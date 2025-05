Surgen dudas sobre la canadiense Novabank: testaferros del régimen cubano o empresa legítima

Madrid/La aprobación de la entidad extranjera Novabank para operar en Cuba ha despertado tantas expectativas como suspicacias. Aunque sobre el papel, en la Gaceta Oficial extraordinaria de este jueves, se indica que está llamado a dar servicio a las personas jurídicas incluyendo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a priori sin las restricciones establecidas para otros bancos extranjeros, como el español Alto Cedro, algunas voces piden cautela a la hora de ver la medida como una flexibilización para el sector privado.

¿Puede traer Novabank beneficios para las mipymes?, se pregunta el economista cubano residente en Estados Unidos Pedro Monreal en un largo hilo en X en el que analiza la resolución. “Es posible, pero incierto. Es cuestionable que pudiera facilitar –en escala significativa– transacciones en divisas o que ofrecería créditos, al menos en ausencia de transformaciones en el marco para mipymes”.

Para el especialista, hay dos aspectos que son relevantes de Novabank. El primero, que no se trata de una sucursal ni una oficina de representación de un banco previamente existente, sino que fue creada ex profeso por dos firmas canadienses, Les Fonds Generation Nova Inc. y Groupe Novinvest Inc., “de reciente creación” (2022) y “asociadas a la empresa pivote del Grupo Lussier: Terracam Équipement International”.

La evidencia disponible indica que Novabank S.A. es una entidad neófita en la actividad bancaria, sin respaldo financiero de gran escala"

Y el segundo, que este grupo lleva años en Cuba, dedicado al equipamiento de transporte y, desde 2022, asociado con la empresa canadiense Rebus Pay, de envío de remesas a la Isla. “La evidencia disponible indica que Novabank S.A. es una entidad neófita en la actividad bancaria, sin respaldo financiero de gran escala, aunque con experiencia en negocios con entidades estatales cubanas y con acceso al Gobierno cubano”, dice Monreal.

El medio independiente CubaNet revela este viernes, con fuente en registros comerciales, que las dos empresas “fusionadas” para crear Novabank son de los mismos dueños, el matrimonio conformado por Mario y Nancy Lussier, ambas fundadas en mayo de 2022 y ambas domiciliadas en la ciudad de Quebec, en la misma dirección: 1341 B, rue Principale, Sainte-Julie.

El Grupo Lussier, recuerda el diario, “lleva cerca de 30 años operando en Cuba mediante una de sus tantas subsidiarias, Terracam, cuya actual vicepresidenta, Nancy Lussier, es a su vez la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria Canadá-Cuba (CCICC) desde 2016, y una ferviente defensora de los Castro, al punto de que ha sido, además de figura destacada en la creación de los llamados Grupos de Solidaridad con Cuba, en Quebec, la principal promotora de las inversiones de empresarios canadienses (y no canadienses) en Cuba”.

Proveyó a Fidel Castro de los equipos para la construcción y el movimiento de tierras"

-Sin mencionar su nombre, CubaNet se refiere al padre de Nancy Lussier, Gabriel, como el que, en los años 90, en pleno Período Especial, “proveyó a Fidel Castro de los equipos para la construcción y el movimiento de tierras, imprescindibles para emprender el levantamiento de hoteles y terraplenes por toda la cayería norte de la Isla”.

Según se lee en la página de la CCICC, el Grupo Lussier “es una empresa familiar con más de 450 empleados, con sede en Quebec desde 1967, y que ha estado a la vanguardia en las ventas de piezas nuevas y recicladas para trabajos pesados en América del Norte”. Como vicepresidenta de Terracam, prosigue la información, Nancy Lussier, que además fue cofundadora de la Cámara, “administra todas las operaciones, el seguimiento y la negociación de contratos, así como los problemas de financiamiento de las exportaciones”.

Siguiendo con su análisis en X, Pedro Monreal destaca la complicada situación financiera de la Isla: “Es probable que el anuncio resaltando que Novabank es la primera entidad bancaria extranjera autorizada para dar servicios a mipymes pudiera hacer perder de vista el entorno de crisis de liquidez estatal en divisas en que se ha aprobado Novabank”.

También menciona los “reportes de prensa no confirmados oficialmente”, refiriéndose a una nota publicada el pasado abril por la agencia española EFE, que informaba de que el Gobierno estaba bloqueando la repatriación de divisas a firmas extranjeras y les había ofrecido un nuevo tipo de cuentas en divisas, creadas solamente con “capital nuevo”.

Un mecanismo de mitigación de la crisis de liquidez estatal en divisas”

La hipótesis que lanza Monreal es que Novabank sea “un mecanismo de mitigación de la crisis de liquidez estatal en divisas”, un objetivo fundamental del régimen. “La atenuación de esa crisis estatal de divisas es una prioridad del Gobierno cubano. Facilitar la operativa de divisas de mipymes privadas no lo es”, asevera.

Por otra parte, señala: “Las relaciones entre mipymes, cuyo flujo de caja es esencialmente en moneda nacional, y Novabank que opera en divisas, remite inmediatamente –en el área de transacciones corrientes– a riesgos cambiarios”. Y se pregunta, sin respuesta: “¿Habría un régimen cambiario ‘especial’ para Novabank?”.

El economista continúa con otra duda, al existir riesgos crediticios, de impago, por ejemplo, con las empresas privadas: “¿Habría un mecanismo viable de colaterales o de otras clases de garantías?”.

Las mipymes, asegura, “serían un componente (muy) marginal del esquema Novabank”, aunque, dice, “la divulgación de nuevos detalles permitiría entender la manera en que Novabank pudiera gestionar con efectividad los riesgos cambiarios y crediticios con las mipymes”.

“Es problemático asumir que en un sistema económico en el que las mipymes son esencialmente un componente menor y subordinado pudiera operar un compartimento estanco (esquema Novabank) que subvirtiera la marginalidad intrínseca de las mipymes cubanas”, explica. “El ‘ordenamiento del sector privado’ de julio 2024 y acciones posteriores, incluyendo marchas y contramarchas, no contribuyen a que las mipymes sean percibidas como entidades que operan en un entorno estable ni que estuviesen protegidas de veleidosas admoniciones estatales”.