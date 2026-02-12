El Supermercado 3ra y 70 de La Habana, emblema de la dolarización, medio vacío y con precios impagables

La Habana/Ha pasado poco más de un año desde la inauguración por todo lo alto del Supermercado 3ra y 70, mascarón de proa de la dolarización en Cuba, pero parece toda una vida. El establecimiento, situado en los bajos del lujoso hotel Gran Muthu Habana, en Miramar, dista mucho de ser aquel cuyas estanterías se sucedían totalmente llenas y surtidas con variedad. Aunque limpio y bien iluminado todavía, es ahora solo una sombra de aquello.

Hileras desnudas, anaqueles ocupados de forma repetitiva por un mismo producto y precios prohibitivos incluso para quienes reciben remesas o ingresos en divisas, es el panorama que ofrecía el supermercado este miércoles. “Si esto está vacío, ya cualquier cosa se puede esperar, porque era la tienda mejor surtida del país”, asevera una habanera que solía comprar en el supermercado desde que lo abrieron.

“Si esto está vacío, ya cualquier cosa se puede esperar, porque era la tienda mejor surtida del país”. / 14ymedio

Donde antes se alternaban conservas, pastas, aceites o productos de limpieza, ahora solo quedan estantes de metal. En otros tramos, la escasez se disimula con una sobreabundancia artificial, con el mismo artículo repetido una y otra vez, como si la cantidad sustituyera a la variedad. “Hay más espacios vacíos de lo normal”, comenta un cliente mientras recorre el local sin carrito, consciente de que no hay mucho que elegir.

A esa pobreza de oferta se suma el problema de los precios. Los pocos productos disponibles se venden a valores “exageradamente caros”, según coinciden varios compradores. Esos mismos artículos –o equivalentes– pueden encontrarse en la calle, en mercados informales, y pagarse en pesos cubanos, aunque a costa de la ilegalidad y de una inflación desbocada. El supermercado, concebido como escaparate de orden y abastecimiento, ha perdido cualquier ventaja frente al comercio informal.

Anaqueles ocupados de forma repetitiva por un mismo producto. / 14ymedio

Uno de los símbolos más claros de esta transformación fue el cierre del mercado que funcionaba en moneda libremente convertible (MLC) frente al mismo establecimiento de 3ra y 70, con su mismo nombre. No solamente ha sido “desmantelado”, dice un residente del lugar, sino convertido en almacén del vecino mercado que opera en dólares. “Esto es el príncipe y el mendigo”, dice con ironía el hombre, resumiendo la coexistencia de espacios privilegiados para quien puede pagar en divisas y la precariedad creciente para el resto.

Inaugurado el 31 de enero de 2024, el Supermercado de 3ra y 70 fue el primero de los establecimientos de pago exclusivo en dólares, que desde entonces empezaron a proliferar en todas las ciudades cubanas. Destinados a surtir de divisas a un Estado cada vez más escaso de ellas, ofrecían a cambio, al menos, la ilusión de la variedad y la abundancia. Ahora, no es más que un cascarón donde se exhibe un sistema económico en fase terminal.