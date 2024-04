Sudáfrica gasta más de 750.000 dólares anuales en once médicos cubanos

Madrid/Los médicos cubanos que trabajan en Sudáfrica, en la provincia de Gauteng –donde está ubicada la capital, Johannesburgo–, cobran anualmente entre unos 52.500 dólares y unos 84.000 (1 millón o 1,6 millones de rands). En total, el número de profesionales presentes en el país supone un gasto de 750.218 dólares aproximadamente al año, 14,3 millones de rands, según reveló la responsable provincial (Member of Executive Council, MEC) de Salud y Bienestar, Nomantu Nkomo-Ralehoko.

El dato trascendió en respuesta a una pregunta por escrito formulada por la oposición, lo que motivó, por cuestiones de transparencia, el detalle de la operación. Por distritos, el gasto en Johannesburgo es de 4.788.600 rands (251.328 dólares al cambio actual) por 4 médicos; en Sedibeng, 2.833.917 rands (148.754 dólares) por 2 médicos; en Thelle Mogoerane, 1.642.858 rands (86.224 dólares) por un médico; y en el Hospital de Tembisa 1.197.150 rands (62.845 dólares) también por uno.

"Es simplemente extraño que gastemos tanto dinero en capacitar a médicos locales y que tantos de ellos estén desempleados", dijo Jack Bloom, miembro de la Alianza Democrática y que lleva años fiscalizando y denunciando la contratación de médicos a La Habana.

“Siempre me ha desconcertado el motivo, porque los médicos cubanos no tienen habilidades especiales que los médicos locales no puedan desarrollar”, dijo el político en una entrevista

A principios de 2024, Sudáfrica cifró en casi 700 el número de médicos nacionales que no lograron un empleo en el sector público, una cifra que, asegura el Gobierno, ha mejorado con respecto al año pasado, cuando la cantidad ascendía a 800.

El Gobierno nacional afirma que la inversión destinada a Salud ha crecido, aumentando en 3.700 millones de rands, motivo que ha permitido mejorar las contrataciones. "Si bien el fenómeno del creciente número de graduados desempleados se está experimentando en muchos sectores, en el sector de la salud pública, el empleo ha aumentado constantemente", afirmó el ministro de Salud Joe Phaahla, que aportó un cuadro con datos que sustentan su explicación.

Según esas cifras, en 2018 había 1.472 médicos internos, que en 2024 son 2.210 y a los que se suman otros 2.101 en la modalidad de “servicios comunitarios”, que antes no existía. “Que médicos cubanos trabajen en hospitales sudafricanos no es nada nuevo”, remachó el ministro.

En 1996, Sudáfrica y Cuba firmaron un acuerdo bilateral para la puesta en marcha del Programa de Colaboración Médica Nelson Mandela/Fidel Castro. "El programa fue establecido para abordar la concentración excesiva de personal de salud en las zonas urbanas y en el sector privado excluyente, así como para aumentar el número de profesionales de la Salud calificados", dijo la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación, Naledi Pandor, durante un debate parlamentario sobre Cuba.

"Nuestro país se ha beneficiado especialmente –agregó– de la experiencia cubana y la orientación comunitaria, que contribuyó a mejorar la evaluación de los factores subyacentes que conducen a enfermedades en las comunidades, y, en consecuencia, a mejorar la atención primaria de salud en Sudáfrica".

El número de graduados se ha duplicado en los últimos 10 años, desde los 1.338 en 2014 a 2.210 en 2024

El ministro Phaahla también valoró en ese debate la parte del programa que contribuye a formar médicos en las universidades locales y en las cubanas. El número de graduados se ha duplicado en los últimos 10 años, desde los 1.338 en 2014 a 2.210 en 2024.

"La profesión médica es fundamental en los equipos multidisciplinarios y es por eso que estamos haciendo todo lo posible para retener la mayor cantidad posible de médicos, enfermeras, fisioterapeutas y otros miembros de los equipos en el sistema de Salud Pública", dijo Phaahla.

El asunto, no obstante, ha sido fruto de infinidad de polémicas a través de los años. Una de las más recientes estuvo vinculada a una donación de tres millones de dólares (50 millones de rands) del Gobierno de Sudáfrica al de Cuba que sigue bloqueada por los tribunales desde octubre de 2023, cuando un juez ordenó pararla hasta que se realizase correctamente su escrutinio legal, ya que fue adoptada sin que hubiera quorum en el comité asesor.

No es el único caso que ha generado fricciones entre Gobierno y oposición. El envío de ingenieros o de médicos de refuerzo durante la pandemia –por los que se calcularon al menos 14 millones de dólares– han ocasionado distintas polémicas, a la que se unió la generada en 2021 por una fiesta que celebraron varios estudiantes del país en la Universidad de Villa Clara y que acabó a golpes de la Policía cubana, que argumentó un presunto “descontrol” que la obligó a intervenir.

Otro gran escándalo fue el de la venta de interferón alfa 2b, cuya compra no fue autorizada por la autoridad farmacéutica de Sudáfrica, sino que se adquirió con el consentimiento de las Fuerzas Armadas, con la categoría de "arma de defensa" al creer –alegaron– que el covid-19 podía ser un ataque bacteriológico. El importe pagado por ese producto ascendió a más de dos millones de dólares, que hubieran sido muchos más si no se hubieran cancelado dos envíos posteriores.

"Durante la última década, el Gobierno del ANC ha gastado 1.400 millones de rands (91,2 millones de dólares) solo en acuerdos con el Gobierno cubano para emplear a trabajadores y proveedores de servicios cubanos en Sudáfrica, dinero que podría haberse gastado en crear oportunidades laborales y aliviar los problemas de seguridad alimentaria en casa", alegó en 2023 Willem Faber, diputado de la Alianza Democrática.