muchos emigrados preferirán seguir enviando remesas en vez de invertir directamente, pero ese tipo de garantías no parece estar en el radar. No hay que vender la piel del oso antes de haberlo cazado”, zanja.

No es la única voz que se alza para señalar lo temprano que es, por sí solo, lo anunciado. Ricardo Torres, autor de Cuba Economic Review, ha contado a EFE que si la "intención" de La Habana es "mandar una señal, entonces no está mal". Sin embargo, desde un punto de vista técnico, asegura que las propuestas esbozadas resultan parciales, incrementales, insuficientes, tardías y con un fuerte componente burocrático.

"Ninguna de esas medidas va a cambiar el estado de las cosas", agrega. En su opinión, además de abrir la economía y "crear instituciones y capacidad regulatoria", "habría que enviar una señal muy fuerte de que ha cambiado el paradigma" y eso implicaría, incluso, cambios de cargos políticos, por cuestiones de "credibilidad". Sobre la mesa, según varios medios estadounidenses, está la marcha de Miguel Díaz-Canel, exigida por EE UU que, no obstante, no pide nada sobre los Castro, siempre de acuerdo a las fuentes del New York Times y USA Today.

Tamarys Bahamonde, cubana y profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, también ha opinado al respecto, afirmando que Cuba no necesita parches, sino políticas "de mediano y largo plazo" para “resolver o corregir las múltiples crisis" que sufre. "Cuba necesita ya transformaciones tan profundas que hablar sólo de reformas es muy limitado. Cuba necesita verdaderos cambios en el ámbito económico, social y político", enfatiza.

En su opinión, las necesidades implican que haya "inversores sólidos" con capacidad para esperar el retorno a mediano o largo plazo y pide que la Casa Blanca empiece a levantar las sanciones. "La experiencia de Venezuela e Irán nos ha enseñado que el objetivo de Washington no es la democratización y el cambio de Gobierno, sino la expansión económico-financiera y el control", subraya.

"La experiencia de Venezuela e Irán nos ha enseñado que el objetivo de Washington no es la democratización y el cambio de Gobierno, sino la expansión económico-financiera y el control"

A su juicio, hay un claro perdedor, el pueblo es el que está recibiendo toda la presión de este tira y afloja. “No se merecen esto, ellos son los que están sufriendo", afirma.

También la española EFE ha hablado con el economista Pavel Vidal, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, y al frente del Observatorio de Monedas y Finanzas de Cuba (Omfi). "La economía cubana requiere de un amplio programa de estabilización y liberalización que incluya una nueva estrategia de inserción internacional que le permita generar exportaciones para poder pagar sus deudas y comenzar a invertir en una infraestructura productiva que está prácticamente en ruinas", destaca. Y añade que "se necesita mucho más para mostrar voluntad de cambio y generar confianza", amén de que los efectos son escasos si no se relajan las sanciones ni se levanta el cerco petrolero.

Miguel Alejandro Hayes, del Instituto de Investigaciones sobre la Cuenca del Caribe, cree que las reformas son poco ambiciosas para las expectativas de Washington, ya que no suponen más que "una readaptación táctica", dadas las circunstancias.

"El actual modelo y sus gestores han demostrado una incapacidad estructural para generar los recursos necesarios que exijan superar el estado actual de las cosas", afirma. A su juicio, se necesita asegurar "financiamiento internacional" y ejecutar "un plan de estabilización macroeconómica cimentado en la restauración de la infraestructura", un elemento clave para propiciar un crecimiento sostenible a gran escala.

Más satisfacción, dentro de la incertidumbre, ha manifestado la consultora Auge, que en su canal de Telegram considera una oportunidad “clara” la novedad. “Existe un flujo de capital y conocimiento fuera de la Isla buscando aterrizar en proyectos productivos dentro del país. Para el sector privado cubano, esto significa potencial acceso a financiamiento y socios estratégicos”, opinan.

No obstante, no dejan de señalar que “el desafío es la implementación: Tener la medida publicada no es lo mismo que tener la inversión ejecutada. La viabilidad depende de la correcta clasificación migratoria, la obtención de licencias específicas y la estructuración legal para blindar a ambas partes. No se trata solo de medidas, sino de saberlas aprovechar en el contexto de cada negocio. La teoría, que aún no se encuentra escrita directamente en normas, requiere una práctica bien orientada. La consultora no ha desperdiciado la ocasión, y se ofrece a cubanos de dentro y fuera de la Isla para aportar su experiencia y análisis.